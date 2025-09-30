Spis treści: Jak wygląda DS N8? Rozmiary DS N8 Wnętrze DS N8 Jaki bagażnik ma DS N8? Jakie napędy ma DS N8? Jak jeździ DS N8? Wyposażenie i ceny DS N8

DS N8 jest pierwszym modelem marki reprezentującym nową filozofię nazewnictwa. Od teraz kolejne nowe modele będą miały w nazwie literę "N" (tak jak DS 4, który po modernizacji stał się DS N4). Pochodzi ona od tradycyjnej skróconej formy zapisywania francuskiego słowa "liczba" ("le nombre"). Wraz z nowym nazewnictwem DS N8 wprowadza również nową stylistykę.

Jak wygląda DS N8?

Samochód zwraca na siebie uwagę poprzez nowy panel przedni z pionowymi liniami świetlnymi i podświetlanym logo marki na środku. Mamy także nową sygnaturę świetlną - szczególnie w oczy rzucają się światła do jazdy dziennej w kształcie litery "V". Nowe światła mamy także z tyłu. Na środku klapy bagażnika znajdziemy napisy przypominające o nazwie marki i nowego modelu. Podobnie jak w innych samochodach koncernu Stellantis, konsekwentnie rezygnuje się ze stosowania chromu - wynika to z unijnych regulacji. W związku z tym nie ma co liczyć na błyszczące chromowane elementy.

DS N8 zwraca na siebie uwagę przednim panelem z pionowymi elementami świetlnymi oraz podświetlanym logo. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Uwagę zwraca również fakt, że samochód wyposażony jest również w chowane klamki z przodu. Te z tyłu natomiast są ukryte na wysokości słupka C. To jeden z przykładów dbania o kwestie aerodynamiczne. DS N8, choć nie wygląda, przykłada sporą wagę do niskiego oporu powietrza. Efekt jest taki, że samochód może pochwalić się całkiem niezłym współczynnikiem Cd. Wynosi on 0,24. Przedstawiciele francuskiej marki przekonują, że to jeden z najlepszych wyników w tej klasie.

Rozmiary DS N8

DS N8 jest nieco krótszy od modelu 9 (w rozmiarach można doszukiwać się logiki wprowadzenia numeru 8 po 9). Nowy samochód w gamie producenta ma 4,82 m długości, z kolei 9 - 4,93 m. Co ciekawe, oba auta mają rozstaw osi wynoszący 2,9 metra. Wymiary wyglądają tak:

Długość: 4,82 m

Szerokość: 1,9 m

Wysokość: 1,58 m

Rozstaw osi: 2,9 m

Wnętrze DS N8

Jak na okręt flagowy marki premium DS N8 wygląda bardzo reprezentacyjnie. W środku też nie ma się do czego przyczepić. Pierwszym elementem zwracającym na siebie uwagę jest kierownica z ramionami w kształcie litery "X". Kiedy już kierowca się na nią napatrzy, zauważy także inne elementy - np. znajdujący się przed nim 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników. Do obsługi multimediów oddelegowano natomiast 16-calowy ekran. Radzę się do niego przyzwyczaić, ponieważ fizycznych przycisków nie ma zbyt wiele.

Kierownica w kształcie litery "X" momentalnie zwraca uwagę, ale jest zaskakująco wygodna w użytkowaniu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nie oznacza to jednak, że całkowicie z nich zrezygnowano. Na konsoli środkowej znajdziemy jeszcze przełączniki do regulacji głośności czy obsługi trybów jazdy. Do zmiany przełożeń również użyjemy niewielkiej fizycznej dźwigni - niestety z całego wnętrza prezentuje się ona chyba najmniej prestiżowo. I to nie tyle przez swój wygląd, ile przez fakt, że identyczne rozwiązanie znajdziemy również choćby w samochodach Opla.

Sama konsola środka ma dwa poziomy. Na górnej, oprócz dźwigni i przełączników wygospodarowano także miejsce na telefon. Pod spodem z kolei znajdziemy sporych rozmiarów schowek.

Konsola środkowa jest dwupoziomowa. Na górze mamy kilka przełączników i indukcyjną ładowarkę. Pod spodem jest spora półka. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W aucie jest mnóstwo miejsca. Poczucie komfortu wzmacniają fotele wykorzystujące piankę o dużej gęstości. Ponadto przednie fotele mogą być wyposażone w funkcję podgrzewania, wentylacji masażu czy nawiewu na kark. Pasażerowie podróżujący z tyłu też nie będą narzekać. Z uwagi na duży rozstaw osi, przestrzeni na nogi zdecydowanie nie zabraknie. Co więcej osoby siedzące na skrajnych siedzeniach mogą liczyć także na podgrzewanie i wentylację.

Poczucie wygody z przodu podnosi nie tylko ilość przestrzeni, ale także fakt, że przednie fotele mogą oferować podgrzewanie, wentylację oraz masaż. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dla wygody podróżowania ważne jest również to, że samochód może być wyposażony w system zmiennej amortyzacji. Połączony jest on z kamerą na górze oraz z czujnikami położenia i trzema akcelerometrami. Prowadzą one analizę nawierzchni, po której się poruszamy, i przekazują informacje do komputera. Ten z kolei reguluje każde z kół i dostosowuje działanie amortyzatorów.

O nasz komfort akustyczny może dbać z kolei opracowany we współpracy z firmą Focal 14-głośnikowy system audio ze wzmacniaczem o mocy 690 W. Głośniki ukryte w drzwiach mają za zadanie nie tylko emitować dźwięk, ale także służyć za uchwyty, które powinniśmy złapać, gdy wsiedliśmy do auta i chcemy zamknąć drzwi.

Głośniki w drzwiach służą także jako uchwyty, kiedy chcemy drzwi zamknąć. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki bagażnik ma DS N8?

Spora przestrzeń dla pasażerów nie doprowadziła do tego, że musimy liczyć się z dość niewielkim bagażnikiem. Nic z tych rzeczy. W zależności od wersji napędowej DS N8 może pomieścić do 581 lub do 620 litrów bagażu. Klapa oczywiście może być otwierana elektrycznie.

W zależności od wariantu napędowego bagażnik może pomieścić do 620 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jakie napędy ma DS N8?

Skoro już wspomnieliśmy o napędzie DS N8, warto tę kwestię rozwinąć. Zbudowany na platformie STLA Medium koncernu Stellantis samochód dostępny będzie wyłącznie w wariantach elektrycznych. Do wyboru są trzy wersje:

230 KM (krótkookresowy wzrost mocy do 260 KM), 343 Nm, napęd na przód, 73,7 kWh pojemności akumulatora, zużycie energii (według norm WLTP) 15,5 kWh, 550 km zasięgu w cyklu mieszanym (według norm WLTP), 655 km zasięgu w cyklu miejskim, czas 0-100 km/h: 7,7 sekundy, prędkość maksymalna 190 km/h

245 KM (wzrost mocy do 280 KM), 343 Nm, napęd na przód, 97,2 kWh pojemności akumulatora, zużycie energii 15,9 kWh, 750 km zasięgu w cyklu mieszanym, 909 km w cyklu miejskim, czas 0-100 km/h: 7,8 sekundy, prędkość maksymalna 190 km/h

350 KM (wzrost mocy do 375 KM), 509 Nm, napęd na cztery koła, 97,2 kWh pojemności akumulatora, zużycie energii 16,6 kWh, 688 km zasięgu w cyklu mieszanym, 778 km zasięgu w cyklu miejskim, czas 0-100 km/h: 5,4 sekundy, prędkość maksymalna 190 km/h

DS N8 jest dostępny w trzech wariantach napędu: 230 KM, 245 KM i 350 KM. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Maksymalna moc ładowania prądem stałym nie jest wyjątkowo imponująca - to 160 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. pojemności akumulatora zajmuje 27 minut w przypadku wersji z większym akumulatorem. W odmianie z podstawową baterią zajmie to 31 minut.

Jak jeździ DS N8?

Co ciekawe dość nietypowa kierownica wcale nie jest niewygodna. Nawet jeżeli ktoś, tak jak ja, najbardziej lubi trzymać ręce w pozycji za piętnaście trzecia, opierając dłonie na ramionach, nie będzie czuł zmęczenia. To dlatego, że mamy tutaj odpowiednie, choć dyskretne, podparcie. DS N8 nie ma jednak zbyt precyzyjnego układu kierowniczego. To oczywiście wynika z faktu, że ten samochód jest nastawiony przede wszystkim na komfort. Z drugiej strony jednak dzięki obecności akumulatora umieszczonego w podłodze cała konstrukcja jest sztywna i w efekcie samochód bardzo przyjemnie pokonuje zakręty.

Samochód bardzo sprawnie wybiera nierówności. Doły muszą być bardzo duże, by podróżujący tym autem faktycznie je odczuli. Trudno też narzekać na wyciszenie. Nawet przy wyższych prędkościach w aucie można rozmawiać bez przekrzykiwania się. Do tego trzeba również dodać bardzo dobrze grający system audio. Jedynym mankamentem, na jaki zwróciłem uwagę, są dość szerokie słupki A, które ograniczają widoczność, kiedy jesteśmy na skrzyżowaniu i chcemy się rozejrzeć.

Wyposażenie i ceny DS N8

DS N8 dostępne jest w trzech wersjach wyposażenia. W podstawowej, Pallas, klienci mogą znaleźć m.in.:

czujniki parkowania z przodu, z tyłu i po bokach

kamerę cofania

chłodzony schowek

indukcyjną ładowarkę

automatyczną klimatyzację dwustrefową

10,25-calowy ekran wskaźników

16-calowy wyświetlacz multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

pompę ciepła

podgrzewanie przednich foteli

W wyższej odmianie, Etoile, można otrzymać dodatkowo:

system kamer 360 stopni

system oczyszczania powietrza

wyświetlacz Head-Up

adaptacyjne reflektory matrycowe

nawiew ciepłego powietrza na szyję

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

cyfrowe lusterko wsteczne

W topowej wersji wyposażenia, Jules Verne, znajdziemy także:

podgrzewaną kierownicę

podgrzewaną przednią szybę

przednie fotele z funkcją podgrzewania, wentylacji i masażu

skrajne tylne siedzenie z funkcją podgrzewania i wentylacji

14-głośnikowy system audio Focal

Dziś za DS N8 w podstawowej specyfikacji zapłacić trzeba 249 tys. zł. Ceny pozostałych wersji wyglądają następująco:

DS N8. Ceny Wersja Pallas Etoile Jules Verne 230 KM, FWD 249 000 zł 278 500 zł - 245 KM, FWD 273 500 zł 305 000 zł 328 500 zł 350 KM, AWD 292 000 zł 320 000 zł 343 500 zł

Klienci mogą liczyć również na dopłaty w ramach programu NaszEauto. Dzięki nim samochód może być tańszy nawet o 40 tys. zł.

Jak DS N8 prezentuje się na tle konkurencji? Na samym początku trzeba zaznaczyć, że Francuzi mają dość szerokie podejście do tej kwestii i konkurentów widzą w BMW i4, ale też w Tesli Model Y i Audi Q4 Sportback e-tron. Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie te auta oferują mniejszy zasięg maksymalny niż N8. Model BMW może przejechać na jednym ładowaniu do 613 km, Audi do 562 km, a Tesli do 622 km. Atutami jest jednak niższa cena. BMW i4 startuje od 248 tys. zł (czyli tylko o 1 tys. mniej od N8), Audi Q4 Sportback e-tron od 224 800 zł. Za Teslę Model Y w standardowej specyfikacji zapłacimy jednak już 204 900 zł.

Ceny DS N8 startują od 249 tys. zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Przed kierowcą znajduje się 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Za obsługę multimediów odpowiada 16-calowy ekran. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dzięki rozstawowi osi na poziomie 2,9 metra miejsca z tyłu jest bardzo dużo. Ponadto osoby zajmujące skrajne siedzenia mogą liczyć na podgrzewanie i wentylację. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

DS N8 dostępny jest w dwóch wariantach akumulatora: 73,7 kWh i 97,2 kWh. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Z tyłu samochód wyróżnia się charakterystycznymi światłami. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

DS N8 dostępny jest w trzech różnych wersjach wyposażenia. Każda ma osobne oznaczenie znajdujące się na masce. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

DS N8, choć nie wygląda, sporą wagę przykłada do aerodynamiki. Współczynniki oporu powietrza Cd wynosi 0,24. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

