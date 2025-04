BMW 330e xDrive Touring przejedzie 55 km na prądzie. Ale rozczarowuje co innego

BMW serii 3 to prawdziwy weteran - trudno znaleźć bardziej klasycznie wyglądający model w gamie bawarskiego producenta. Dla wielu, w tym dla niżej podpisanego, to jednak ogromna zaleta. Do wyboru są odmiany benzynowe, wysokoprężne i hybryda plug-in, czyli 330e. BMW obiecuje, że ta ostatnia przejedzie w trybie elektrycznym 88-91 km i choć nam wyszło wyraźnie mniej, to nie jest to główny zarzut, który możemy sformułować.