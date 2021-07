Wyjazd w upał to wyzwanie dla auta. Jak się zabezpieczyć?

Przy prawidłowym stanie technicznym samochodu nie ma znaczenia to, jakie warunki pogodowe panują w czasie podróży. Duże upały mogą jednak wyeksponować zaniedbania w serwisowaniu auta i zagrozić bezpieczeństwu jazdy. Na wysokie temperatury powietrza szczególnie wrażliwy jest układ chłodzenia.



Dobrze jest więc zabrać ze sobą w podróż pojemnik z płynem do chłodnic, żeby w razie potrzeby uzupełnić jego brak. Należy jednak pamiętać o tym, by płyn chłodniczy sprawdzać na zimnym silniku. Ubytków w układzie chłodzenia nie wolno też uzupełniać wodą - zwiększa to bowiem możliwość przegrzania silnika. W czasie dużych upałów ważną kwestią są także opony.

- Opony w kiepskim stanie, rozgrzane od gorącego asfaltu i jazdy w upale chłodzą się kiepsko, guma, która jest zużyta, będzie na pewno wadliwa i będzie powodowała awarie. Jeśli wybierzemy się w daleką podróż, to stara opona w upalny dzień na pewno będzie sprawiać problemy, dlatego czasem lepiej mieć opony w lepszym stanie albo skontrolować te, które mamy - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Zenon Rudak, kierownik centrum technicznego HELLA Polska.

Duże upały wiążą się także z możliwością wystąpienia burz. Dlatego przed wyruszeniem w dłuższą trasę należy sprawdzić stan wycieraczek. Uszkodzone nie będą w stanie zgarniać wody, co nie tylko zmniejsza komfort jazdy, lecz także zwiększa ryzyko wypadku. Poza tym w dużym słońcu wnętrze samochodu nagrzewa się błyskawicznie. Temperatura w pojeździe może wtedy wynieść nawet kilkadziesiąt stopni Celsjusza, dlatego warto się zaopatrzyć w przysłony na tylną szybę lub szyby boczne na tylnym siedzeniu. Należy jednak pamiętać o tym, że mogą one powodować ograniczenie widoczności kierowcy.

- Musimy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze łatwo jest się odwodnić. Pamiętajmy o tym, żeby mieć wodę. Szczególną troską powinniśmy otoczyć ludzi starszy i dzieci, a jeżeli jedziemy ze zwierzętami, to woda dla zwierząt jest tak samo ważna jak i dla nas - mówi Zenon Rudak.

Komfort długiej podróży w upale zwiększy także klimatyzacja. Należy jednak pamiętać o tym, by nie nastawiać jej na zbyt niskie temperatury. Zdaniek ekspertów dobre warunki i bezpieczeństwo jazdy zapewnia klimatyzacja ustawiona na ok. 8-10 stopni poniżej temperatury panującej na zewnątrz samochodu. W czasie jazdy w samochodzie panuje wówczas przyjemna temperatura, a kiedy wysiada się z samochodu na postoju, nie ma zbyt gwałtownej zmiany temperatur.

- Wychodzimy z samochodu, który jest nieco chłodniejszy, a nie bardzo schłodzony. Jeśli różnica temperatur będzie zbyt duża, to możemy dostać porażenia temperaturowego z powodu wejścia z zimnego do ciepłego. Pamiętajmy o tym, że różnica temperatur nie powinna być większa niż 10 stopni - mówi Zenon Rudak.

Warto pamiętać również o tym, że klimatyzacja to dodatkowe obciążenie dla silnika samochodu. Poza tym kierowcy samochodów, które nie są wyposażone w klimatyzację, powinni w czasie jazdy otwierać raczej tylne okna pojazdu niż przednie. Wiatr nie chłodzi wówczas ich barków w tak intensywnym stopniu, dzięki czemu zapobiega się chorobom o podłożu reumatycznym.