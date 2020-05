Wiesz, co oznaczają kropki i kwadraty? Masz je na swoich wycieraczkach?

Współczesne samochody skrywają wiele tajemnic nawet przed kierowcami obytymi z ich konstrukcją. Należą do nich chociażby zagadkowe kropki i kwadraty, które spotkać można na niektórych wycieraczkach...

Do naszej redakcji spływają dziesiątki pytań dotyczących różnych aspektów eksploatacji pojazdów. Przeważnie prosicie nas o porady dotyczące wyboru takiego czy innego modelu, kosztów eksploatacji lub symptomów usterek. W ostatnim czasie w wiadomościach od czytelników kilkukrotnie przewijał się temat żółtych kropek i białych kwadratów, jakie zauważyliście na wycieraczkach swoich pojazdów. O co chodzi?

Mało który kierowca wie, że markowe wycieraczki (np. Valeo) stosowane w dużej liczbie stosunkowo młodych samochodów, często wyposażane są w tzw. "wskaźnik zużycia". Pomysłowy wynalazek pomóc ma kierowcom w zdiagnozowaniu, kiedy dane pióro nadaje się do wymiany.

Same wskaźniki mają formę nadruku lub kalkomanii. Zasada ich działania jest prosta. Po zamontowaniu wycieraczki należy usunąć ze wskaźnika folie ochronną. Zrywając zabezpieczenie wystawiamy wskaźnik na działanie promieni UV, które - jak wiadomo - mają ogromny wpływ na procesy starzeniowe wyrobów gumowych. Promieniowanie UV jest katalizatorem w procesie utleniania się gumy. W jego efekcie pióro wycieraczki traci sprężystość (staje się twarde) i przestaje przylegać do szyby. To właśnie promienie UV w dużej mierze odpowiadają też za - pojawiające się wraz z wiekiem - spękania ścianek bocznych opon.



Tajemnicze kropki i kwadraty to nic innego, jak czujniki fotochromatyczne, które zmieniają kolor w wyniku kontaktu ze światłem. Zmiana barwy, będąca wynikiem zaaplikowania dużej dawki promieni UV, informować ma kierowcę o tym, że wycieraczka - przynajmniej w teorii - nadaje się do wymiany. W większości przypadków o konieczności wymiany świadczy zabarwienie się wskaźnika na kolor żółty lub biały.

Oczywiście wskazania tego typu traktować należy poglądowo. Nie oznacza to jeszcze, ze z dniem zabarwienia się wskaźnika wycieraczka nie nadaje się już do eksploatacji. Różne mieszanki gumy stosowanej do wytwarzania piór wycieraczek mają różną odporność na promieniowanie ultrafioletowe i nie zawsze idzie ona w parze z odpornością substancji fotochromatycznej zawartej we wskaźniku. Wskaźnik pozwala jednak szybko zidentyfikować źródło problemu po pojawieniu się pierwszych objawów zużycia w postaci smug na przedniej szybie. W takich przypadkach zerknięcie na kropkę pozwoli nam uniknąć - skazanej na niepowodzenie - nierównej walki z doginaniem ramion i czyszczeniem pióra samej wycieraczki.

Paweł Rygas