Warto kupić używane Audi z instalacją LPG?

Oto cztery grupy używanych Audi dobrych do montażu LPG. Pierwsza gwarantuje niskie koszty, druga – dobre osiągi, trzecia luksus, a czwarta – nowoczesność.

Współczesne instalacje gazowe są na tyle nowoczesne, że można je montować praktycznie we wszystkich modelach samochodów osobowych. Nawet tych najnowszych z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

Nie jest jednak tajemnicą, że niektóre silniki przerabia się łatwiej niż inne, ponieważ drzemią w nich pewne nadwyżki wytrzymałościowe. Są polecane także ze względu na wzorowe zaopatrzenie w tanie części zamienne. Ewentualna wymiana głowicy, kolektora czy innych elementów osprzętu nie zrujnuje budżetu użytkownika.

Oto przegląd używanych Audi, które mają szereg predyspozycji do zasilania LPG.

Z gazem czy do przeróbki?

Zakup używanego samochodu, w którym już jest instalacja gazowa, pozwala sporo zaoszczędzić. Ale takie posunięcie ma racjonalne uzasadnienie tylko wtedy, kiedy auto pochodzi z pewnej ręki. W pozostałych przypadkach rekomendujemy wybór zadbanego egzemplarza bez instalacji i przeróbkę w oparciu o komponenty wysokiej jakości w stacji, która cieszy się dobrą opinią. W ten sposób płaci się więcej, ale w zamian otrzymuje możliwość wyboru rekomendowanej marki, modelu i wersji silnika.

Można także mieć pewność, że pod maskę trafi to, co powinno, a nie to, co było najtańsze. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że sprzedawca, który nie może pozbyć się niezbyt atrakcyjnego modelu samochodu, doposaża go w budżetową instalację, której jedynym zadaniem jest przyciąganie klientów.

Marka instalacji

Dla producentów instalacji LPG Polska jest jednym z najważniejszych rynków w Europie. Dzięki temu mamy swobodny dostęp do najnowszych technologii i olbrzymi przegląd rozwiązań. W obliczu takiej obfitości kierowcy mają problem z wyborem odpowiedniej marki instalacji. Zamiast czerpać wiedzę z internetu, najlepiej wybrać się do najbliższego dużego warsztatu z tradycjami i poprosić o poradę montażystę.

Różne priorytety

Opisywane modele podzieliliśmy na cztery grupy.

Pierwszą stanowią auta dla osób, które oczekują skrajnej minimalizacji kosztów transportu. Ich priorytetami są niskie rachunki za tankowanie i jak najniższe koszty napraw. Osiągi czy radość z jazdy mają znaczenie drugorzędne.

Grupa druga to propozycje dla osób poszukujących oryginalnego, żwawego samochodu do jazdy na co dzień, o rozsądnych kosztach eksploatacji. Mile widziane są dyskretne sportowe dodatki.

Grupę trzecią stanowią samochody dla pasjonatów luksusowych modeli na motoryzacyjnej emeryturze. Instalacja obniża koszty ich eksploatacji do poziomu akceptowalnego przez zwykłego użytkownika, choć i tak nie będą one niskie. Flagowym autem z LPG jeździ się drożej niż zwykłym, benzynowym kompaktem.

Na koniec pozostawiliśmy segment samochodów nowoczesnych, wyposażonych w zaawansowane technicznie silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Koszty ich przeróbki są najwyższe w całym zestawieniu, ale - nieuniknione.

NAJTAŃSZA KONFIGURACJA: SILNIK 1.6 8V W MODELACH AUDI A3, A4

PRIORYTETY: niska cena zakupu samochodu, niskie koszty serwisowania, niskie zużycie gazu, bezproblemowy montaż nowoczesnej instalacji LPG.



W gamie używanych Audi w takie wymagania idealnie wpisuje się 8-zaworowa, benzynowa jednostka 1.6. To bardzo trwała konstrukcja z szerokim zapleczem części zamiennych. Silnik ten był stosowany w kompaktowych modelach A3 oraz należących do klasy średniej modelach A4. Nie wolno mylić go z nowoczesnym silnikiem 1.6 FSI, wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa.

Wybrane dane techniczne polecanego Audi A3 I z silnikiem 1.6 8V

pojemność: 1595 cm3

moc: 101-102 KM

moment: 145-148 Nm

przyspieszenie 0-100 km/h: 10,9-11,3 s

prędkość maksymalna: 188-189 km/h

REALNE ZUŻYCIE GAZU: 8-10 l/100 km.

Koszt 100 km - 16,6-20,7 zł (przy cenie 2.07 zł za litr LPG).

Rodzaj instalacji: SEKWENCYJNY WTRYSK LPG

Nowoczesna, całkowicie automatyczna, precyzyjnie działająca instalacja. Idealne rozwiązanie do silnika z wielopunktowym wtryskiem benzyny.

Gaz podawany jest w fazie lotnej przez cztery wtryskiwacze gazowe, które montuje się jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych. Konieczne jest nawiercenie otworów w kolektorze ssącym.

Samochód uruchamia się na benzynie, później automatycznie włącza się zasilanie gazowe, a benzyna nie jest już dawkowana lub dawkowana szczątkowo, żeby chronić gniazda zaworowe.





Cena instalacji zależy od jej komponentów. W przypadku tego silnika w zupełności wystarczy "średnia półka", stąd przystępna cena.

CENA: od 2500 do 3200 zł

Kluczowe elementy popularnej instalacji do silnika 4-cylindrowego

(nowoczesna instalacja firmy BRC, model Sequent 32)

[1] sterownik, [2] zestaw wtryskiwaczy, [3] elektrozawór z filtrem, [4] reduktor.

Taka instalacja umożliwia m.in. dotrysk benzyny w celu ochrony gniazd zaworowych, a także nadaje się do samochodów wyposażonych w system Start&Stop.

SZYBKO I OSZCZĘDNIE: SILNIK 1.8 TURBO W MODELACH TT, A3, A4 I A6

PRIORYTETY: samochód ma atrakcyjnie wyglądać i szybko jeździć, ale koszty serwisowania i paliwa mają pozostać na rozsądnym poziomie.

Powyższe oczekiwania idealnie spełnia 4-cylindrowy, 20-zaworowy silnik 1.8 Turbo. Jednostka świetnie współpracuje z LPG. Jedynym problemem jest regeneracja gniazd zaworowych - zdarza się, że łatwiej i taniej wychodzi zakup używanej głowicy w lepszym stanie. Ale nie należy się tym martwić na zapas. Te silniki potrafią na gazie przejechać choćby 250 tys. km.

Wybrane dane techniczne polecanego Audi TT I z silnikiem 1.8 Turbo 20V

(dane najpopularniejszych wersji mocy)

pojemność: 1781 cm3

moc: 150-180 KM

moment: 210-234 Nm

przyspieszenie 0-100 km/h: 7,4-8,9 s

prędkość maksymalna: 214-228 km/h

REALNE ZUŻYCIE GAZU: 9-13 l/100 km.

Koszt 100 km - 18,6-27,0 zł.

Rodzaj instalacji: SEKWENCYJNY WTRYSK LPG

W zasadzie to samo rozwiązanie, które polecamy do silnika 1.6 8V, ale wymaga jak najlepszych wtryskiwaczy, które zagwarantują szybkie korekty dawki gazu, dobrego komputera sterującego z dużymi możliwościami programowania oraz wydajnego reduktora, który jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość gazu podczas przyspieszania.

Gaz podawany jest w fazie lotnej przez wtryskiwacze gazowe.

Samochód uruchamia się na benzynie, później automatycznie włącza się zasilanie gazowe.

Instalacja musi nadążać za gwałtownymi zmianami ciśnienia w układzie dolotowym tak, aby nie dopuszczać do zubożenia mieszanki podczas przyspieszania.





Wyższe wymagania odnośnie komponentów podnoszą nieco koszt instalacji.

CENA: od 3000 do 3600 zł

Warto się pokusić o wydajny reduktor, najlepiej ze sporym zapasem.

Na zdjęciu nowoczesny reduktor Genius Max, wystarczający do silników o mocy ok. 280-300 KM.

Zadaniem reduktora jest zmiana stanu skupienia LPG, który trafia do wtryskiwaczy z ciekłego na lotny.

LUKSUSOWO: SILNIKI 4.2 V8, 2.4 V6 W MODELACH A8, A6, A4

PRIORYTETY: instalacja gazowa ma maksymalnie obniżyć koszty zużycia paliwa w luksusowej limuzynie z mocnym silnikiem i nie zepsuć go.

Silniki Audi 4.2 V8 oraz 2.4 V6 z pośrednim wtryskiem są wyjątkowo wytrzymałe i świetnie pracują na LPG. Instalacja musi być jednak dobrze wyregulowana, żeby nie dopuścić do uszkodzenia głowic. Dobrze przerobiony silnik z przebiegiem ok. 200 tys. km powinien wytrzymać bez większych problemów przynajmniej drugie tyle...

Wybrane dane techniczne polecanego Audi A8 I z silnikiem 4.2 V8

pojemność: 4172 cm3

moc: 300-310 KM

moment: 400-410 Nm

przyspieszenie 0-100 km/h: 6,9-7,3 s

prędkość maksymalna: 249-250 km/h

REALNE ZUŻYCIE GAZU: 15-18 l/100 km.

Koszt 100 km - 31,5-37,3 zł.

Rodzaj instalacji: SEKWENCYJNY WTRYSK LPG

To wciąż popularny sekwencyjny wtrysk LPG, ale koszt instalacji podnosi liczba wtryskiwaczy, która w zależności od liczby cylindrów wynosi 6 lub 8. Nie obejdzie się także bez reduktora o dużej wydajności. W przypadku silników widlastych bardzo powszechnym zabiegiem, który podnosi koszt instalacji, jest stosowanie dwóch reduktorów, bo tylko takie rozwiązanie pozwala na dostarczenie do silnika odpowiedniej ilości odparowanego LPG podczas przyspieszania.

Gaz podawany jest w fazie lotnej przez wtryskiwacze gazowe, samochód uruchamia się na benzynie, później automatycznie włącza się zasilanie gazowe.





Wyższe wymagania odnośnie komponentów podnoszą nieco koszt instalacji.

CENA: ok. 4500 zł



Zaawansowany sterownik i "podwójna" liczba wtryskiwaczy oraz reduktorów.

Na zdjęciu sprawdzony, polski zestaw do silników 8-cylindrowych Stag 300-8.

Zmiana konfiguracji komponentów drastycznie wpływa na cenę. Można zyskać choćby 1000 zł, ale odbije się to na eksploatacji.

NOWOCZEŚNIE I DROGO: A4 Z SILNIKIEM 2.0 TFSI ORAZ Q7 4.2 FSI

PRIORYTETY: obniżyć koszty paliwa w aucie nowej generacji z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

Instalacje do silników z bezpośrednim wtryskiem zazwyczaj są przeznaczone tylko do wybranych wersji silnikowych. Jednostką, do której jak na razie opracowano najwięcej instalacji jest silnik z grupy Volkswagena o pojemności dwóch litrów z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem benzyny. W Audi nosi on nazwę 2.0 TFSI.

Wybrane dane techniczne polecanego Audi A4 III z silnikiem 2.0 TFSI

pojemność: 1984 cm3

moc: 180-225 KM

moment: 320-350 Nm

przyspieszenie 0-100 km/h: 6,4-8,4 s

prędkość maksymalna: 218-250 km/h

REALNE ZUŻYCIE GAZU: 11-12 l/100 km.

Koszt 100 km - 23,0-25,0 zł.

W instalacjach z dotryskiem LPG na każde 100 km trzeba doliczyć 1-2 l benzyny.

Rodzaje instalacji

W chwili obecnej na rynku dominują dwa typy instalacji do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

1. DOTRYSK LPG

Podczas jazdy bez przerwy pracują wtryskiwacze benzynowe, żeby się nie zapiekły. Dawkują jednak minimalne ilości benzyny. Zasadniczą dawkę, którą jest gaz w fazie lotnej, dostarczają wtryskiwacze gazowe wkręcone do kolektora ssącego.

Zaletą tego rozwiązania jest ochrona wtryskiwaczy i niewielka ingerencja w fabryczną konstrukcję samochodu.

Wadą - fakt, że samochód musi zużywać nie tylko gaz, ale także benzynę, co redukuje oszczędności pod dystrybutorem.

CENA: ok. 4600 zł

(dla rzędowego silnika 4-cylindrowego)

2. BEZPOŚREDNI WTRYSK LPG

Instalacja w sposób istotny ingeruje w fabryczną instalację samochodu, ponieważ przerabia się fabryczną pompę wysokiego ciśnienia paliwa, tak aby mogła tłoczyć LPG w fazie ciekłej do wtryskiwaczy benzynowych. Podczas pracy silnik przełącza się z zasilania benzynowego na zasilanie gazem w fazie ciekłej. Gaz jest podawany do cylindrów przez fabryczne wtryskiwacze benzynowe.

Zaletą tego rozwiązania jest całkowite przejście na zasilanie gazem.

Wadą - poważna ingerencja w konstrukcję samochodu, wysoki koszt instalacji oraz fakt że instalacje pasują tylko do wybranych silników (nie są uniwersalne).

CENA: ok. 10 000 zł

(dla rzędowego silnika 4-cylindrowego)

Wiele wskazuje na to, że pod koniec roku na rynku pojawi się trzeci rodzaj instalacji. Będzie to połączenie bezpośredniego wtrysku LPG z dotryskiem LPG.

Gaz podawany jest dwutorowo. Niewielka ilość gazu jest dawkowana przez wtryskiwacze benzynowe tak, aby nie zapiekały się podczas pracy silnika. Zasadnicza dawka gazu jest dotryskiwana przez dodatkowe wtryskiwacze zamontowane przy kolektorze ssącym.

Innowacyjność tego rozwiązania polega na tym, że silnik zasilany jest wyłącznie gazem, ale nie trzeba przerabiać fabrycznej pompy benzynowej. Samochody testowe wyposażone w ten polski system (producent AC Polska) już jeżdżą. Ceny jak na razie nie zostały ustalone.

Tekst: Jacek Ambrozik, zdjęcia: archiwum