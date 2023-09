Spis treści: 01 Skoda Octavia III - wersje wyposażenia

02 Używana Skoda Octavia III - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Skoda Octavia III - silniki benzynowe

04 Skoda Octavia III - silniki Diesla

05 Używana Skoda Octavia III - typowe usterki

06 Skoda Octavia III - ceny na rynku używanych

07 Wybór Interii:

Standardowo już dla Skody, Octavia III, kiedy debiutowała pod koniec 2012 roku, była samochodem, który starał się być gdzieś między klasami - mimo kompaktowej konstrukcji na płycie MQB (czyli tej z Golfa) auto oferuje bagażnik i wnętrze, które nawet dziś znacznie odbiegają od tego, co w kompakcie o standardowych rozmiarach.

O liczbach jednak za chwilę, bo Octavia III wnosiła też powiew świeżości w kwestii wyglądu. Po dość nudnej poprzedniczce, auto, zaprojektowane przez Josefa Kabana, było ciekawsze m.in. ze względu na przetłoczenia nadwozia, nowe reflektory i osłonę chłodnicy, a także bardziej nowoczesną kabinę. Na plus trzeba jej policzyć także wygodną obsługę, ale już po latach okazuje się, że elementy do wykończenia wnętrza nie są wcale takie dobre - plastiki się rysują, zdarzają się dźwięki trzeszczących elementów.

Skoda Octavia III - wersje wyposażenia

Poniżej lista odmian wyposażenia Octavii III:

Active

Ambition

Edition

Joy

Elegance

Style

Laurin & Klement

Poza nimi Octavia dostępna była też w wersjach RS (usportowiony wariant z silnikami 2.0 TSI lub 2.0 TDI o mocy od 184 do 245 KM) oraz jako Scout, czyli odmiana o o uterenowionym charakterze, tylko w wersji kombi. Bogatsze wersje, szczególnie Laurin & Klement, mogły mieć lepiej wykończone, dwukolorowe kabiny, także ze skórzaną tapicerką, w tańszych wersjach dominowały plastiki o przeciętnym wyglądzie. Wiele podobieństw, takich jak przełączniki i pokrętła czy ekran, to w zasadzie elementy żywcem wyjęte z Golfa, generalnie jednak kabina Octavii nie prezentowała tak wysokiego poziomu wykończenia.

Zdjęcie Octavia w wersji Scout to najbardziej uniwersalna odmiana modelu / materiały prasowe

Używana Skoda Octavia III - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys . 4659/1814/1461 mm (4685/1814/1465 mm - kombi)

. 4659/1814/1461 mm (4685/1814/1465 mm - kombi) Rozstaw osi - 2686 mm

- 2686 mm Pojemność bagażnika - 590/1580 l (610/1740 l - kombi)

Skoda Octavia III - silniki benzynowe

Dobra informacja to ta, że do Octavii trafiły albo zupełnie nowe jednostki (1.2 lub 1.4 TSI serii EA211) albo te, które zostały przekonstruowane tak, by nie dochodziło w nich do awarii (1.8 i 2.0 TSI EA888). Unikalibyśmy najsłabszych wariantów, jeśli chcemy wykorzystywać auto jako rodzinne - 105-, 110- i, szczególnie, 86-konne 1.2 TSI nadają się do spokojnej jazdy, potrafią być oszczędne, ale przy wyższych prędkościach mogą zużyć sporo paliwa. Lepiej wybrać odmianę 1.4 TSI o mocy 140/150 KM, która łączy niski apetyt na paliwo z dobrymi osiągami.

Rozrząd w tych silnikach napędzany jest już paskiem zębatym, a nie łańcuchem. Łańcuchowy napęd jest nadal w mocniejszych odmianach 1.8 i 2.0, ale dzięki przekonstruowaniu nie biorą już oleju. Od 2016 roku silniki 1.2 zastąpiono 3-cylindrową jednostką 1.0 TSI o mocy 115 KM. To udana konstrukcja, ale tylko dla kogoś, komu na drodze się nie spieszy i jeździ raczej sam. Rok później dodano także silnik 1.5 TSI ACT(150 KM), w którym dla ekonomii jazdy przy wolnej jeździe pracowały tylko dwa cylindry.

Zdjęcie Mimo płyty podłogowej z Golfa Octavia jest autem o pół rozmiar większym / materiały prasowe

Skoda Octavia III - silniki Diesla

Silniki wysokoprężne są oszczędne, trwałe i godne polecenia - niezależnie od tego, czy mówimy o słabszych wariantach 1.6 TDI (90, 105, 110 lub 115 KM) czy o 2.0 TDI (150/184 KM). W tym pierwszym czasem dochodzi do awarii termostatu (w ASO wymiana kosztuje 500 zł), w 2.0 TDI dochodzi do przepalenia się uszczelek pod głowicą (koszt - 3000 zł).

I w benzyniakach i w dieslach mechanicy radzą, by wymieniać olej częściej niż sugeruje to producent - czyli najlepiej co 15 tys. km. Także przebieg do wymiany rozrządu lepiej skrócić (w dieslach) do 150-180 tys. km. Warto tu wspomnieć także o skrzyniach biegów, w których dochodzi albo do awarii łożysk (skrzynie mechaniczne) albo do usterek mechatroniki czy awarii wielopłytkowego sprzęgła (DSG). Koszty mogą być różne, od 2 do 8 tys. zł.

Używana Skoda Octavia III - typowe usterki

awarie pompy wody, termostatu (1.6 TDI)

problemy z napinaczem paska rozrządu (2.0 TDI)

awarie pokładowej elektroniki

zapychające się filtry cząstek stałych

awarie układu kierowniczego

wycieki z amortyzatorów

stuki w przednim zawieszeniu, luzy na łącznikach stabilizatora

Zdjęcie Ekran w odmianie od 2017 roku – czyli mniej pokręteł, więcej pól dotykowych / materiały prasowe

Skoda Octavia III - ceny na rynku używanych

Octavia III to najbardziej szeroko reprezentowana generacji modelu na największych portalach ogłoszeniowych. Ponad połowa aut to wersje kombi, najczęściej z silnikiem Diesla (1.6 TDI). Najtańsze egzemplarze kosztują nieco ponad 20 tysięcy złotych, ale najczęściej mają na karku przejechane 250-400 tys. km. Auta z ostatnich roczników, po face liftingu (2017-2020), są wyceniane nawet na 120 tys. zł (wersje RS). 150-konne odmiany po face liftingu kosztują 70-80 tys. zł, wersje sprzed zmian można mieć za około 40-50 tys. zł. Diesle 2.0 TDI kosztują podobnie, choć zazwyczaj mają wyższe przebiegi.

Używana Skoda Octavia III - plusy

ogromne wnętrze i bagażnik

szeroki wybór jednostek napędowych i wersji wyposażenia

prosta obsługa

oszczędne silniki

Używana Skoda Octavia III - minusy

twardo zestrojone zawieszenie

kosztowne problemy z przekładniami DSG

przeciętna jakość wykończenia niektórych elementów kabiny

Zdjęcie Bagażnik nie dość, że pojemny, to jeszcze pełen funkcjonalnych rozwiązań / materiały prasowe

Skoda Octavia 1.4 TSI lub 2.0 TDI