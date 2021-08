Rysy na lakierze - jak je tanio i łatwo usunąć

Samochody używane - porady Jak usunąć owady z szyb i karoserii? Byle nie gąbką!

Coraz więcej pojazdów na drogach oraz przepełnione parkingi to nierzadko prawdziwa zmora kierowców. W takich warunkach nietrudno o uszkodzenie lub zarysowanie naszego pojazdu. Ba - nawet standardowa eksploatacja samochodu lub częste pokonywanie dłuższych tras, może skutkować pojawieniem się mniejszych lub większych odprysków na lakierze. W takich sytuacjach nie ma co panikować i od razu nastawiać się na duże wydatki. Wiele z mniejszych zadrapań jesteśmy bowiem w stanie usunąć samodzielnie.

Słowo "mniejszych" jest tu także kluczowe. Należy pamiętać, że choć tanich sposobów na usuwanie rys lakieru jest dużo, nie wszystkie nadają się do likwidacji głębszych defektów. Jeśli nasza szkoda dojdzie to tzw. podkładu, czyli jednej z głębszych warstw pokrywających karoserię, wymienione poniżej specyfiki mogą okazać się za słabe. W takich przypadku, wizyta u lakiernika będzie niestety konieczna.

Zanim jednak przystąpimy do opisywania poszczególnych preparatów, warto pochylić się nad niezbędnikiem, potrzebnym do przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu na samochodzie. Podejmując się samodzielnej naprawy zadrapań, powinniśmy się uzbroić w miękkie, suche i przede wszystkim czyste ściereczki. Dobrym wyborem będzie tu mikrofibra do wosku, która w skuteczny sposób rozprowadza środki polerujące, a przy tym jest wystarczająco delikatna, by nie spowodować kolejnych zarysowań. Warto mieć także przy sobie gąbkę, wiaderko z wodą, a w przypadku uszkodzenia większego fragmentu karoserii - automatyczną polerkę samochodową. Ostatnie z wymienionych urządzeń można zdobyć w stosunkowo dobrej cenie w sklepach z częściami motoryzacyjnymi. Koszt takiej polerki wacha się od 90 do nawet 400 złotych, w zależności od rozmiaru i możliwości sprzętu.

Przejdźmy teraz do opisu środków, które tanim kosztem pomogą nam w usunięciu rysy. Wśród nich, najtańszą opcją są tzw. kredki koloryzujące.

Kredka koloryzująca

Dostępne w stosunkowo niskich cenach kredki oraz pisaki koloryzujące są nierzadko reklamowane jako "szybki sposób na maskowanie większych i mniejszych ubytków lakieru". Stwierdzenie to zawiera zarówno wiele prawdy, co przesady. Owszem, rozwiązanie to bez wątpienia należy do najtańszych i najłatwiej dostępnych na rynku, jednak często jego skuteczność pozostawia wiele do życzenia. Preparaty te zawierają w sobie sporą ilość wosku oraz lakier akrylowy. Ich użycie jest szalenie proste i polega na wypełnieniu ubytku, poprzez wykonywanie prostopadłych ruchów przy pomocy kredki. Niestety, choć początkowo uzyskany efekt może budzić wielkie nadzieje, często jest on chwilowy, a już pierwsza wizyta na myjni może skutkować całkowitym usunięciem naniesionej warstwy ochronnej. Właśnie z tego względu kredki nadają się przede wszystkim na niewielkie odpryski, lub stosunkowo płytkie zarysowania.

Pasta polerska

O wiele lepszy efekt daje zastosowanie tzw. pasty polerskiej/woskowej. Środek ten, zazwyczaj droższy od wspomnianej wyżej kredki (choć i tu bywają wyjątki), sprawdzi się najlepiej w przypadku obtarć lub niewielkich rys, nie dochodzących jednak do głębszych warstw pokrywy lakierniczej. Pastę nanosi się przy pomocy czystej i miękkiej ściereczki, na uprzednio dokładnie umyty oraz osuszony fragment karoserii. W trakcie czynności, ważne jest by pamiętać o wykonywaniu kolistych, jednostajnych ruchów i dokładnym rozprowadzeniu pasty na uszkodzonym elemencie. W tym celu może nam pomóc wspomniana wcześniej automatyczna polerka samochodowa. Po osiągnieciu odpowiedniego efektu, należy zetrzeć resztki pasty. Większość dostępnych na rynku past polerskich działa skutecznie na wszelkich rodzajach i kolorach lakierów. Zarówno tych tradycyjnych, jak i metalizowanych. W przypadku warto bardzo głębokich zarysowań, warto w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy tzw. past mocnościernych.

Lakier zaprawkowy

Jeśli jednak nie czujemy na siłach, by samodzielnie wykonać polerowanie naszego pojazdu, zawsze możemy spróbować skorzystać z tzw. lakierów zaprawkowych. Preparaty te są najczęściej przygotowywane na bazie gotowego do użycia lakieru samochodowego, o odpowiednim kolorze. Plusem skorzystania z takiego rozwiązania jest stosunkowa łatwość w jego użyciu - lakier nanosi się za pomocą niewielkiego pędzelka, podobnie jak w przypadku zwykłego malowania paznokci. Istnieją także zazwyczaj droższe produkty oparte na atomizerach. Z uwagi na zastosowanie pełnowartościowego lakieru, sposobem tym można pozbyć się nawet najgłębszych rys, sięgających do podkładu.

Niestety z uwagi na niewielką ilość lakieru i możliwy kłopot z dobraniem idealnej barwy pod nasz samochód, najlepiej używać go do niewielkich odprysków, czy ubytków na krawędziach drzwi (powstałych np. na skutek nieuważnego otwierania). Warto także pamiętać, by przed użyciem lakieru zaprawkowego, dokładnie odtłuścić naprawianą powierzchnię. Warto także pozbyć się wszelkich oznak wystąpienia ewentualnej rdzy.

Podsumowanie

Podane powyżej przykłady są najczęściej stosowanymi metodami na tanie usunięcie rys oraz obtarć powstałych na lakierze. Oczywiście na rynku nie brakuje także innych preparatów, których jednak nie wymieniliśmy z uwagi na znikomą przydatność lub ich walory wyłącznie chwilowo poprawiające wygląd karoserii (woski koloryzujące).

Wśród wymienionych rozwiązań trudno wskazać bezpośredniego zwycięzcę. Każdy z opisanych środków ma swoje wady oraz zalety. Każdy też sprawdzi się w nieco odmiennych warunkach. Kredka koloryzująca to najtańszy, ale też najmniej trwały sposób na pozbycie się niewielkich rys. W przypadku większych obtarć, idealnie sprawdzi się pasta polerska. Lakier zaprawkowy to natomiast idealne rozwiązanie na tanie "załatanie" głębokich defektów, dochodzących do podkładu.

