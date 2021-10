To, co najważniejsze, to fakt, że bez względu na to, czy właśnie kupiliśmy samochód nowy, używany, czy może czekamy na upragnione auto z zagranicy, to zawsze musimy zarejestrować pojazd w urzędzie.

Rejestracja samochodu to proces, który częściowo możemy załatwić zdalnie, ale nie obędzie się bez wizyty w urzędzie. Na szczęście, wiele formularzy jest dostępnych w internecie, a kierowcy mogą skorzystać z bezpłatnych SMS-ów, informujących o statusie złożonego wniosku.

Aktualnie dużo łatwiej i szybciej można zarejestrować auto na siebie lub na firmę, a urzędnicy naprawdę starają się, by we wniosku nie pojawiły się żadne błędy i niedociągnięcia.

W przypadku nowych samochodów rejestracja pojazdu jest zdecydowanie łatwiejsza, bowiem większość formalności załatwi dealer samochodowy albo instytucja udzielająca zgody na wynajem długoterminowy czy leasing. Trudniej będzie w przypadku samochodów używanych.

Rejestracja samochodu - jak pobrać i wypełnić wniosek?

W dobie cyfryzacji urzędów możemy z dużą łatwością pobrać wniosek, dotyczący rejestracji zakupionego auta na stronie wydziału komunikacji.

Zawsze warto sprawdzić stronę właściwego urzędu dla naszego miejsca zamieszkania, aby pobrać właściwy formularz, na którym znajdą się wszystkie dane instytucji.

Rejestracja samochodu formalnie jest dość prosta - wymaga m.in. podania kluczowych danych naszego samochodu.

We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak:

numer VIN,

numer rejestracyjny,

marka,

model,

rocznik

numer poprzednich tablic rejestracyjnych.

nie może zabraknąć również naszych danych osobowych (w przypadku osób fizycznych) lub danych firmy (w przypadku przedsiębiorców).

niektórzy kierowcy zgłaszają, że w wielu polskich urzędach na formularzu wciąż trzeba wypełniać pole, dotyczące numeru silnika.

Rejestracja pojazdu. Jakie dokumenty należy złożyć do wydziału komunikacji?

To bardzo ważne, aby przed umówieniem wizyty w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (na prawach powiatu) zebrać wszystkie potrzebne dokumenty.

Musicie wiedzieć, że jakikolwiek błąd lub brak odpowiedniego wniosku mogą spowodować, że trzeba będzie ponownie stawić się w urzędzie i prawdopodobnie po raz kolejny długo czekać w kolejkach. Na stronach urzędów kierowcy znajdą informacje, jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji auta.

Aby rejestracja samochodu przebiegła pomyślnie i sprawnie, należy przedłożyć takie dokumenty jak:

umowa kupna-sprzedaży samochodu

faktura VAT lub dokument, który będzie stanowił potwierdzenie waszego prawa do samochodu, mowa np. o umowie darowizny lub otrzymanego spadku

karta pojazdu

dowód rejestracyjny

tablice rejestracyjne.

Rejestracja samochodu - co to jest pozwolenie czasowe?

Po złożeniu wniosku o rejestrację samochodu po zakupie kierowca otrzymuje "miękki dowód", czyli pozwolenie czasowe na jazdę zakupionym samochodem bez obaw o brak dokumentów w razie kontroli funkcjonariuszy policji.

Pozwolenie czasowe jest ważne przez 30 dni, ale zdarza się, że urząd poinformuje nas o tym, że zostało ono przedłużone na kolejne 14 dni. Dzieje się tak, gdy np. urząd nie zdąży wydać potwierdzenia, że rejestracja samochodu przebiegła pomyślnie.

Zazwyczaj jednak dowód rejestracyjny jest dostępny już po 10-14 dniach. Dużym ułatwieniem dla kierowców jest to, że otrzymają proste powiadomienie SMS od urzędu, informujące o tym, że dowód jest już gotowy do odebrania.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu jest dość łatwa, o ile złożymy wszystkie stosowne dokumenty i obędzie się bez ponownych wizyt w urzędzie. Wystarczy, że wypełnimy wniosek, złożymy komplet dokumentów i uiścimy wszystkie opłaty skarbowe.

Aktualnie, opłaty te dokonuje się przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Kolejnym uproszczeniem jest to, że w kasie możemy zapłacić kartą, a nie jak dawniej - tylko gotówką.

Standardowo, kierowcy płacą za rejestrację auta 180,50 zł. Jednak w kilku przypadkach kwota ta może być niższa, ale też i wyższa. Zdecydowanie więcej, bo aż 1000 zł zapłacą kierowcy, którzy wymarzą sobie indywidualne, dedykowane tablice samochodowe.

Poniżej znajdziecie poszczególne koszty za konkretne usługi:

Tablice rejestracyjne standardowe - 80 zł

Tablice rejestracyjne indywidualne - 1000 zł

Wydanie dowodu rejestracyjnego - 54 zł

Pozwolenie czasowe - 13,50 zł

Nalepka kontrolna na szybę - 18,50 zł

Opłaty ewidencyjne - 2 zł.

Podsumowując, rejestracja samochodu wymaga trochę czasu, skrupulatności przy wypełnianiu dokumentów i gotówki. Warto jednak to zrobić jak najszybciej od zakupu samochodu i terminowo, by uniknąć poważnych kar finansowych, a także nieprzyjemności, jeśli kupujący samochód w niedługim czasie spowoduje wypadek lub kolizję drogową.

