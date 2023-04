Rejestracja auta na zabytek. Jak to zrobić krok po kroku?

Spis treści: 01 Jaki samochód może zostać uznany za zabytek?

02 Rejestracja auta na zabytek: krok po kroku

03 Rejestracja auta na zabytek: ile trzeba zapłacić?

04 Polacy coraz częściej rejestrują auta jako zabytki. Dlaczego tak się dzieje?

05 Jakie obowiązki nakłada na posiadacza auta status pojazdu zabytkowego?

Samochody zabytkowe kojarzą się przede wszystkim z autami z minionej epoki. Niekoniecznie musi tak być. Coraz częściej można zauważyć na ulicach auta, które nie są wcale stare, a mają żółtą rejestrację.

Najważniejsze informacje na temat rejestracji auta na zabytek są zawarte w Ustawie pt. "Prawo o ruchu drogowym" z 20 czerwca 1997 roku. Zgodnie ze znajdującą się w ustawie definicją, autem zabytkowym można określić taki pojazd, który jest wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Jaki samochód może zostać uznany za zabytek?

Żeby auto było sklasyfikowane jako zabytkowe, powinno mieć co najmniej 25 lat. Ważna jest też data zakończenia produkcji. Aby konkretny model został uznany za zabytek, jego ostatni egzemplarz powinien opuścić fabrykę nie wcześniej, niż 15 lat temu. Oprócz tego pojazd ma mieć przynajmniej 75% oryginalnych części. W innym przypadku zostanie uznany za replikę.

Reklama

Warto wiedzieć, że przepisy nie są restrykcyjne. Zasady rejestracji auta jako zabytku można nieco nagiąć. Wyjątkiem będzie, chociażby sytuacja, w której konserwator sklasyfikuje auto jako zabytkowe pomimo tego, że ma mniej niż 25 lat. Może to dotyczyć unikalnych modeli lub pojazdów o wyjątkowej historii, którymi przewożono, na przykład znane osoby lub startowano w znanych zawodach sportowych.

Rejestracja auta na zabytek: krok po kroku

Pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy, który oceni wartość zabytkową auta. Żeby ją zdobyć, trzeba najpierw zwrócić się do Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Pozytywna ocena będzie mocnym argumentem w trakcie kolejnego etapu.

Następnym krokiem jest przygotowanie tzw. białej karty, czyli karty ewidencyjnej zabytku techniki. Wypełniony dokument należy złożyć konserwatorowi zabytków z wnioskiem o wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dokument owinien zawierać m.in. szczegółowe fotografie z ujęciem całego pojazdu, wnętrza, komory silnika i tabliczki znamionowej. Rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni, a składając go, nie trzeba uiszczać opłaty.

Zdjęcie Zabytkowe auta mogą zyskiwać na wartości / Auto moto show / materiały prasowe

W momencie, gdy wojewódzki konserwator zabytków zatwierdzi auto jako zabytkowe, kolejnym krokiem będzie wykonanie bezterminowego badania technicznego. Robi się je w okręgowej stacji kontroli pojazdów. W trakcie badania weryfikuje się zgodność informacji zawartych w białej karcie z rzeczywistym stanem technicznym auta.

Ostatni etap to wizyta w wydziale komunikacji. W jej trakcie wypełnia się wniosek o strukturze znanej z procedury uzyskiwania standardowych tablic rejestracyjnych. Następnie otrzymuje się żółte tablice i cały proces rejestracji auta jako zabytkowe można uznać za zakończony.

Czytaj również: Niezwykły ładunek w tirze. Taki strzał zdarza się policji raz na dziesięć lat

Rejestracja auta na zabytek: ile trzeba zapłacić?

W kontekście rejestracji auta na zabytek często pojawia się pytanie dotyczącego tego, ile właściwie trzeba zapłacić za wykonanie całej procedury. Pierwsze koszty dotyczą wynagrodzenia dla rzeczoznawcy. Może to być od 300 do nawet 1500 zł.

Należy też uiścić opłatę za koszt badania technicznego w OSKP. Stawki, podobnie jak w przypadku rzeczoznawcy są ustalane przez diagnostę prowadzącego punkt. Cena za badanie wyniesie od 150 do 1000 zł. Natomiast koszt rejestracji auta na zabytek to 200,50 zł.

Polacy coraz częściej rejestrują auta jako zabytki. Dlaczego tak się dzieje?

Na polskich ulicach można coraz częściej zauważyć popularne samochody: Golfy II, BMW serii 3, czy nawet Audi A4 I generacji z żółtymi "blachami". Trudno uznawać je za unikatowe egzemplarze, które są symbolem historii motoryzacji.

Rejestracja samochodów zabytkowych wiąże się z pewnymi przywilejami, z których nie mogą korzystać właściciele aut wyprodukowanych niedawno. Do tych udogodnień zalicza się:

brak wymogu całorocznego ubezpieczenia OC,

brak wymogu przechodzenia regularnych badań technicznych.

możliwość wjazdu do przyszłych stref czystego transportu

W pierwszym przypadku trzeba wykupywać polisę, gdy ktoś rzeczywiście chce udać się gdzieś samochodem na przykład na zlot. Natomiast badania techniczne mają charakter dożywotni i są wykonywane jednorazowo.

Czytaj również: Ile zarabia policjant drogówki? Kwota pewnie wielu zaskoczy

Jakie obowiązki nakłada na posiadacza auta status pojazdu zabytkowego?

Zarejestrowanie samochodu jako zabytku wiąże się również z obowiązkami, które nie dotyczą użytkowników standardowych aut. Po pierwsze, konieczny jest wpis do stosownego rejestru. Warto wiedzieć, że rezygnacja ze statusu auta zabytkowego nie będzie prosta.

Co więcej, właściciel samochodu chcąc wykonać wymianę części lub prace klasyfikowane jako renowacyjne, będzie potrzebował zgody konserwatora zabytków. Oprócz tego musi używać wyłącznie oryginalnych części, tak, aby pojazd składał się z nich w co najmniej 75%.

Czytaj również:

SCT w Krakowie w sądzie. Najważniejsze nowości salonu w Szanghaju. Moto Flesz odc. 87

Renault Kangoo E-Tech już w Polsce. Ile kosztuje elektryczny kombivan?

Rodzina Schumachera idzie do sądu. Chodzi o fałszywy wywiad wygenerowany przez AI