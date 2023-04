Najważniejsze nowości salonu w Szanghaju, SCT w Krakowie w sądzie. Moto Flesz odc. 87

Strefa Czystego Transportu w Krakowie zakwestionowana przez Wojewodę Małopolskiego. W tej kwestii zadecyduje sąd. • W dalekich Chinach Porsche zaprezentowało nowego Cayenne. Do Europy wraca silnik V8, będzie mocniejsza hybryda. • Propozycja dla flot od Volkswagena: elektryczna limuzyna ID.7 z zasięgiem do 700 km. • Elektryczny Maybach EQS 680 – początek nowego rozdziału w luksusowej marce Mercedesa. • Nowa fala Renault, czyli odświeżone Clio. Będzie wersja inspirowana duchem marki Alpine. • Światła do jazdy dziennej – w Polsce poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Używamy ich już 16 lat, Australijczycy myślą, żeby ten obowiązek wprowadzić u siebie.