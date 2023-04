Renault Kangoo E-Tech już w Polsce. Ile kosztuje elektryczny kombivan?

Spis treści: 01 Elektryczne Kangoo E-Tech to jeden z trzech bliźniaków

02 Renault Kangoo E-Tech - osiągi, zasięg i ładowanie

03 3 tryby jazdy i 14 systemów bezpieczeństwa

04 Renault Kangoo E-Tech - ceny w Polsce

Polski importer ujawnił specyfikację i cenę nowego Renault Kangoo E-Tech. Elektryczny kombivan debiutuje na polskim rynku w 5-osobowym nadwoziu, oferującym ogromną przestrzeń ładunkową (600 litrów). Ile za niego zapłacimy?

Elektryczne Kangoo E-Tech to jeden z trzech bliźniaków

Renault Kangoo E-Tech to jeden z trzech bliźniaczych kombivanów, zaprojektowanych przy współpracy Mercedesa, Renault i Nissana. Chcąc ograniczyć koszty produkcji, zdecydowano że nowe Kangoo, Klasa T i Townstar, będą wyglądać niemal identycznie. Auta można odróżnić wyłącznie po pasie przednim, logotypach i ewentualnie kolorze. Taki zabieg to jednak nic nowego, co wiedzą najlepiej właściciele vanów koncernu Stellantis.

W kabinie sytuacja jest bardzo podobna. Auta mają inne deski rozdzielcze, zegary czy kierownice, jednak fizyczne pokrętła i przyciski wszędzie są takie same.

Zdjęcie Renault Kangoo E-Tech / Renault / materiały prasowe

Renault Kangoo E-Tech - osiągi, zasięg i ładowanie

Francuska nowość jest napędzana przez jeden motor elektryczny (120 KM i 245 Nm) zamontowany na przedniej osi. W podwoziu schowana jest litowo-jonowa bateria o pojemności 45 kWh, która - zgodnie z danymi producenta - ma pozwolić na przejechanie nawet do 285 kilometrów na jednym ładowaniu.

W przednim zderzaku, pod logiem Renault, schowany został port ładowania, co ułatwia kwestię parkowania pod ładowarką i korzystania z drzwi przesuwnych podczas postoju pod ładowarką. Akumulator od 15 do 80 proc. naładujemy prądem zmiennym (z mocą 11 kW) w 2 godziny i 40 minut. jednak już przy skorzystaniu z szybkiego złącza DC (o mocy co najmniej 80 kW), 30-minutowy postój wystarczy nam na przejechanie kolejnych 170 kilometrów.

Zdjęcie Renault Kangoo E-Tech / Renault / materiały prasowe

3 tryby jazdy i 14 systemów bezpieczeństwa

Kierowca elektrycznego kombivana ma do wyboru trzy tryby jazdy - Drive, Sailing i Brake. Domyślnie auto rusza w trybie “Drive", w którym po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia mamy wrażenie, jakby auto hamowało silnikiem, tak jak samochodach spalinowych.

W trybie “Sailing" odzyskiwanie energii jest mocno ograniczone, wobec czego to ustawienie przydaje się na drogach mniej zatłoczonych tj. autostrady czy trasy szybkiego ruchu. W ustawieniu “Brake", jak sama nazwa wskazuje, priorytetem jest odzyskiwanie energii podczas hamowania. Ten tryb przyda się najbardziej w górzystym terenie czy w korkach. W ciasnych aglomeracjach przydadzą się również systemy wspomagające kierowcę i różni asystenci, których na pokładzie jest aż czternaście.

Zdjęcie Renault Kangoo E-Tech / Renault / materiały prasowe

Renault Kangoo E-Tech - ceny w Polsce

Ceny nowego Renault Kangoo E-Tech startują w Polsce od 189 900 zł. Tyle zapłacimy za bazową wersję “Equilbre, wyposażoną w ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. Opcjonalnie do wyboru jest również mocniejsza ładowarka o mocy 22 kW, jednak to wymaga dopłaty 9000 zł. Droższa odmiana “Techno" startuje od 198 900 zł i tu również wymagana jest dopłata do mocniejszej ładowarki.

