Policja się zbroi w laserowe mierniki prędkości. Jak dokładne są LTI 20/20?

Chociaż polskie drogi są rekordowo bezpieczne (w minionym roku liczba osób, które zginęły w wypadkach, spadła o 15,9 proc. w porównaniu do 2021 roku), policja drogowa wciąż się zbroi. W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze z całej Polski otrzymali 100 sztuk laserowych mierników prędkości LTI 20/20 TruCAM II. Dołączą one do już używanych 400 egzemplarzy TruCAM I.

Zdjęcie Mierniki Ultralyte LTI 20/20 Trucam I i II wyglądem się nie różnią. Mają jednak nieco inne parametry optyczne / NewsLubuski / East News