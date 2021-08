Policja i Straż Miejska okłamują kierowców? To wina ministra!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga osoby, której samochód został usunięty z drogi publicznej na podstawie dyspozycji wydanej przez funkcjonariusza straży miejskiej. We wspomnianej skardze jej autor zwraca uwagę, że powiadomienie o odholowaniu pojazdu samochodowego na parking strzeżony, które kierowane jest przez podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi do właściciela pojazdu, zawiera niezgodne z prawem pouczenie. Ściślej - nie jest prawdą, że - jak czytamy w pouczeniu - właściciel odbiera pojazd z parkingu po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i postój na parkingu.



Przypomnijmy - przepis art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450), został uznany za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie (por. wyrok TK z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt K 6/17). W wyniku powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego doszło do wyeliminowania z obrotu prawnego normy uzależniającej wydanie pojazdu przechowywanego na parkingu strzeżonym od uprzedniego uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Niekonstytucyjny przepis Prawa o ruchu drogowym utracił moc obowiązującą z dniem 13 września 2019 roku.



Niestety, pomimo zmiany stanu prawnego, do której doszło na skutek wejścia w życie powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dokonał stosownej nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2285) określających wzór powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi. Skutkiem tego, pouczenie zawarte w powiadomieniach kierowanych przez straż miejską i policję do właścicieli odholowanych pojazdów nadal zawiera informację, że "pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu... po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i parkowanie", która nie odpowiada obecnemu stanowi prawnemu i wprowadza w błąd właścicieli pojazdów.



Rzeczniku Praw Obywatelskich zwrócił się właśnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w celu dokonania stosownej zmiany treści powiadomienia stanowiącego załącznik nr 2 do wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i dostosowanej jej do obecnych regulacji ustawowych.



