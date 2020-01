Polacy szybciej kupują czy złomują samochody?

Jak już informowaliśmy, w ubiegłym roku przybyło w Polsce ponad 1,9 mln pojazdów. To liczba mówiąca o ogóle rejestracji wg danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotyczy więc nie tylko samochodów osobowych, ale też motocykli, ciężarówek i autobusów.

Motorynek Ministerstwo zgubiło 900 tys. pojazdów!

Na sumę składa się np. ponad 1 mln używanych aut osobowych sprowadzonych w ubiegłym roku w ramach tzw. "prywatnego importu" i ponad 645 tys. samochodów sprzedanych w naszym kraju jako fabrycznie nowe.

A jak prezentuje się druga strona medalu, czyli dane dotyczące pojazdów, które w ostatnich dwunastu miesiącach "zniknęły" z Centralnej Ewidencji Pojazdów?

Spieszymy wyjaśnić, że słowa "zniknęły" nie przez przypadek używamy w cudzysłowie. Jak poinformowało nas Ministerstwo Cyfryzacji, Centralna Ewidencja Pojazdów jest zbiorem nieograniczonym, z którego nie wykreśla się żadnych rekordów. Oznacza to, że np. po fizycznym zezłomowaniu pojazdu jego status w bazie zmienia się na "wyrejestrowany".

CEP rozróżnia cztery powody wyrejestrowania związane z fizyczną "utylizacją" pojazdu. Są to: przekazanie pojazdu do demontażu z urzędu, przekazanie niekompletnego pojazdu do demontażu z urzędu, przekazanie pojazdu do demontażu oraz przekazanie niekompletnego pojazdu do demontażu. Niezależnie od powodu - każda tego rodzaju adnotacja oznacza, że dany pojazd - fizycznie - przestał istnieć.

Jak więc prezentują się dane za ubiegły rok? W sumie, w całym roku 2019, Polacy oddali na złom, czyli "przekazali do stacji demontażu pojazdów" dokładnie 458 281 pojazdów. Oznacza to, że na jeden wyrejestrowany pojazd przypadają aż trzy pojazdy rejestrowane w Polsce po raz pierwszy! To z kolei pozwala wysnuć wniosek, że każdego roku na polskich drogach przybywa od 1 do 1,5 mln "nowych" samochodów, motocykli czy pojazdów ciężarowych.

Wbrew pozorom nie są to wcale informacje, które mogą cieszyć polskich kierowców. Za szybkim tempem przyrostu pojazdów niekoniecznie nadąża bowiem infrastruktura. Przykładowo - wg danych GUS - w roku 2018 mieliśmy w naszym kraju już ponad 22,5 mln samochodów osobowych. Ich użytkownicy korzystać mogą obecnie z 1 696 km autostrad (aktualne dane za GDDKiA).

W Niemczech, na koniec 2018 roku zarejestrowanych było niemal 46 mln samochodów osobowych, których kierowcy mieli do dyspozycji... ponad 13 tys. km autostrad.

