Podróż do Wielkiej Brytanii? Od 1 października potrzebny paszport!

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. Niesie to za sobą szereg konsekwencji. Nie ominą one zmotoryzowanych. Kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjechać i poruszać się pojazdami po Zjednoczonym Królestwie, o ile pojazdy te są zaopatrzone w ważne tablice rejestracyjne i kierujący posiadają przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, który należy okazać w czasie kontroli. Nie jest wymagane posiadanie ważnego certyfikatu Zielonej Karty.



"W przypadku przybycia do Zjednoczonego Królestwa w celu innym niż pobyt krótkotrwały (np. turystyczny, biznesowy, leczenie itp.), wymagane jest niezwłoczne przerejestrowanie pojazdu i ubezpieczenie go w jednym z działających tam zakładów ubezpieczeń. Niezastosowanie się to tych zasad może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi do konfiskaty pojazdu włącznie" - tłumaczy wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dokumentem potwierdzającym tożsamość polskich zmotoryzowanych będzie od 1 października paszport. Wyjątkiem będą osoby mające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego - w ich przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.



