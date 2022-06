Spis treści: 01 Co to jest BlaBlaCar i jak działa?

02 Jak zarezerwować przejazd na BlaBlaCar?

03 Czy BlaBlaCar jest płatny?

04 Czy BlaBlaCar jest bezpieczny?

Co to jest BlaBlaCar i jak działa?

Wszechobecne smartfony oraz inne urządzenia z dostępem do internetu pozwalają tworzyć innowacyjne rozwiązania, które nie byłyby osiągalne jeszcze 20 lat temu. Co to jest BlaBlaCar i jak działa?

Platforma carpoolingowa to system upodabniający samochody osobowe do pojazdów transportu publicznego. Dzięki niemu można zwiększyć liczbę pasażerów podróżujących na tych samych trasach.

Kojarzenie kierowców i pasażerów przy pomocy platformy pozwala efektywnie wykorzystywać wolne miejsca w samochodach osobowych. Koszty transportu są wtedy dzielone na większą liczbę pasażerów. Podróż większą grupą wpływa także na mniejszą emisję CO2.

Pomysł na stworzenie platformy do carpoolingu zrodził się w głowie Frederica Mazzelli, założyciela BlaBlaCar, w grudniu 2003 roku. Nie mógł on znaleźć wolnego miejsca w pociągu, który stanowił jedyny dostępny środek transportu na święta Bożego Narodzenia do rodzinnego domu.

Zdjęcie Frederic Mazzella, założyciel BlaBlaCar. / Liewig Christian/ABACA/Abaca/East News / East News

W tym samym czasie na pobliskiej autostradzie przejeżdżały tysiące aut. Większością z nich podróżowali jedynie kierowcy, a reszta miejsc w pojazdach była pusta.

Serwis pierwotnie funkcjonował pod nazwą Comuto, a w 2008 roku zmieniono nazwę na BlaBlaCar.

BlaBlaCar chwali się imponującą liczbą użytkowników, która przekracza 90 mln osób w 22 krajach. Co kwartał z platformy korzysta średnio 25 mln podróżujących, a średni dystans podróży wynosi 263 km.

Jak zarezerwować przejazd na BlaBlaCar?

Korzystanie z platformy do carpoolingu niesie korzyści dla kierowców i pasażerów. Jak zarezerwować przejazd na BlaBlaCar? Pierwszym krokiem jest rejestracja w serwisie. Można to zrobić na stronie internetowej, ale popularniejsze rozwiązanie to ściągnięcie aplikacji na smartfon. Do rejestracji wykorzystuje się adres e-mail lub konto na Facebooku.

W celu rozpoczęcia korzystania z platformy konieczne jest podanie swoich danych:

imienia,

nazwiska,

daty urodzenia,

płci,

numeru telefonu.

Kierowcy muszą dodać, a następnie na bieżąco edytować dane pojazdu:

numer rejestracyjny,

markę,

model,

typ auta,

datę jego produkcji.

Można też dodać zdjęcie profilowe i określić preferencje dotyczące podróży, takie jak chęć rozmowy, słuchania muzyki, przewozu zwierząt itp.

Po podaniu wszystkich wymaganych danych użytkownik uzyskuje dostęp do platformy. Aby znaleźć i zarezerwować przejazd w BlaBlaCar wystarczy w zakładce "szukaj" wskazać miejsce wyjazdu, miejsce docelowe oraz planowaną datę podróży. Na ekranie ukażą się wtedy dostępne oferty przejazdu, spośród których można dokonać wyboru.

Czy BlaBlaCar jest płatny?

Biorąc pod uwagę bogatą ofertę przewozów, można zadać sobie pytanie, czy BlaBlaCar jest płatny? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości: nie płaci się za korzystanie z tej platformy do carpoolingu.

Przy każdej ofercie przewozu wskazana znajduje się natomiast cena ustalana przez kierowcę. Koszt przewozu pasażera nie może jednak przekroczyć maksymalnej stawki określanej przez BlaBlaCar. Opłatę należy wnieść gotówką najpóźniej w momencie zakończenia wspólnej podróży.

Czy BlaBlaCar jest bezpieczny?

Podróżowanie z nieznajomymi osobami może rodzić wątpliwości, czy BlaBlaCar jest bezpieczny.

Twórcy platformy dokładają starań, aby członkowie społeczności darzyli się zaufaniem. Wprowadzono poziomy doświadczenia, które wskazują liczbę oraz procent pozytywnych ocen otrzymanych przez użytkownika, a także, od kiedy ma on konto na platformie.

Aby uzyskać wyższy poziom, należy m.in. dodać zdjęcie profilowe i określić preferencje dotyczące przewozów.

