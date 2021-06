Nowe odszkodowania dla ofiar wypadków. Kierowców czeka podwyżka OC?

Sejm jednomyślnie przyjął ustawę wprowadzającą ważną zmianę do kodeksu cywilnego. Nowy przepis przyznaje prawo do zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego (np. wypadku, błędu medycznego) znajdują się w stanie wegetatywnym. Czy prawo, na które rodziny ofiar czekały od wielu lat, wpłynie na ceny polis ubezpieczeń komunikacyjnych OC?

Zdjęcie Rodzinom ofiar wymagających długotrwałej opieki będzie łatwiej uzyskać odszkodwanie / Piotr Jędzura / Agencja SE/East News

Reklama

Motorynek OC za niesprawne lub rozbite auto jest obowiązkowe

Sejm, na wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wprowadził do kodeksu cywilnego art. 4462. Przewiduje on, że: "W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę".

Reklama

O taką zmianę od lat apelował m.in. Rzecznik Finansowy. "Wprowadzenie tej regulacji oznacza koniec niepewności prawnej, która dotykała najbliższych członków rodziny osób, które na skutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego znajdują się w stanie wegetatywnym. Mówimy tutaj o sytuacjach, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub kontakt ten jest mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. Takie osoby nie mówią, nie chodzą i są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ich najbliżsi zajmują się taką osobą. Doznają również silnej i długotrwałej traumy. Uważam, że w tej sytuacji ustanowienie prawidłowej podstawy normatywnej do uzyskania zadośćuczynienia było konieczne - mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.



Co do słuszności wprowadzenia zmian w prawie nikt nie ma chyba wątpliwości. Trzeba jednak wiedzieć, że dla ubezpieczycieli może to być pretekst do podwyżki obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów. Taki scenariusz wydaje się o tyle prawdopodobny, że nowy przepis będzie miał zastosowanie nie tylko do wypadków spowodowanych po wejściu w życie ustawy. Ta obejmie swoim zakresem również skutki zdarzeń, które wystąpiły jeszcze przed jej wejściem w życie. W praktyce oznacza to, że takie osoby mogą ubiegać się o zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC komunikacyjnego sprawcy wypadku, w którym ucierpiał ich bliski. Adresatem roszczeń będzie mógł być też ubezpieczyciel szpitala, w którym zdarzył się błąd medyczny popełniony np. przy porodzie. Poszkodowani będą mogli występować z roszczeniami, nawet jeśli wypadek czy błąd medyczny miał miejsce wiele lat temu, oczywiście o ile nie uległy one przedawnieniu.



"Tego typu roszczenia przedawniają się zgodnie z zasadami określonymi w art. 4421 k.c. W praktyce będą to czyny wynikające z przestępstwa. Oznacza to, że - zgodnie z art. 4421 § 2 k.c. - roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie będziemy liczyć od dnia zdarzenia, czyli popełnienia czynu zabronionego" - wyjaśnia Eliza Gużewska, z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w biurze Rzecznika Finansowego. To oznacza, że nawet jeśli ktoś nie zgłaszał do tej pory tego typu roszczeń, a nie uległy one przedawnieniu, to może zwrócić się obecnie do ubezpieczyciela sprawcy szkody.



Rzecznik Finansowy/Interia.pl



***