Niemieckie tablice rejestracyjne, OC komisowe - jak nie dać się nabrać?

Samochód sprowadzony z zagranicy, aby mógł się poruszać po polskich drogach zgodnie z prawem, musi posiadać legalne tablice rejestracyjne. Co rozumiemy poprzez legalne tablice? Są to tablice zjazdowe wydawane przykładowo na terenie Niemiec. Koszt wydania takich tablic wynosi około 70 Euro za pozwolenie 5- dniowe, lub 200 Euro za 15- dniowe. Charakteryzuje je żółty lub czerwony pasek z wybitą datą ważności.

Zdjęcie Większość samochodów do Polski przyjeżdża na lawecie, bez tablic /Piotr Kamionka /Reporter

Handlarze sprowadzają samochody najczęściej na kołach... lawety. W ich przypadku zakup tablic zjazdowych jest nieopłacalny, ponieważ nie mają żadnej gwarancji na to, że sprzedadzą samochód na terenie naszego kraju, w okresie, na który opiewa pozwolenie zjazdowe, dzięki czemu przyszły nabywca mógłby wracać autem na kołach. Bardzo często również koszt takich tablic przewyższa koszt transportu auta do naszego kraju na lawecie.



Sytuacja wygląda inaczej gdy samochód sprowadzany jest na zamówienie. Wtedy zakup tablic zjazdowych ma swoje uzasadnienie.

Sposób nieuczciwego sprzedawcy

Sprzedawcy zazwyczaj proponują swoim klientom rozwiązanie w postaci ubezpieczenia 30-dniowego, zwanego komisowym (OC komisowe). Ubezpieczenie takie jest wypisywane na nr VIN, nie zawiera ono informacji o rejestracji pojazdu. - Kupno samochodu na niemieckich tablicach najczęściej jednak nie rozwiązuje kwestii legalności tablic rejestracyjnych, ponieważ auta oddawane są klientom wyposażone w kolekcjonerskie niemieckie tablice z podrobionymi znakami oznaczającymi niemiecki land pochodzenia oraz datę ważności przeglądu technicznego - ostrzega Sebastian Dudek z Autotesto.

Ubezpieczenie OC komisowe, tablice (nie) zjazdowe a kontrola policji

Podczas kontroli drogowej, świadom przepisów funkcjonariusz policji z pewnością zwróci uwagę na nieodpowiednie znaki identyfikacyjne pojazdu (tablice) i pociągnie nowego nabywcę do odpowiedzialności. W wypadku gdy nawet policjant przeoczy lub przymknie oko na kwestie nielegalnych tablic, gdyby doszło do wypadku, sprawca poruszający się niezalegalizowanym pojazdem nie będzie chroniony polisą OC, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe zrzeknie się odpowiedzialności z prostej przyczyny: pojazd w momencie zajścia nie był wciągnięty do ewidencji.

Co grozi nam za przemieszczanie się pojazdem niezalegalizowanym w kraju? 500 zł mandatu, 3500 zł kary grzywny dla UFG oraz koszty związane z holowaniem i magazynowaniem pojazdu na parkingu policyjnym.

Kupno samochodu na niemieckich tablicach w Polsce

Fakt, że pojazd stoi w komisie nie uprawnia go do poruszania się również po polskich drogach. By tak było musi mieć tablice rejestracyjne: polskie, niemieckie lub zjazdowe... i tu pojawia się problem, gdyż wiele z tych aut ma tablice, tyle że podrobione. Jak sprawdzić tablice rejestracyjne niemieckie? Sebastian Dude tłumaczy: Jeszcze do niedawna handlarze wykonywali je z plastikowej płyty z nadrukiem, jednak szybko z tego zrezygnowali, gdyż prawdopodobnie wzbudzało to nieufność klienta. Wówczas zaczęła się era tablic metalowych i tłoczonych (w internecie oferowanych jako przedmioty kolekcjonerskie). Trudno odróżnić je więc nieobeznanemu w temacie klientowi od oryginalnych i upoważniających do legalnego poruszania się po naszych drogach.

W razie wątpliwości można skorzystać z porad ekspertów, którzy na zlecenie wykonują oględziny wytypowanego samochodu. Oprócz stanu technicznego, historii napraw ekspert również zwraca uwagę na dokumenty, legalność pochodzenia i czy pojazd posiada prawo do poruszania się po drogach publicznych. Pozytywny wynik raportu pozwoli by z czystym sumieniem i bez stresu przetransportować takie auto jest przejazd na lawecie lub wcześniej zarejestrować pojazd i przyjechać po odbiór z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Art. 27.1, umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej umową ubezpieczenia krótkoterminowego, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

1) zarejestrowany na stałe (na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, jeśli podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.),

2) zarejestrowany czasowo,

3) zarejestrowany za granicą.