Naciśnij ten guzik i zobacz, ile oszczędzisz paliwa. To ważne zwłaszcza zimą

Spis treści: 01 Jak klimatyzacja wpływa na zużycie paliwa?

02 Jak wyposażenie samochodu wpływa na zużycie paliwa?

03 Ile kosztuje korzystanie z wyposażenia w samochodzie - lista

Jak klimatyzacja wpływa na zużycie paliwa?

Oszczędni kierowcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że każde włączenie klimatyzacji, skutkuje zwiększeniem zużycia paliwa. Kompresor będący istotną częścią całego układu, napędzany jest przez silnik za pośrednictwem paska. Dodatkowe obciążenie oznacza większe zużycie paliwa, a niektórzy posiadacze miejskich aut z klimatyzacją i najsłabszymi silnikami, odczuwają nawet spadek dynamiki.

Ile faktycznie płacimy za używanie klimatyzacji, zostało sprawdzone przez ekspertów z niemieckiego ADAC. Z ich testów wynika, że włączenie przycisku AC podczas jazdy po mieście, może zwiększyć zużycie paliwa nawet o 20 proc., czyli około 1 litr. Z kolei podczas jazdy pozamiejskiej, spada to do zaledwie 6 proc., co daje około 0,3 l/100 km. Wyliczenia te przyjęto dla pojazdu mającego średnie spalanie na poziomie 5 l/100 km, a więc naprawdę bardzo oszczędnego. Ogólnie przyjmuje się, że średnio spalanie po włączeniu klimatyzacji wzrasta o 10-15 procent.

Jak wyposażenie samochodu wpływa na zużycie paliwa?

Podczas gdy o zwiększonych wydatkach na paliwo mówi się głównie w kontekście właśnie klimatyzacji, to korzystanie z każdego wyposażenia wymaga zużywania prądu. Prąd zaś w samochodzie pochodzi z akumulatora, ładowanego przez alternator. Zaś alternator napędzany jest przez silnik. Im więcej zużywamy prądu, tym więcej musi pracować alternator, zwiększając obciążenie silnika, a więc i zużycie paliwa. Jak wyliczają eksperci z ADAC, każde wykorzystanie 100 W prądu, kosztuje nas średnio 0,1 l/100 km. Przyjmując cenę benzyny Pb95 na poziomie 6,40 zł za litr, wychodzi nam, że zapłacimy w takim przypadku 64 gr.

W Polsce dyskusja na temat wpływu wyposażenia na zużycie paliwa rozgorzała w 2007 roku, kiedy wprowadzono obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę. Pojawiło się sporo komentarzy i wyliczeń, o ile wzrośnie zużycie paliwa we wszystkich polskich samochodach, gdy uwzględni się zużycie prądu przez przednie i tylne światła, a także oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz podświetlenie deski rozdzielczej. Rozprawiano też o szybszym zużywaniu się żarówek.

Większość kierowców po prostu zaczęła się stosować do nowych przepisów, ale niektórzy starali się szukać oszczędności. Na drogach można było więc zobaczyć pojazdy jeżdżące na światłach pozycyjnych albo pozycyjnych i przednich przeciwmgłowych. Najbardziej przedsiębiorczy zaczęli montować światła do jazdy dziennej. Ich pobór energii to około 8 W (przy światłach LED), podczas gdy włączenie świateł mijania (wraz z pozostałym powiązanym z nimi oświetleniem) to około 200 W. W ten sposób można oszczędzić nawet 0,2 l/100 km.

Ile kosztuje korzystanie z wyposażenia w samochodzie - lista

Poniższa tabela zawiera listę wybranych elementów wyposażenia, ich pobór prądu oraz o ile zwiększa to zużycie paliwa w samochodzie. Kolejna kolumna to przeliczony koszt paliwa (przy cenie 6,40 zł za litr Pb95). Ostatnia pozycja to koszt korzystania z wybranego wyposażenia, dla właścicieli samochodów elektrycznych (w przeliczeniu za godzinę korzystania). Ponieważ cena ładowania samochodu może się różnić diametralnie nie tylko zależnie od tego, czy ładujemy auto z domowego gniazdka czy z publicznej ładowarki, ale także od tego jaka to będzie publiczna ładowarka, podaliśmy dwie wartości. Pierwsza zakłada ładowanie pojazdu w domu przy cenie 0,65 zł za 1 kWh, natomiast druga to opłata 3,25 zł/kWh na szybkiej publicznej ładowarce.

Ile kosztuje używanie wyposażenia w samochodzie? wyposażenie zapotrzebowanie na prąd zużycie paliwa dodatkowy koszt dodatkowy koszt w elektryku dodatkowa nagrzewnica do 2000 W do 2 l/100 do 12,80 zł do 1,30/6,50 zł ogrzewanie szyby przód/tył 800 W 0,8 l/100 5,12 zł 0,52/2,60 zł nawiew (średnie ustawienie) 170 W 0,17 l/100 1,08 zł 0,11/0,55 zł światła mijania 125 W 0,125 l/100 0,80 zł 0,08/0,40 zł światła przeciwmgłowe 110 W 0,11 l/100 0,70 zł 0,07/0,35 zł tylne światła 35 W 0,035 l/100 0,22 zł 0,02 /0,11 zł ogrzewanie foteli 100 W 0,1 l/100 0,64 zł 0,06/0,32 zł ogrzewana kierownica 50 W 0,05 l/100 0,32 zł 0,03/0,16 zł ogrzewane lusterka 40 W 0,04 l/100 0,25 zł 0,03/0,13 zł zapalniczka do 180 W 0,18 l/100 1,15 zł 0,12/0,58 zł port USB do 100 W 0,1 l/100 0,64 zł 0,06/0,32 zł radio 20 W 0,02 l/100 0,13 zł 0,01/0,06 zł przenośna nawigacja 10 W 0,01 l/100 0,06 zł >0,01/0,03 zł