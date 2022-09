Mechanik potrzebny od zaraz. Polacy nie sprzedają, ale naprawiają auta

Spis treści: 01 Brakuje nowych samochodów

02 Samochody używane mocno podrożały

03 Większe zapotrzebowanie na usługi mechaników

"Ograniczona dostępność oraz rosnące ceny zarówno nowych, jak i używanych aut sprawiły, że Polacy dłużej korzystają ze swoich samochodów, rezygnując z ich sprzedaży" - poinformowała platforma Oferteo. Zwróciła uwagę, że rynek motoryzacyjny od miesięcy zmaga się z dużymi problemami.

Brakuje nowych samochodów

"Pandemia oraz wojna w Ukrainie przyczyniły się do ograniczeń komponentów potrzebnych do produkcji samochodów. W efekcie wzrosły nie tylko ceny nowych aut, ale też wydłużył się czas oczekiwania dla klientów w salonach. Jak wynika z sierpniowego raportu PZPM i KPMG w pierwszym półroczu 2022 r. zarejestrowano w Polsce 212,4 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 12,3 proc. mniej niż w ubiegłym roku" - podała Oferteo w raporcie.

Samochody używane mocno podrożały

Dodano, że coraz trudniej jest również kupić auto z drugiej ręki. Ogromny popyt na rynku samochodów używanych doprowadził do drastycznych wzrostów cen od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w skali roku. Obecna sytuacja zniechęca wielu kupujących do zamiany swoich dotychczasowych pojazdów na nowsze. Eksploatacja starszych modeli wiąże się jednak z częstszymi wizytami u mechanika - zaznaczono w raporcie.

Większe zapotrzebowanie na usługi mechaników

"W pierwszym półroczu 2022 platforma zanotowała o 45 proc. więcej zapytań o usługi mechaników względem analogicznego okresu ubiegłego roku" - wynika z danych Oferteo.

Według Oferteo rynek motoryzacji coraz mocniej zainteresowany jest używanymi autami.

"Stwarza to z kolei szansę dla warsztatów samochodowych, które zwłaszcza w czasie pandemii zmagały się z problemami" - zauważył członek zarządu Oferteo Karol Grygiel.

