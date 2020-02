Kupiłeś samochód? Te elementy koniecznie wymień

Świeżo upieczony właściciel używanego auta powinien być przygotowany na różne wydatki serwisowe.

Do Polski najczęściej sprowadzane są samochody z lat 2006, 2007 i 2008. Ceny większości z nich oscylują na poziomie 15-25 tys. zł.

Przy takich kwotach rachunki za rzetelną i kompleksową obsługę serwisową zaczynają stawać się nieproporcjonalnie wysokie do wartości pojazdu. Wymiana opon, kontrola geometrii, komplet nowych pasków, filtrów i płynów eksploatacyjnych czy serwis klimatyzacji mogą pochłonąć łącznie ponad 3 tys. zł, przy czym rozmiar pojazdu nie ma tu kluczowego znaczenia.

Teoretycznie powyższe wydatki serwisowe powinny być rozciągnięte w czasie - filtr paliwa należy wymieniać z inną częstotliwością niż olej czy płyny hamulcowy lub chłodniczy.

W praktyce wiele zaleceń producenta bywa bagatelizowanych w myśl zasady, że lepiej nie dotykać czegoś, co działa. Sztandarowym przykładem jest płyn w układzie wspomagania kierownicy - wiele marek zaleca jego wymianę co kilka lat lub 100 tys. km, ale bywa on używany przez dwie dekady i pół miliona kilometrów.

Kupując używane auto - szczególnie z myślą o kilkuletniej eksploatacji - warto przygotować budżet na serwis. Niektóre czynności trzeba przeprowadzić, a inne warto. Są też takie, które można wykonać zaraz po zakupie, by cieszyć się spokojem eksploatacji auta.

CO TRZEBA WYMIENIĆ PO ZAKUPIE

OLEJ I FILTR OLEJU

Kto podejmuje decyzję o sprzedaży kilkunastoletniego auta, zwykle do minimum ogranicza wszelkie wydatki na jego utrzymanie. Niestety może to dotyczyć także oleju silnikowego - termin jego wymiany jest przeciągany lub wlewane są najtańsze środki smarne i używane filtry w postaci najtańszych zamienników. Rachunek za wymianę oleju wraz z filtrem w niezależnym warsztacie nie powinien przekroczyć 200 zł. Inwestycja niewielka, a może uchronić silnik przed poważnymi uszkodzeniami.



Cena: od 200 zł





PASEK ROZRZĄDU

O ile przepracowany olej nie jest w stanie spowodować natychmiastowego uszkodzenia silnika, tylko istotnie skraca jego żywotność, to pękający ze starości lub przebiegu pasek rozrządu może dokonać nagłego i poważnego uszkodzenia silnika - tak poważnego, że w grę będzie wchodziła jedynie jego wymiana.

Rozrząd warto wymieniać w komplecie - z napinaczem, rolkami, pompą wodną, a nawet uszczelnieniami silnika.

Z wymiany rozrządu po zakupie auta można zrezygnować tylko, gdy sprzedający jest w stanie udokumentować ten fakt fakturami lub w bazie danych ASO znajduje się stosowna informacja, a od ostatniej wymiany paska minęło nie więcej niż 5-7 lat. To górny limit wieku, przy którym producenci zalecają wymianę rozrządu, by ograniczyć ryzyko jego pęknięcia ze starości.

Cena: od 700 zł





CO WARTO WYMIENIĆ PO ZAKUPIE

OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW/NAPĘDZIE 4X4

Niektórzy producenci nie przewidują wymiany oleju w skrzyni biegów czy dyferencjałach. Z doświadczeń mechaników wynika jednak, że w autach, w których oleje przekładniowe wymieniano co 60-80 tys. km, napęd przez dłuższy czas nie sprawia poważnych problemów. Można spotkać się z opiniami, że wymiana oleju w skrzyni, która od nowości pracuje na tym samym oleju, potrafi przynieść więcej szkody niż pożytku. Warto pamiętać, że wraz ze starym olejem usuwa się opiłki metalu i zanieczyszczenia, a wlewając świeży uzyskuje się zalecany przez producenta poziom. W starych autach nierzadko jest on zaniżony z powodu wycieków.

Cena: od 200 zł





KOMPLET FILTRÓW

Zestaw filtrów do popularnego auta można kupić za 200-300 zł. Ich wymiana jest tak łatwa, że osoba o zacięciu do majsterkowania przeprowadzi ją w ciągu godziny.

Wymiana filtrów powietrza jest inwestycją w kolejne 20-50 tys. km spokojnej eksploatacji pojazdu, a to przynajmniej rok jazdy bez sięgania po narzędzia, szukania części, zamawiania ich czy umawiania się z mechanikiem. Nowe, markowe filtry korzystnie wpłyną też na kondycję auta, ograniczając zużycie jego elementów, a także zapewnią czyste powietrze w kabinie.

Cena: od 200 zł





PŁYN HAMULCOWY

Wielu kierowców przypomina sobie o płynie hamulcowym dopiero gdy dochodzi do jego wycieku - nawet na zawilgoconym płynie auto będzie poprawnie wytracało prędkość. Problemy mogą pojawić się w górach lub podczas awaryjnego hamowania na autostradzie. Płyn z nadmierną zawartością wody potrafi się zagotować, a powstająca para sprawia, że siła hamowania chwilowo zanika.

Wraz z przepracowanym płynem z układu usuwa się zanieczyszczenia osadzające się w układzie. Płyn warto wymieniać co 5 lat.

Cena: od 50 zł





PASEK KLINOWY

Pasek klinowy odpowiada za napęd osprzętu silnika - alternatora, pompy wspomagania układu kierowniczego czy kompresora klimatyzacji. Jego zerwanie nie niszczy jednostki napędowej, ale ma poważne konsekwencje. Gdy ładowanie akumulatora ustanie, zapas prądu wystarczy na przejechanie najwyżej 50-100 km.

Czasami możliwe są jednak dużo gorsze scenariusze - np. w Volvo z 5-cylindrowymi dieslami zerwany pasek osprzętu może dostać się pod pasek rozrządu i doprowadzić do jego zerwania lub przeskoczenia.

Cena: 80 zł





PŁYN CHŁODNICZY

Podobnie jak płyn hamulcowy, także płyn chłodniczy bywa traktowany po macoszemu, gdyż nawet po znacznym przekroczeniu zalecanego terminu wymiany spełnia swoją podstawową funkcję. Nie każdy jednak pamięta, że płyn chłodniczy nie tylko odpowiada za odbieranie ciepła z silnika czy turbosprężarki. Zawiera również liczne dodatki antykorozyjne oraz przeciwdziałające osadzaniu się kamienia. Producenci niektórych płynów określają ich żywotność na 100 tys. km i 3 lata. Po tym czasie rośnie ryzyko zatkania kanałów wodnych przez osady i spowodowania przez korozję nieszczelności - także w uszczelce pod głowicą.

Cena: 250 zł





CO MOŻNA WYMIENIĆ PO ZAKUPIE

ŻARÓWKI

20-130 zł wystarcza na zakup pary markowych żarówek do przednich reflektorów. Ich profilaktyczną wymianę można połączyć z pozakupowym przeglądem auta. Jest to szczególnie wskazane w przypadku modeli z trudnym dostępem do tylnej części klosza (np. Megane II) lub słynących z tendencji do częstego przepalania żarówek (wiele aut japońskich).

Aby odwlec w czasie ich kolejną wymianę, można wybrać żarówki o zwiększonej trwałości, oferowane jako long life albo heavy duty.

Cena: od 20 zł





GEOMETRIA I OPONY

Opony wielu używanych samochodów nadają się do wymiany z powodu zużycia, starości lub jakości - zdarza się, że szukając oszczędności, ktoś montował najtańsze ogumienie z Chin lub tzw. nalewki.

Planując kilkuletnią eksploatację kupowanego pojazdu, warto pomyśleć o wymianie opon, co będzie inwestycją w bezpieczeństwo.

Przed założeniem nowego kompletu trzeba sprawdzić zbieżność i geometrię zawieszenia, co da gwarancję, że opony nie ulegną przyspieszonemu zużyciu.

Cena: od 40 zł





WYCIERACZKI

Rozmazujące wodę po szybie, zostawiające smugi, przeskakujące czy skrzypiące wycieraczki są w stanie odebrać przyjemność jazdy nawet wysokiej klasy autem. Tymczasem na zakup dwóch nowocześnie wyglądających płaskich wycieraczek wystarczy 100 zł.

W wycieraczkach starszego typu (na zdjęciu) można w prosty sposób wymieniać same gumowe pióra, za które przyjdzie zapłacić od kilku do najwyżej 30 zł.

Cena: od 30 zł





ŚWIECE I PRZEWODY

Sprawny układ zapłonowy zapewnia pełną moc silnika, optymalny przebieg procesu spalania i wysoką kulturę pracy. Komplet świec i przewodów zapłonowych do popularnego auta (np. Golfa IV/Octavii 1.8) można kupić za niecałe 200 zł. To inwestycja, która zapewni kilka lat spokojnej eksploatacji i przysłuży się cewkom zapłonowym.

Pozakupowa wymiana świec jest konieczna w większości aut z instalacją LPG.

Cena: od 200 zł





SERWIS KLIMATYZACJI

Ostatnie wzrosty cen serwisu klimatyzacji sprawiły, że część kierowców decyduje się na uzupełnienie czynnika, gdy pojawi się problem lub napełnia układ, używając LPG, co oznacza ryzyko pożaru po kolizji czy nawet z powodu nieszczelności układu. Niestety oszczędności często mają miejsce w autach przeznaczonych na sprzedaż - póki klimatyzacja działa, trudno zorientować się, że coś jest z nią nie tak.

Podczas serwisu klimatyzacji następuje sprawdzenie szczelności układu, usunięcie wody i ponowne napełnienie czynnikiem oraz olejem.

Cena: od 150 zł





ŁĄCZNIKI STABILIZATORÓW

Newralgicznym elementem zawieszeń wielu aut są łączniki stabilizatorów. Ich tuleje są podatne na wybijanie, a korpusy mogą pękać, szczególnie przy jeździe po dużych wybojach. Wysokiej klasy zamienniki do popularnych modeli kosztują w granicach 50-70 zł/szt. W autach z belką skrętną z tyłu łączniki znajdują się wyłącznie na przedniej osi.

Gdy auto znajduje się na podnośniku na czas innych czynności serwisowych, wymiana łączników stabilizatora to dodatkowe kilkanaście minut pracy mechanika.

Cena: od 150 zł

