Koniec z wymianą dowodów rejestracyjnych

​Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego. W piątek weszło w życie nowe prawo o ruchu drogowym, które umożliwia to, a także m.in. zachowanie dotychczasowego polskiego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu.

Zdjęcie W takiej sytuacji do tej pory należało wymienić dowód. Teraz już nie ma takiej potrzeby /INTERIA.PL Dziś ostatni dzień, gdy trzeba wozić prawo jazdy

W piątek weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. że w sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów - podano w uzasadnieniu do zmiany.



Nowe prawo znosi też obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.



Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.



Ponadto nowe przepisy umożliwiają też rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

