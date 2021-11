Autostrady A2 i A4 po 1 grudnia. Jak się zachować na "bramkach"?



W związku ze zmianą systemu poboru opłat, od 1 grudnia 2021 roku na Placach Poboru Opłat (PPO) na autostradach A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu.

Na PPO Stryków i PPO Żdżary na autostradzie A2 kierowcy będą korzystać z trzech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Z ruchu wyłączone zostaną środkowe pasy ruchu na tych PPO.

Na PPO Żernica i PPO Karwiany na autostradzie A4 kierowcy będą korzystać z czterech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Z ruchu wyłączone zostaną środkowe pasy ruchu na tych PPO.

Na wszystkich tych odcinkach autostrad nie będzie już możliwości pobrania biletu kartonikowego ani opłacenia przejazdu w kiosku u inkasenta. Place Poboru Opłat zostaną właściwie oznakowane i będzie na nich obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

e-Toll i e-bilet autostradowy. Nowe metody opłacania przejazdu

Dla tych właścicieli aut osobowych i motocykli, którzy nie chcą korzystać z obecnej aplikacji e-TOLL (wymaga Internetowego Konta Klienta i profilu zaufanego) Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały alternatywną metodę płacenia za przejazdy państwowymi odcinkami autostrad A2 i A4 - e-bilet autostradowy.

Będzie można go nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres jego ważności to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a zwrot niewykorzystanego biletu będzie możliwy w taki sam sposób, w jaki bilet został zakupiony.



e-Toll. Gdzie i jak kupić e-bilet autostradowy?

Dostępne będą dwie opcje e-biletu autostradowego: elektroniczna oraz papierowa. W przypadku obu wymagane będzie podanie minimalnego zakresu danych do naliczenia opłaty za przejazd autostradą:



numery rejestracyjnego pojazdu,

daty i godziny rozpoczęcia przejazdu autostradą,

szczegóły planowanej do pokonania trasy.



e-Bilet można będzie kupić przy pomocy nowej rządowej aplikacji e-TOLL PL BILET, która - w razie potrzeby - umożliwi również jego zwrot. Aplikację e-TOLL PL BILET będzie można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz w AppStore, a jej debiut planowany jest właśnie na 1 grudnia.

Ponadto, aby opłacić przejazd kierowcy będą mogli skorzystać z aplikacji udostępnionych przez przedsiębiorców, z którymi Szef Krajowej Administracji Skarbowa zawiera umowy partnerskie (np. Autopay, Yanosik, Spark).

Kierowcy poruszający się autostradami okazjonalnie lub niekorzystający z rozwiązań cyfrowych kupią papierowy bilet w stacjonarnych sieciach obsługi naszych partnerów, m.in. PKN Orlen, Lotos. Aktualna lista punktów będzie - niestety po 1 grudnia - udostępniona na stronie etoll.gov.pl.



e-Toll. Jakie kary za brak opłaty?

Za przejazd zapłacisz z wsteczną datą!

Przypominamy, że cały system poboru i kontroli wnoszenia opłat działa w pełni wirtualnie. Do sprawdzania prawidłowości wnoszenia opłat służą urządzenia kontrolne zainstalowane w miejscach wjazdu i wyjazdu z autostrad oraz w pojazdach wykorzystywanych do kontroli poboru opłat drogowych.

Za jazdę po państwowych odcinkach A2 i A4 bez wniesienia opłaty za przejazd, na właściciela lub posiadacza bądź użytkownika pojazdu nakładana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. Co ważne - opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.



W przypadku kontroli realizowanej na drodze, na poczet opłaty dodatkowej może zostać pobrana kaucja, jeśli kierowca mieszka na terenie kraju, który nie jest związany z Polską umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty. Kontrola wnoszenia opłat na autostradach może być realizowana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.



W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) na kierującego pojazdem zostanie nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego wysokości 500 zł. Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).