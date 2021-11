"Wprowadzenie systemu e-TOLL do urządzeń OBU i ZSL nie należało do najłatwiejszych zadań, ze względu na konieczność przeprogramowywania oraz dostosowania do wytycznych narzuconych przez Ministerstwo Finansów. Niestety firmy oferujące urządzenia OBU i ZSL wciąż borykają się z problemami związanymi z e-TOLL-em. Niektóre podmioty nie zdążyły na czas wprowadzić zmian, a co za tym idzie - obecnie przeżywają kryzys finansowy. Wiele firm, które korzystają z urządzeń danych dostawców, którzy nie zdążyli wdrożyć systemu e-TOLL, musiało wstrzymać działalność i czekać na zielone światło od dostawców sprzętu" - komentuje Jakub Wesołowski, Flotis.