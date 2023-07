Wypożyczenie kampera to świetny sposób na tanie wakacje pełne wrażeń. Wystarczy, że będziemy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Sprawdź, jak spędzić wakacje w kamperze i nie narazić się na duże koszty.

Gdzie można wypożyczyć kampera?

Koszt kupna kampera jest dość wysoki. Z tego powodu osobom, które pragną pojechać nim na wakacje, z pomocą przychodzą wypożyczalnie. Proponują szeroką ofertę aut oraz kamperów do wypożyczenia.

Przed wypożyczeniem pojazdu, należy jednak wykonać porządne rozeznanie. Tanie oferty mogą być związane z pojazdami, które mają dużą liczbę usterek, są awaryjne lub posiadają defekty. Stan techniczny samochodu może zaważyć na naszych wakacjach. Z tego powodu warto upewnić się, że okazyjna cena nie okaże się haczykiem.

Reklama

Warto korzystać z wypożyczalni, które mają dużo pozytywnych opinii i recenzji. W tym wypadku wyższa cena może być wyznacznikiem lepszej jakości.



Ile kosztuje wynajęcie kampera na tydzień?

Ceny wynajęcia kampera zależą od tego, jaki pojazd chcemy wypożyczyć oraz na jak długo. Koszt wynajęcia pojazdu na jedną dobę może wahać się od 500 do 750 zł. Musisz pamiętać również o kaucji zwrotnej. Zwykle kosztuje ona ok. 5 tysięcy zł. Przed wynajęciem pamiętaj, aby dokładnie obejrzeć auto pod względem usterek oraz rys. Zgłoś je właścicielowi jeszcze przed podpisaniem umowy o wynajem, aby mieć pewność, że nie stracisz pieniędzy.

Kiedy decydujemy się na wynajem kampera, musimy pamiętać o tym, że koszt wynajęcia to nie jedyna opłata, z którą należy się liczyć. Przed rozpoczęciem podróży dolicz koszty noclegu na polu kempingowym, bramek na autostradzie oraz paliwa.

Przed wyjazdem z kraju upewnij się, jakie przepisy dotyczą kamperów w innych państwach. Ochroni cię to przed niepotrzebnymi kosztami w postaci mandatu.

Jakie prawo jazdy jest konieczne do prowadzenia kampera?

Zdjęcie Kto może prowadzić kamper? / 123RF/PICSEL

To, jakie prawo jazdy jest potrzebne do prowadzenia kamperów i pojazdów kempingowych zależy od ich dopuszczalnej masy pojazdu. Kiedy jest mniejsza niż 3,5 tony, do prowadzenia uprawnia zwykłe prawo jazdy kategorii B. Wyjątkiem są pojazdy, które mają napędy alternatywne m.in. elektryczne, zasilane LPG, CNG i LNG. W takim przypadku ich masa może nawet wynosić 4250 kg.

Należy pamiętać, że dopuszczalna masa pojazdu obejmuje także ładunek, czyli pasażerów i bagaż. Oznacza to, że samochód kempingowy, który waży 3 tony może zabrać 500 kg ładunku, jeśli ma być prowadzony przez osobę z prawo jazdy kat. B.

Kampery powyżej 3,5 tony mogą być prowadzone jedynie przez osoby, które posiadają prawo jazdy o wyższej kategorii. Do kierowania pojazdami o masie w przedziale od 3,5 do 7,5 tony wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C. W przypadku pojazdów cięższych konieczna jest kategoria C. Na szczęście dość rzadko można spotkać się z kamperami o tej wadze.

Pamiętaj, że brak posiadania właściwej kategorii prawa jazdy do prowadzenia kampera może skutkować mandatem o wysokości 1500-5000 zł.

Zobacz także:

Wakacje na kempingu. O tym pamiętaj, wybierając się pod namiot

Wakacje z dziećmi. Jak spędzić urlop ze swoimi pociechami?

Planujesz wakacje w Chorwacji? Uważaj na mandaty!