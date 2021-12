Historyczny moment. O północy zniknęły bramki poboru opłat

Od środy 1 grudnia otwarte zostały szlabany na państwowych płatnych odcinkach A2 i A4. Kierowcy pojazdów lekkich mogą płacić za przejazd za pomocą aplikacji e-TOLL lub e-biletu autostradowego. Wyłączony został manualny system poboru opłat.



e-TOLL. W których miejscach zniknęły bramki?

Zmiana oznacza, że przejazd aut osobowych i motocykli na A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami w tzw. trybie free flow.



Kierowcy za przejazd państwowymi autostradami płacą:



e-biletem autostradowym, który mogą kupić w nowej aplikacji e-TOLL PL Bilet,

w aplikacjach partnerów systemu e-TOLL

w sieci dystrybucji stacjonarnej partnerów (stacje benzynowe)



za pomocą urządzeń pokładowych OBU/ZSL przekazujących dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL.



Zmiany dotyczą wyłącznie dwóch odcinków autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica. Na pozostałych odcinkach autostrad koncesyjnych, czyli A1, A2 i A4 nie są wprowadzane żadne zmiany co do sposobu płatności za przejazd.



Według administracji skarbowej dzięki zmianie systemu poboru opłat i likwidacji szlabanów w miejscach, gdzie dotychczas pobierano opłaty manualnie, nie będą tworzyć się zatory, które powstawały głównie w okresie wakacyjnym i w weekendy.



Co to jest e-Bilet i jak go kupić?



E-bilet autostradowy można nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem. Okres jego ważności to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży. W przypadku zmiany planów bilet można zwrócić przed zadeklarowaną godziną rozpoczęcia podróży.



Dostępne są dwie formy e-biletu autostradowego: elektroniczna oraz papierowa. W przypadku obu form wymagane jest podanie minimalnego zakresu danych do naliczenia opłaty za przejazd autostradą. To:



numer rejestracyjny pojazdu,

data i godzina rozpoczęcia przejazdu autostradą



szczegóły planowanej do pokonania trasy



Zakup e-biletu autostradowego możliwy jest w nowej rządowej aplikacji e-TOLL PL Bilet oraz w aplikacjach udostępnionych przez przedsiębiorców, z którymi KAS zawarł umowy partnerskie, lub w punktach stacjonarnych na wybranych stacjach PKN Orlen i Lotos.



Z kolei opłata za przejazd w aplikacji e-TOLL PL naliczana jest na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu, które są transmitowane do systemu e-TOLL. W przypadku awarii urządzenia przekazującego, dane będzie można zadeklarować w internetowym koncie klienta. W sytuacjach wyjątkowych, np. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej, opłatę można wnieść trzy dni po zakończeniu przejazdu.



Opłaty autostradowe: jakie kary dla opornych?

W związku ze zmianą systemu poboru opłat, od 1 grudnia br. na Placach Poboru Opłat (PPO) na autostradach A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica obowiązuje nowa organizacja ruchu. Na PPO Stryków i PPO Żdżary kierowcy mają korzystać z trzech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych. Na PPO Żernica i PPO Karwiany kierowcy korzystają z czterech skrajnych, prawych pasów wjazdowych i wyjazdowych.



Do sprawdzania prawidłowości wnoszenia opłat służą urządzenia kontrolne zainstalowane w miejscach wjazdu i wyjazdu z autostrad oraz w pojazdach wykorzystywanych do kontroli poboru opłat drogowych. a jazdę po państwowych odcinkach A2 i A4 bez wniesienia opłaty za przejazd nakładana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu trzech dni od zakończenia przejazdu opłata zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.



Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.)