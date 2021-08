Gdzie zgłosić kupno i sprzedaż pojazdu? Bałagan w przepisach!

Art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym ani inne przepisy ustawy nie precyzują, jak należy ustalić właściwość organu, czyli do którego urzędu się udać (lub wysłać zgłoszenie online). Jak zauważa "Prawo.pl", do początku 2021 roku linia orzecznicza NSA wskazywała, że właściwym do przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu jest prezydent miasta (starosta) właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. W tym roku sądy administracyjne zaczęły orzekać inaczej - że właściwość organu należy ustalać według rejestracji pojazdu. Sprzeczne wyroki mogą być źródłem bałaganu, który utrudnia pracę urzędnikom wydziałów komunikacji.



Sprzedałeś auto? "Wyrejestrujesz" je on-line

Problem mogą mieć zwłaszcza zbywcy, którzy nie są do końca pewni, czy zgłoszenie powinno być kierowane do urzędu, w którym sami rejestrowali pojazd, urzędu właściwego dla ich miejsca zamieszkania (gdy np. przeprowadzili się do innego miasta), czy może do tego, który właściwy jest miejscu zamieszkania nowego właściciela? Najlogiczniejszą wydaje się pierwsza opcja, do której przychyla się też Ministerstwo Infrastruktury. Jego pracownicy argumentują, że to organ rejestrujący tworzy indywidualne teczki pojazdu zarejestrowanego, więc - by uniknąć urzędniczego bałaganu - dokumenty dotyczące zawiadomienia o zbyciu pojazdu również trafiać powinny do tego organu.



Przypominamy, że obecnie zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu możliwe jest bez wychodzenia z domu. W tym celu - dysponując profilem zaufanym - skorzystać można chociażby z państwowego serwisu gov.pl. By dokonać zgłoszenia wystarczą dane nabywcy/zbywcy pojazdu oraz zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego zmianę własności (np. umowa kupna-sprzedaży, darowizny czy faktura zakupu).