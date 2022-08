Spis treści: 01 Przepisy drogowe we Włoszech

Wybierając się w podróż do Włoch, należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Kierowcy muszą mieć nie tylko prawo jazdy, lecz także dowód rejestracyjny, aktualne ubezpieczenie OC oraz potwierdzenie aktualnego badania technicznego pojazdu.

Przepisy drogowe we Włoszech

Warto zapoznać się z przepisami drogowymi we Włoszech przed rozpoczęciem podróży. Jazda na światłach w ciągu dnia obowiązkowa jest jedynie poza terenem zabudowanym, a także w warunkach ograniczonej widoczności. Kierowca oraz pasażerowie muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Dzieci do 12 roku życia i do 150 cm wzrostu muszą korzystać z fotelików lub podwyższeń. Osoby podróżujące motocyklami lub quadami zobowiązane są do noszenia kasków.

Nieprawidłowe parkowanie we Włoszech traktowane jest przez służby porządkowe jak stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Należy zwrócić uwagę na kolor linii w miejscach parkingowych. Parkowanie samochodu na miejscu oznaczonym niebieskimi liniami wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty za postój. Linie żółte oznaczają miejsca dla osób niepełnosprawnych, a różowe wskazują miejsca przeznaczone dla kobiet w ciąży.

Używanie komórki przez kierowcę w trakcie jazdy jest zakazane. Rozmowy telefoniczne dozwolone są tylko przy użyciu zestawu głośnomówiącego.

Do obowiązkowego wyposażenia samochodu we Włoszech należą:

apteczka;

trójkąt ostrzegawczy;

gaśnica;

kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów.

Ograniczenia prędkości we Włoszech

Dopuszczalne prędkości na włoskich drogach wynoszą:

50 km/h - w terenie zabudowanym;

90 km/h - poza obszarem zabudowanym;

110 km/h - na drogach ekspresowych;

130 km/h - na autostradach.

W przypadku trudnych warunków, np. gdy drogi są mokre, obowiązują dodatkowe ograniczenia prędkości, które wynoszą 90 km/h na drogach ekspresowych i 110 km/h na autostradach.

Mandaty we Włoszech

We Włoszech nie tylko policja może ukarać kierowcę mandatem. Uprawnienia do wymierzania kar za naruszanie przepisów drogowych mają także karabinierzy oraz Guardia di Finanza.

Poruszając się po włoskich trasach, należy pamiętać o bardzo rozbudowanej sieci fotoradarów. Oznaczenia drogowe bywają mało czytelne, dlatego obcokrajowcy często padają ofiarą automatycznych systemów kontroli prędkości.

Mandaty za przekroczenie prędkości we Włoszech nie należą do niskich. Na zagranicznych kierowców łamiących przepisy nakładane są także punkty karne, które odlicza się od początkowego limitu wynoszącego 20 punktów. Przekroczenie go w ciągu 12 miesięcy wiąże się z dwuletnim zakazem jazdy po włoskich drogach. Kary za przekroczenie prędkości we Włoszech są następujące:

do 10 km/h - mandat od 39 do 169 EUR;

od 11 do 40 km/h - mandat od 169 do 680 EUR oraz -3 punkty;

od 41 do 60 km/h - mandat od 532 do 2 127 EUR, zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 3 miesięcy, a także -6 punktów;

Powyżej 60 km/h - mandat od 829 od 3 316 EUR, zatrzymanie prawa jazdy na okres od 6 do 12 miesięcy, a także -10 punktów.

Kwoty kar ulegają zwiększeniu o ⅓, jeśli wykroczenie zostało popełnione w porze nocnej, czyli w godzinach od 22 do 7 rano.

Zdjęcie Drogi we Włoszech. Wszystko, co trzeba wiedzieć / Getty Images

Kary za inne wykroczenia:

korzystanie z telefonu w niedozwolony sposób - mandat od 161 do 647 EUR oraz -5 punktów;

wjazd do strefy ograniczonego ruchu - mandat od 81 do 326 EUR;

jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dziecka bez fotelika - mandat od 81 do 326 EUR oraz -5 punktów;

ucieczka z miejsca wypadku - mandat od 296 do 1 184 EUR oraz -4 punkty.

Mandaty nakładane na zagranicznych kierowców we Włoszech są niższe o 30% od kwot podanych w taryfikatorze. Kierowca zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty mandatu. Jeśli chce się od niego odwołać, musi wnieść opłatę wynoszącą połowę maksymalnej kary za popełnione wykroczenie. W przypadku niezapłacenia mandatu lub opłaty, samochód może zostać zarekwirowany na okres do 60 dni. Pojazd zostanie zwolniony dopiero po opłaceniu kary oraz należności za parking i holowanie.

Alkohol za kierownicą - dopuszczalne normy

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi dla kierowców posiadających prawo jady co najmniej 3 lata wynosi 0,5 promila. Osoby z krótszym stażem za kółkiem nie mogą w ogóle prowadzić pojazdów po alkoholu. Przekroczenie dopuszczalnych limitów alkoholu karane w następujący sposób:

od 0,51 do 0,8 promila - mandat od 532 do 2 127 EUR oraz zabranie prawa jazdy na okres od 3 do 6 miesięcy;

od 0,81 do 1,5 promila - mandat od 800 do 3 200 EUR oraz zabranie prawa jazdy na okres od 6 do 12 miesięcy.

powyżej 1,5 promila - mandat od 1 500 do 6 000 EUR, kara więzienia od 6 do 12 miesięcy oraz zabranie prawa jazdy na okres od roku do 2 lat.

Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości kary liczone są podwójnie, a samochód zostaje skonfiskowany na 180 dni, jeśli należy do sprawcy.

Czy drogi we Włoszech są płatne?

Autostrady oraz niektóre tunele we Włoszech są płatne. Opłata wnoszona jest na bramkach po zakończeniu przejazdu płatnym odcinkiem.