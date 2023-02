Spis treści: 01 Polska gazową potęgą Europy

02 Auto w leasingu a montaż instalacji gazowej. Jak wygląda procedura?

03 Instalację LPG możemy zamontować samodzielnie, ale najczęściej na swój koszt

04 Instalacja gazowa w leasingowanym samochodzie - o czym trzeba pamiętać?

Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA wynika, że w minionym roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie nowymi samochodami wyposażonymi w instalacje gazowe. Skumulowane dane po trzech kwartałach 2022 roku (najnowsze zweryfikowane dane) mówią o 188 034 rejestracji nowych aut z LPG w stosunku do 166 711 w tym samym okresie roku 2021. To wzrost o 12,8 proc., będący głownie zasługą rosnącego zainteresowania ofertą Dacii.



Niestety oferta modeli z fabryczną instalacją LPG kurczy się z roku na rok, co sprawia, że wielu kierowców decydować się musi na przeróbkę auta na gaz we własnym zakresie. Czy można zamontować instalację gazową w samochodzie finansowanym z leasingu?



Polska gazową potęgą Europy

Według danych ACEA opublikowanych w styczniu 2023 roku, samochody z instalacją gazową stanowią aż 13,4 proc. ogółu aut osobowych w naszym kraju. Dla porównania, w uznawanych do niedawna za europejską "stolicę LPG", Włoszech jest to 7 proc., a np. w Holandii 1,1 proc. Co więcej, w obliczu niepewnej sytuacji na rynku paliwowym śmiało zakładać można, że zainteresowanie samochodami na gaz w Polsce jeszcze wzrośnie.



Auto w leasingu a montaż instalacji gazowej. Jak wygląda procedura?

Co zrobić w sytuacji, gdy chcemy zainstalować instalację LPG w leasingowanym aucie? Zazwyczaj nie ma ku temu przeszkód, ale musimy liczyć się z koniecznością spełnienia pewnych procedur.



Osoba, która chce zainstalować LPG w swoim aucie powinna pamiętać przede wszystkim o tym, żeby poinformować leasingodawcę, który pozostaje właścicielem pojazdu - komentuje Andrzej Zapotoczny, zastępca kierownika zespołu obsługi klienta z Santander Consumer Multirent.

Leasingobiorca nie może zapominać, że każda nawet najmniejsza zmiana w przedmiocie leasingu, powinna być poprzedzona pisemną zgodą firmy leasingowej. Jest to bardzo istotne, ponieważ doposażenie samochodu na własną rękę, leasingodawca może potraktować jako złamanie warunków umowy i w konsekwencji ją wypowiedzieć.

Leasingobiorca ma obowiązek poinformować leasingodawcę o swoich zamiarach. Można to zrobić wypełniając stosowny wniosek. Najczęściej nie ma problemów z jego akceptacją. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wystawienie zgody na modyfikację przedmiotu leasingu wiąże się z określoną opłatą, która powinna być ujęta w tabeli opłat dodatkowych dołączonej do umowy leasingowej.

Instalację LPG możemy zamontować samodzielnie, ale najczęściej na swój koszt

Po otrzymaniu zgody na doposażenie auta w instalację LPG, leasingobiorca najczęściej może sam wybrać zakład, który podejmie się jej montażu. Zakładana instalacja musi być fabrycznie nowa i dobrej jakości, ponieważ - zgodnie z umowami leasingowymi - doposażenie samochodu nie może obniżyć jego wartości całkowitej. W większości przypadków (zależy od treści indywidualnych umów) to leasingobiorca ponosi koszty modyfikacji.



Rzadziej zdarza się jednak, że koszt instalacji pokrywa leasingodawca. W takiej sytuacji dochodzi do zmiany umowy leasingowej w taki sposób, że koszt instalacji jest doliczany do całkowitej sumy rat spłacanych przez korzystającego. Niezależnie od tego, kto pokryje koszt instalacji, leasingobiorcę czeka jeszcze opłata związana z wpisaniem adnotacji o instalacji w dowodzie rejestracyjnym.

Instalacja gazowa w leasingowanym samochodzie - o czym trzeba pamiętać?

Firma leasingowa w żaden sposób nie kontroluje założonej instalacji gazowej. Leasingobiorca musi pamiętać więc, że podczas montażu powinien otrzymać:



homologację na instalację gazową,

zaświadczenie transportowego dozoru technicznego na zbiornik,



fakturę za wykonaną usługę oraz książeczkę gwarancyjną.



Jest to szczególnie ważne, ponieważ bez dwóch pierwszych dokumentów nie wykona on przeglądu technicznego i będzie miał problemy ze sprzedażą pojazdu. Ponadto każdy z nich jest niezbędny do uzyskania obowiązkowego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.



Trzeba też pamiętać o obowiązkowych badaniach technicznych, które w przypadku aut wyposażonych w instalacje gazowe, wykonywać trzeba co 12 miesięcy bez względu na wiek pojazdu.



Istotną kwestią przy montażu LPG jest też ubezpieczenie. Taka zmiana w aucie wpływa na wysokość wartości pojazdu i powinna być zgłoszona firmie ubezpieczeniowej. Dzięki temu w przypadku szkody lub kradzieży, ubezpieczenie uwzględni koszty naprawy instalacji lub wyższego odszkodowania, można się jednak spodziewać wzrostu składki.

