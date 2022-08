Czy można jeździć autem, gdy stuka sworzeń wahacza?

Porady

Dołącz do nas:

Jeżeli w czasie prowadzenia samochodu zauważyłeś, że pojazd o wiele gorzej reaguje na ruch kierownicą, to może świadczyć to o awarii sworznia wahacza. Objawami problemów ze sworzniami wahaczy mogą też być problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy, które kierowcy czasem opisują jako ściąganie, lub opóźnione reakcje na ruchy kierownicą. Jak wymienić sworzeń i ile to kosztuje? Dlaczego jego prawidłowe działanie jest tak ważne?

Zdjęcie Niezależnie od metody naprawy, konieczny będzie demontaż wahacza / materiały prasowe