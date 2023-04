„Chrzczone” paliwo na stacjach w Polsce. UOKiK udostępnia mapę

Spis treści: 01 Masz diesla? Olej napędowy wciąż problematyczny

02 Paliwowa mapa kraju. W których województwach ciągle chrzczą paliwa?

03 Kiepska jakość LPG. Tankowanie to wciąż loteria?

Już trzeci raz z rzędu mówić można o poprawie jakości paliw płynnych na polskich stacjach. W 2020 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Handlowej zakwestionowali 1,88 proc. pobranych próbek. W roku 2021 było to 1,72 proc, a 2022 - zaledwie 1,34. Oznacza to, że polscy kierowcy nie muszą się już bać tankowania "na księdza", czyli tego, że do baku ich pojazdu trafi "chrzczone" paliwo.



Taki stan rzeczy zawdzięczamy właśnie inspektorom PIH - warto przypomnieć, że równe 20 lat temu - w 2002 roku - odsetek próbek paliw ciekłych, których jakość zakwestionowali inspektorzy, wynosił - uwaga - 30 proc.

Masz diesla? Olej napędowy wciąż problematyczny

Jak informuje PIH, z 21 zakwestionowanych próbek paliw ciekłych, które nie spełniały wymagań jakościowych określonych w przepisach, tylko dwie dotyczyły benzyny. Pozostałych 19 próbek zawierało olej napędowy, którego jakość mogła zaszkodzić nowoczesnym silnikom wysokoprężnym.



W przypadku "diesla" chodziło najczęściej o tzw. stabilność oksydacyjną, która ma ogromny wpływ na powstawanie szkodliwych osadów w zbiorniku. Ich obecność jest zabójcza dla kosztownych w naprawach elementów układu wtryskowego nowoczesnych silników wysokoprężnych, jak chociażby pompy wtryskowe i - w szczególności - wtryskiwacze.



W kilku przypadkach zakwestionowano też temperaturę zapłonu - zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju napędowego w czasie tankowania.



Zdecydowanie mniej zastrzeżeń budziły w ubiegłym roku próbki benzyny. W dwóch przypadkach inspektorzy zakwestionowali tzw. prężność par - parametr ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego. Od jego wysokości zależy łatwość rozruchu w niskiej temperaturze i tworzenie się korków parowych przy wysokich temperaturach (zjawisko tzw. "gotowania się" paliwa).

Paliwowa mapa kraju. W których województwach ciągle chrzczą paliwa?

Odsetek zakwestionowanych próbek w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany. W czasie kontroli dotyczących losowych stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach:



świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych),

mazowieckim (2,40 proc.),

podlaskim (2,38 proc.),



warmińsko-mazurskim (1,96 proc.),

podkarpackim (1,75 proc.),

kujawsko-pomorskim (1,59 proc.),

śląskim (0,87 proc.).



W przypadku stacji wybranych do kontroli na podstawie informacji od niezadowolonych kierowców najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach:



kujawsko-pomorskim (7,14 proc.),



warmińsko-mazurskim (6,25 proc.),



zachodniopomorskim (4,88 proc.),



podkarpackim (3,03 proc.),

mazowieckim (2,78 proc.),



małopolskim (2,70 proc.),



dolnośląskim (2,27 proc),



śląskim (2,13 proc.),

wielkopolskim (2,04 proc.).

Kiepska jakość LPG. Tankowanie to wciąż loteria?

Inspekcja Handlowa pobrała również do badań laboratoryjnych (na stacjach paliw i w hurtowniach) 317 próbek gazu skroplonego (LPG). Wymagań jakościowych nie spełniało 10, czyli 3,15 proc. zbadanych. Wynik jest więc ponad dwukrotnie gorszy niż średnia, co nie najlepiej świadczy o jakości sprzedawanego u nas LPG.



Co ciekawe, niewłaściwą jakość próbek gazu skroplonego (LPG) odnotowano w czterech województwach. W czasie kontroli wylosowanych stacji paliw nieprawidłowości stwierdzono w województwach:



małopolskim (3,23 proc. zbadanych),

mazowieckim (8,33 proc.)



pomorskim (7,14 proc. ).

W przypadku kontroli stacji wybranych na podstawie informacji od kierowców słabą jakość LPG stwierdzono w województwach:



małopolskim (9,09 proc. zbadanych),

mazowieckim (33,33 proc.)



śląskim (33,33 proc. ).



W próbkach LPG najczęściej kwestionowano zawartość siarki, działanie korodujące na miedź i pozostałość po odparowaniu czyli parametr określający skłonność gazu do odkładania osadów w silniku.





Lista wybranych stacji, na których w 2022 r. zakwestionowano jakość oleju napędowego:



SOLAR-WAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Grzybowska 25H KOŁOBRZEG,

"HURTPETROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AVIA) - Poznańska 82 GRANOWO,

MEGA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Sierpecka 1 PŁOCK,



Marcin Filipczyk STACJA PALIW I AUTO MYJNIA MARCIN FILIPCZYK - Bolesława Chrobrego 5B RESZEL,

"BENZOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - Mickiewicza 26 BIAŁA PISKA,

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - Węgrowska 6 - SOKOŁÓW PODLASKI,



MICHALCZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AVIA) - Płochocińska 33 WARSZAWA,

STANISŁAW ROLSKI "NASZA" STACJA PALIW STANISŁAW ROLSKI - Polna 6 GABRYELIN,

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA nr 4272 - Wysockiego 43 WAŁBRZYCH.

Lista wybranych stacji, na których w 2022 r. zakwestionowano jakość benzyny:



OLKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Kardynała Wyszyńskiego 50 STRZELNO - benzyna 95-oktanowa,



VALDI MW2 W.WOJEWODA SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 1-go Maja 66 OPATÓW - benzyna 98-oktanowa.



Lista stacji wybranych stacji, na których w 2022 r. zakwestionowano jakość LPG:



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Nowohucka 1 KRAKÓW,

"BIALCHEM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Wólka Dobryńska 159 WÓLKA DOBRYŃSKA.

Źródło danych: interaktywna mapa kontroli stacji paliw w 2022 r. udostępniona przez UOKiK.