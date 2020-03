Auto używane lepsze od nowego...?

W ciągu ostatnich pięciu lat, od 2015 roku, średnia cena nowego samochodu wzrosła o 25 tys. zł, by w styczniu tego roku sięgnąć 115 540 zł. Jednocześnie na rynku wtórnym w lutym tego roku mediana ceny auta wynosiła 19,5 tys. zł. Dlatego co raz więcej kierowców decyduje się na zakup auta używanego, ale nie jest to jedyny powód.

Zdjęcie /Piotr Mizerski /Reporter Samochody używane - porady Szukasz takiego auta? Jedno na dziesięć jest po szkodzie całkowitej!

- Rygorystyczne przepisy określające limity emisji CO2 dla nowych samochodów, bardzo kosztowna nowoczesna technologia oraz co raz większe rozmiary nowych aut powodują wzrost ich cen, a tym samym rośnie grupa osób, która bierze pod uwagę zakup samochodów używanych prawie nowych, czyli w wieku do trzech, czterech lat. Uważam, że to bardzo dobry wybór, ponieważ są one dużo tańsze niż nowe, często doskonale wyposażone, a pod względem technologicznym spełniające wyśrubowane normy ekologiczne i bezpieczeństwa - powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Wydanie mniejszej kwoty za ten sam model samochodu, ale używany, jest oczywistym powodem zakupu auta z drugiej ręki, ale nie jedynym:

1. Ograniczenie utraty wartości auta.

Średnio nowy samochód traci około 19 proc. już w pierwszym roku użytkowania. Oznacza to, że auto, za które zapłaciliśmy 115 tys. zł po pierwszym roku warte będzie około 93 tys. zł złotych, a po trzech latach jego wartość spadnie średnio o 46 proc., do kwoty około 62.000 złotych. Można tego uniknąć kupując dwu- i trzyletni samochód używany. Amortyzacja auta ulega spłaszczeniu, zwykle po drugim roku. Dlatego najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest kupienie takiego auta i jeżdżenie nim jak najdłużej.

2. Zmniejszenie kosztu ubezpieczenia.

Kluczowym czynnikiem przy ustalaniu kosztu ubezpieczenia samochodu jest wartość auta. Używany samochód ma mniejszą wartość niż nowa wersja, dlatego koszt ubezpieczenia będzie niższy.



3. Większy wybór w założonym budżecie.

Można mieć większy wybór decydując się na zakup auta używanego, a nie nowego. Być może nie pozwolimy sobie na nowy luksusowy samochód, o którym marzymy, ale taki, który ma dwa lub trzy lata może być odpowiedni dla założonego budżetu.

4. Można zachować spokój.

Można zminimalizować ryzyko unikając ukrytych problemów. Profesjonalne firmy sprzedające używane auta sprawdzają historię pojazdu i stan techniczny, ale przede wszystkim sprzedają auta, których są właścicielami i mogą udzielić na nie gwarancji.