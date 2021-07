Autem za granicę? Zobacz, co musisz mieć ze sobą, by uniknąć kłopotów

Wyjazd na wakacje do krajów europejskich wiąże się nie tylko z dłuższą podróżą samochodem, ale również z obowiązkiem posiadania odpowiednich dokumentów i akcesoriów. Przegląd auta przed wyjazdem to podstawa, ale poza nim, należy również pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Eksperci z Yanosika sprawdzili, czego nie można zapomnieć jadąc w trasę do Europy.

Wybierając się za granicę lepiej zabrać ze sobą pełen komplet dokumentów, zwłaszcza, że zagraniczna policja nie uznaje aplikacji mObywatel, w której jest cyfrowe prawo jazdy.



Dodatkowym dokumentem, który należy ze sobą zabrać, jest dokument potwierdzający zawarcie polisy OC. Polisa ta działa w większości krajów europejskich, jednak nie wszędzie. Na wyjazd do Czarnogóry, Albanii, Macedonii, Białorusi i Ukrainy będziemy potrzebowali także zielonej karty. Wyjątkiem jest również Kosowo, w którym niestety nie uznaje się zielonej karty i przy wjeździe do kraju, należy wykupić ubezpieczenie graniczne.



Planując wyjazd za granicę, trzeba na bieżąco monitorować wymogi konkretnego kraju względem bezpieczeństwa COVID-19. Obecnie, jeśli jesteśmy zaszczepieni i posiadamy paszport covidowy z kodem QR, to możemy podróżować po krajach europejskich. Jednak należy pamiętać, że działa on dopiero po uzyskaniu pełnej odporności, a więc 14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki.

Paszport można pobrać przez aplikację mObywatel, a także wydrukować po pobraniu z internetowego konta pacjenta. Nowym oświadczeniem rządu jest zapis, iż osoby podróżujące będą mogły się zwolnić z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny po wykonaniu testu, po powrocie, w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy z terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego członkiem UE i państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzanymi na czas epidemii COVID-19 (obecnie tylko Republika Turcji). Oczywiście wynik testu musi być negatywny.



A jak wygląda kwestia wyposażenia pojazdu? W Polsce jedyne, co musi mieć przy sobie kierowca, to gaśnica i trójkąt. Jednak w krajach europejskich do tej listy należy dodać również apteczkę, kamizelkę, a nawet zapasowe żarówki (wymogi Czech). W teorii obowiązuje zapis, że wyposażenie auta musi być zgodne z wymogami kraju, w którym zostało ono zarejestrowane (Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym). Jednak w praktyce, poza trójkątem i gaśnicą, lepiej zabrać ze sobą dodatkowe akcesoria, takie jak:

- kamizelka odblaskowa,

- zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

- zapasowe żarówki (z wyjątkiem aut ze światłami ksenonowymi, neonowymi lub LED),

- kliny zabezpieczające koła,

- maseczki,



W zależności od kraju, do którego się wybieramy, obowiązuje lista różnych akcesoriów, które musimy mieć przy sobie. Wprawdzie zapisy Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym zwalniają nas z takiego obowiązku, ale praktyka pokazuje, że policjanci często traktują brak kamizelki czy zapasowych żarówek jako pretekst do wystawienia mandatu, a bariera językowa utrudnia dochodzenie swoich praw.



Lista wyposażenia obowiązującego w poszczególnych krajach Europy:



Austria - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa,



Belgia - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

Bułgaria - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, gaśnica,



Chorwacja - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, zapasowe żarówki,



Czechy - zestaw do udzielania pierwszej pomocy, zapasowe żarówki,

Estonia - gaśnica, kamizelka odblaskowa, kliny zabezpieczające koła,

Francja - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa,



Holandia - trójkąt ostrzegawczy,

Litwa - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

Łotwa - trójkąt ostrzegawczy, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, gaśnica,



Niemcy - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zestaw do udzielania pierwszej pomocy,



Słowacja - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa,



Słowenia - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, zapasowe żarówki,



Szwajcaria - trójkąt ostrzegawczy,



Węgry - trójkąt ostrzegawczy,



Włochy - trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa.



