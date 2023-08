Android Auto wreszcie z ważną funkcją. Kierowcy czekali od dawna

Spis treści: 01 Google wprowadza zmiany w aplikacji Mapy

02 Właściciele elektryków mieli trudniej

03 Nowa funkcja Android Auto dla posiadaczy aut elektrycznych

04 Dodatkowe informacje o stacji w Google Maps

Google wprowadza zmiany w aplikacji Mapy

Android Auto to bardzo przydatna aplikacja, z której korzysta większość właścicieli nowych samochodów. Obok Apple Car Play to najpopularniejsza funkcja, dzięki której kierowcy mogą obsługiwać interfejs telefonu z poziomu panelu sterowania ekranu dotykowego w samochodzie.

Co jakiś czas Android dodaje nowe aktualizacje, wprowadzając ulepszenia i nowe udogodnienia poprawiające i ułatwiające korzystanie z tej praktycznej aplikacji. Teraz dodano nową funkcję w aplikacji map, która ucieszy większość posiadaczy samochodów elektrycznych.

Właściciele elektryków mieli trudniej

Podobnie jak w większości systemów nawigacyjnych, również w aplikacji Mapy, dostępnej na telefonach z Androidem możemy znaleźć opcję kategorii, w której możemy wybrać interesujące nas obiekty w pobliżu, czyli tak zwane POI (Points of interest). Dotychczas mogliśmy wybierać spośród stacji benzynowych, restauracji, miejsc odpoczynku podróżnych itd.

Najczęściej używaną opcją wyboru była oczywiście ta dotycząca stacji benzynowych. Niestety do tej pory nawet jeśli wybraliśmy napęd samochodu jako elektryczny, chcąc naładować samochód mogliśmy wyszukać tylko stacje benzynowe, ale nigdy nie mieliśmy pewności, że dana stacja posiada ładowarkę do baterii samochodu i wymagało to dodatkowego wyszukiwania poprzez wpisanie odpowiedniej frazy.

Zdjęcie Funkcja wyszukiwania ładowarek przyda się właścicielom pojazdów elektrycznych /screen: Google Maps / Interia pl /

Nowa funkcja Android Auto dla posiadaczy aut elektrycznych

Teraz aplikacja Google Maps została wzbogacona o dodatkową opcję wyboru - Stacje ładowania, dzięki czemu nie ma już potrzeby mozolnego wpisywania frazy w wyszukiwarkę, a stacje benzynowe i stacje ładowania zostały oddzielone od siebie. Jeśli mamy wybrany rodzaj napędu samochodu (w tym przypadku elektryczny) wystarczy wejść w opcję Kategorii i wybrać "Ładowarki pojazdów".

Dodatkowe informacje o stacji w Google Maps

Po wybraniu odpowiedniej kategorii na mapie pojawią się tylko stacje ładowania, a rozwijana dodatkowo lista zaprezentuje nie tylko ilość działających ładowarek, ale też moc ładowania. To wyjątkowo przydatne udogodnienie dla kierowców samochodów elektryków - wpływa nie tylko na szybkość wyszukiwania, ale także na bezpieczeństwo - zapobiega konieczności wpisywania długiej i trudnej frazy kluczowej do wyszukiwarki Google Maps.