Analogicznym interfejsem do podłączenia telefonu do systemu multimedialnego auta jest Apple CarPlay dla smartfonów z systemem iOS. W przypadku Android Auto mowa oczywiście o telefonach z systemem Android, czyli bardzo dużej części urządzeń marek na rynku takich jak choćby Samsung. Aplikacja Android Auto została pobrana ze sklepu Google już ponad 5 miliardów razy.

Aby z niej korzystać w telefonach z systemem Android 9.0 lub starszym, trzeba ją pobrać, w przypadku smartfonów z systemem Android 10.0 jest ona już zainstalowana. Co więcej, w większości nowych aut interfejs działa bez konieczności podłączania telefonu kablem do portu USB, wystarczy włączony Bluetooth i WiFi. Dotyczy to telefonów z Androidem, aktywnym pakietem danych i obsługą sieci Wi-Fi 5 GHz. Projekcja bezprzewodowa jest obsługiwana w tych wersjach Androida:

dowolny telefon z Androidem 11.0;

telefon Google lub Samsung z Androidem 10.0;

Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ lub Note 8 z Androidem 9.0.

Android Auto tylko z systemem Android 9.0 lub wyższym

Według różnych źródeł Google niebawem nie będzie możliwości oferować aktualizacji Android Auto dla smartfonów z systemem operacyjnym Android 8.0 (Oreo) lub niższym. Konieczny będzie co najmniej system Android 9.0 (Pie). Co to oznacza dla użytkowników? Albo aktualizację systemu do nowszej wersji albo zakup nowszego telefonu. Ci ze starszymi urządzeniami co prawda nadal będą mieli dostęp do Android Auto (przynajmniej przez jakiś czas), ale nie będą już mogli aktualizować systemu. Według danych telefony z systemem Android 8.0 (wydanym w 2018 roku) ma około 6 proc. aktywnych użytkowników. Nowa aplikacja Android Auto ma działać stabilniej, wydajniej i oferować więcej funkcji.