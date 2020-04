Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja Pro w salonach Forda

​Utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz samochodu jest szczególnie ważne podczas wiosennych i letnich podróży. Sprawna klimatyzacja zapewnia komfort i zwiększa bezpieczeństwo. Zaniedbana i źle serwisowana może zagrozić zdrowiu podróżujących. Uprzedzając letnie upały Ford Polska rozpoczyna Akcję Klimatyzacja Dezynfekcja Pro.

Zdjęcie / Samochody używane - porady Ford odbierze auto spod domu, a usterki pokaże kamerą

Klimatyzacja stała się nieodzownym elementem wyposażenia każdego nowego pojazdu. Urządzenie to nie tylko chłodzi jego wnętrze, ale również osusza powietrze, co pomaga szybko i sprawnie przywrócić widoczność zaparowanym szybom. To nie jedyne powody dla których warto pamiętać o regularnych przeglądach klimatyzacji i jej dezynfekcji w profesjonalnym serwisie. Zagrzybiona i zainfekowana bakteriami może być bowiem przyczyną groźnych chorób.

Reklama

- Organizowane przez nas okresowe akcje związane ze sprawdzaniem oraz dezynfekcją klimatyzacji cieszą się wśród naszych klientów dużą popularnością. Większość kierowców ma świadomość, jak ważną rolę spełnia ten element wyposażenia auta. My natomiast mając świadomość, że ten rok jest szczególny ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozbudowaliśmy standardową procedurę przeglądu i czyszczenia klimatyzacji o dwa ważne elementy - wyjaśnia Dariusz Lech, dyrektor działu serwisu i części zamiennych Ford Polska.

Ozonowanie jest sposobem nie tylko na brzydkie zapachy

W ramach Akcji Klimatyzacja Dezynfekcja Pro specjaliści przeprowadzą kontrolę szczelności klimatyzacji, sprawdzą działanie wszystkich podzespołów funkcjonalnych oraz wykonają próbę sprawności technicznej i wydajności chłodzenia. Zostanie również przeprowadzona dezynfekcja parownika i ozonowanie całego układu klimatyzacji.

Zdjęcie /

W przypadku parownika procedura czyszczenia jest niezwykle ważna. Urządzenie to odpowiada między innymi za pochłanianie ciepła z wnętrza samochodu, odparowywanie czynnika chłodniczego, utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgoci oraz oczyszczanie powietrza. Regularna dezynfekcja całej klimatyzacji daje pewność, że w układzie nie pojawią się grzyby i bakterie niebezpieczne dla zdrowia podróżujących - nie tylko alergików. Koszt pełnej usługi w serwisach Forda to 199 zł.

- Warto dodać, że ozonowanie do tej pory kojarzyło się przede wszystkim z pozbywaniem się przez właściciela pojazdu uciążliwego zapachu np. z dymu papierosowego. Obecnie usługa ta stała się niezbędnym elementem utrzymania wnętrza pojazdu w czystości usuwając z jego wnętrza drobnoustroje. Ozon w odpowiednim stężeniu likwiduje bakterie, wirusy, alergeny oraz roztocza i grzyby - dodaje Dariusz Lech.

Zużyty filtr przeciwpyłowy znacznie zwiększa ryzyko wypadku

Przy corocznym serwisie klimatyzacja należy również zadbać o sprawdzenie i wymianę filtra przeciwpyłowego - wyższe stężenie zanieczyszczeń wewnątrz pojazdu stwarza zagrożenie dla zdrowia kierowcy. Może wystąpić zmęczenie, zawroty i bóle głowy, nudności i reakcje alergiczne. Warto dodać, że alergicy narażeni są na większa o 30 proc. niebezpieczeństwo wypadku samochodowego - np. kichnięcie przy prędkości 80 km/h oznacza jazdę przez 25 metrów z zamkniętymi oczami.

Zdjęcie /

Ford oferuje dwa rodzaje filtrów pochłaniających zapachy: Ford Odour Filter oraz nowość - filtr pochłaniający zapachy Ford Odoru Filter Plus. Zapewnia on znacznie lepszą ochronę przed cząsteczkami kurzu podrażniającymi płuca, zapachem spalin, pyłkami oraz agresywnymi gazami niż konwencjonalne filtry. Promocyjna cena zakupu filtra w serwisach Forda to 79 zł.

Dodatkowo w ofercie Forda pojawi się filtr Ford micronAir proTect Filter. Zapewnia on najlepszą możliwą ochronę przed wirusami wewnątrz pojazdu - inaktywacje wirusa H1N1 oraz koronawirusa HCoV229E oraz potwierdzone właściwości przeciwwirusowe zgodnie z ISO 18184.

Bezpłatne usługi w ramach akcji Ford Serwis #ZOSTAŃWDOMU

Ford kontynuuje akcję Serwis #ZOSTAŃWDOMU. Obejmuje ona odbiór pojazdu od klienta (door to door), pełną dezynfekcję przed przekazaniem auta oraz pakiet Ford Video Check.

Usługa Ford Video Check realizowana jest przez wszystkie Autoryzowane Serwisy marki Ford. Klient otrzymuje informacje w formie czytelnego raportu składającego się z karty przeglądowej oraz filmu z omówieniem stanu pojazdu. Wszystko można odczytać bezpośrednio z telefonu. Usługa jest bezpłatna, a rekomendacje przedstawione są w czytelny sposób. Lista uzupełniona jest kolorami: zielonym - wszystko jest w porządku, żółtym - rozważ wymianę bądź naprawę i czerwonym - część wymaga wymiany.

Wszystkie te działania koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizowaniu ryzyka zarażenia koronawirusem. Akcja Serwis #ZOSTAŃWDOMU potrwa 2 miesiące z możliwością jej przedłużenia w zależności od potrzeb.