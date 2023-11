Spis treści: 01 5 mln Polaków straciło profil zaufany. Wśród nich wielu kierowców

02 Jak odzyskać profil zaufany? Musisz założyć go na nowo

03 Po co kierowcy profil zaufany? Te sprawy załatwisz bez wychodzenia z domu



W październiku ponad 5,5 mln rodaków otrzymało smsy informujące, że z dniem 31 października ich profile zaufane w serwisie ePUAP stracą ważność. Dotyczy to osób, których profile zostały automatycznie przedłużone w czasie trwania pandemii covid-19. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego profile, których działanie zostało automatycznie przedłużone, wymagały potwierdzenia przez ich posiadaczy. Ostatnim terminem na samodzielne przedłużenie profilu był właśnie 31 październik.

5 mln Polaków straciło profil zaufany. Wśród nich wielu kierowców

Problem w tym, że np. w piątek - 27 października - serwis, w którym można było przedłużyć ważność profilu nie działał z przyczyn technicznych (prace serwisowe), a w kolejnych dniach stwarzał poważne problemy użytkownikom, którzy nie mogli się do niego zalogować lub np. nie otrzymywali na czas wiadomości autoryzacyjnych niezbędnych do uwierzytelnienia.



Jakby tego było mało, ponieważ w smsie informującym o terminie wygaśnięcia profilu zaufanego nie było żadnych danych personalnych, jak chociażby pesel czy imię, wiele osób, które otrzymały taką wiadomość zignorowały ją, zakładając że mają do czynienia z próbą wyłudzenia danych osobowych.

Reklama

Jak odzyskać profil zaufany? Musisz założyć go na nowo

Niestety nie da się odzyskać profilu zaufanego, którego ważność dobiegła końca. W takim przypadku jedynym sposobem przywrócenia możliwości korzystania z ułatwień oferowanych przez platformy ePUAP, PUE ZUS czy CEIDG jest założenie nowego profilu zaufanego. Na szczęście - w większości przypadków - by ponownie założyć profil zaufany nie trzeba wybierać się do żadnego urzędu. Warunkiem jest posiadanie konta bankowego bankowości elektronicznej w jednym z szesnastu największych, działających na terenie Polski, banków (lista poniżej). Na stronie banku - po zalogowaniu się na własne konto - istnieje możliwość wypełnienia formularza i złożenia wniosku o założenie profilu zaufanego. Usługa jest bezpłatna a sam profil, którego ważność wynosi trzy lata, rejestrowany od razu.



Na liście banków, których platformy elektroniczne wspierają możliwość założenia profilu zaufanego znajdziemy obecnie:



Alior Bank,



Bank Pekao,



BOŚ Bank,



Bank Millennium,



Kasa Stefczyka,



VELO Bank,



Envelo,



Credit Agricole,



BNP Paribas,



ING,



Bank Polski,



Bank Spółdzielczy w Brodnicy,



Santander,



mBank,



Inteligo,



Banki Spółdzielcze Grupa BPS.



Osoby, które nie posiadają konta i nie korzystają z bankowości elektronicznej żadnej z wymienionych instytucji lub nie legitymują się kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą niestety skorzystać ze strony pz.gov.pl, gdzie złożą odpowiedni wniosek, a następnie osobiście potwierdzić swój profil w jednym z punktów potwierdzających (listę znajdziemy na stronie). Najczęściej są to lokalne oddziały ZUS czy Urzędów Skarbowych.



Po co kierowcy profil zaufany? Te sprawy załatwisz bez wychodzenia z domu

Posiadanie profilu zaufanego daje np. dostęp do usługi "Mój Pojazd", dzięki której - na stronach obywatel.gov.pl - sprawdzić można np. dane swojego samochodu (informacje o badaniu technicznym, ubezpieczeniu OC czy danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów). Legitymowanie się profilem zaufanym pozwala również na załatwienie - bez wychodzenia z domu - wielu spraw urzędowych, jak np. złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym czy wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.