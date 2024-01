19 milionów kontroli w rok. Każdy ma dostęp do tego narzędzia

Przed rozpoczęciem jazdy samochodem, powinniśmy mieć pewność, że ma ważne badanie techniczne i posiada ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie w przypadku kontroli policji zostaniemy ukarani wysoką karą. Jeszcze większe nieprzyjemności spotkają nas kiedy dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego. Sprawca zdarzenia bez ważnej polisy jest najczęściej pociągany do poniesienia wszystkich kosztów za wyrządzone szkody.

Nie przedłużyłeś polisy OC? Zapłacisz grube tysiące

Z przedłużeniem polisy OC lepiej nie zwlekać. Wystarczy spóźnić się o jeden dzień, by UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) nałożył na nas wysoką karę pieniężną, którą trzeba będzie zapłacić niezależnie od tego czy danego dnia samochód poruszał się po drogach czy stał uszkodzony na podnośniku u mechanika. O jakich karach mowa?

Zdjęcie Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku podwyżce ulegnie m.in. kara za brak OC / INTERIA.PL

Kary za brak OC w 2024 roku. Jest tylko drożej

W 2024 roku ponownie wzrośnie płaca minimalna, a wraz z nią wzrosną kary za brak OC nakładane przez UFG. Wysokość grzywny jest uzależniona od rodzaju pojazdu i przerwy w ubezpieczeniu.

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2024 roku Kary za brak OC od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku Rodzaj pojazdu/Przerwa w ubezpieczeniu Samochód osobowy Samochód ciężarowy/autobus/ciągnik Inny pojazd (motocykl/motorower) do 3 dni 1700 zł 2550 zł 280 zł od 4 do 14 dni 4240 zł 6370 zł 710 zł powyżej 14 dni 8480 zł 12 730 zł 1410 zł Kary za brak OC od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku do 3 dni 1720 zł 2580 zł 290 zł od 4 do 14 dni 4300 zł 6450 zł 720 zł powyżej 14 dni 8600 zł 12 900 zł 1430 zł

Jak sprawdzić, czy mam ważne ubezpieczenie OC?

Aby sprawdzić, czy dany pojazd miał wybranego dnia lub posiada obecnie ważną polisę OC, wystarczy wejść na stronę UFG.PL. Na stronie głównej znajdziemy zakładkę "Sprawdź OC dla pojazdu", a pod spodem pole, w którym należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu (lub VIN). Następnie klikamy przycisk "Sprawdź". Zobaczymy wówczas dodatkowe pole z datą, dla której chcemy sprawdzić ważność polisy. Domyślnie wyświetla się tam data dzisiejsza, ale możemy ją zmienić na przeszłą lub przyszłą. O dziwo, z tej strony każdego dnia korzysta ponad 50 tys. internautów.

Tylko w 2023 roku ważność OC sprawdzano przez nasz portal ponad 19 milionów razy! To ogromna liczba i cieszy nas, że usługa udostępniona dla obywateli i przedsiębiorców cieszy się tak ogromną popularnością. Tym bardziej zachęcamy do sprawdzenia ważności polisy jeszcze przed wyruszeniem w drogę. mówi w rozmowie z Interią Damian Ziąber z UFG

Możliwość sprawdzenia ważności ubezpieczenia OC to bardzo przydatne rozwiązanie. W sytuacji gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, możemy szybko upewnić się, czy auto sprawcy posiadało ważną polisę. Ze strony UFG warto skorzystać również zanim wsiądziemy "za kółko" cudzego samochodu. Można też dla pewności sprawdzić OC autokaru, którym my sami czy nasze dzieci będą podróżować na zimowy wypoczynek.