Cztery ważne zmiany dla kierowców w 2024. Trzy wchodzą już jutro

W najbliższy poniedziałek zaczniemy nowy rok, a to oznacza wejście w życie nowych przepisów. Dla kierowców szczególnie ważne będą trzy zmiany. Czwarta będzie miała miejsce juz w marcu.

Od 1 stycznia nowe paliwo na stacjach w Polsce

Polska dostosowuje normy paliwowe do tych panujących na zachód od naszej granicy. To oznacza, że od jutra na stacjach bezołowiową 95-kę z pięcioprocentową zawartością biokomponentów (oznaczenie E5) zastąpi benzyna z dziesięcioprocentową ich zawartością (E10). Dla większości kierowców nie oznacza to żadnych zmian. Benzyna ma nadal 95 oktanów, zwiększona zawartość biokomponentów wpłynie korzystnie na obniżenie emisji spalin. Powód do zmartwień mają posiadacze głównie bardzo starych aut. Żeby nadal stosować paliwo z niższą zawartością biokomponentów będą musieli tankować droższe paliwo - Pb98. O tym, które samochody nie są przystosowane do korzystania z paliwa E10 piszemy tutaj.



Obowiązkowa rejestracja pojazdów

Do tej pory w chwili zakupu nowy właściciel miał 30 dni na zgłoszenie w starostwie faktu nabycia pojazdu, lub na jego rejestrację. Niektórzy decydowali się na to pierwsze rozwiązanie m.in. dlatego, że nie wymaga ono fizycznej obecności w urzędzie - formalności można dokonać online, a skorzystanie z tego rozwiązania pozwala na uniknięcie kosztów wynikających z konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego i nalepek homologacyjnych na tablice rejestracyjne.

Od poniedziałku 1 stycznia 2024 r. dostępna będzie wyłącznie rejestracja. Co gorsza, za niedotrzymanie 30-dniowego terminu urząd będzie nakładał karę finansową w wysokości nawet 2 tysięcy złotych. Wysokość kary zależy od długości opóźnienia. Dla osób fizycznych opóźnienie do 180 dni skutkuje nałożeniem kary 500 zł, powyżej - tysiąca zł. Osoby zajmujące się zawodowo handlem samochodami zapłacą więcej: tysiąc złotych za opóźnienie między 30 a 180 dni i aż dwa tysiące przy przekroczeniu 180 dni.

Przy okazji przypominamy, że obowiązek zgłoszenia faktu zmiany właściciela ciąży również na sprzedającym. W tej kwestii nic się nie zmieni - sprzedający ma na to 30 dni, może to zrobić online, a kara za niedotrzymanie terminu wynosi 250 zł.



Wyższa kara za brak OC

Kolejną zmianą, która wchodzi już jutro, jest podwyżka kary za brak aktualnej polisy ubezpieczenia pojazdu - OC. Jej wysokość zależna jest od wysokości pensji minimalnej. Ta od jutra wzrośnie do kwoty 4242 zł, co oznacza, że:

W przypadku samochodów osobowych kara za brak OC nałożona na właścicieli wyniesie:

przy opóźnieniu do 3 dni: 1700 zł,

od 4 do 14 dni: 4242 zł

powyżej 14 dni: 8484 zł

Dla samochodów ciężarowych:

do 3 dni: 2550 zł

od 4 do 14 dni: 6370 zł

powyżej 14 dni: 12730 zł

Właściciele innych pojazdów, np. motocykli i motorowerów, którzy nie zawrą ubezpieczenia OC na czas, w 2024 roku muszą się liczyć z karą wynoszącą:

do 3 dni: 280 zł

od 4 do 14 dni: 700 zł

powyżej 14 dni: 1400 zł

Kwota ta wzrośnie dodatkowo po 1 lipca wraz z kolejną podwyżką płacy minimalnej.

Konfiskata pojazdów pijanym kierowcom od marca

W marcu wejdzie w życie zapowiadana od dawna konfiskata pojazdów mechanicznych nietrzeźwych kierowców. Zgodnie z nowymi przepisami, samochody obligatoryjnie stracą kierowcy, którzy usiądą za kierownicę mając powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi oraz ci, którzy spowodują wypadek mając we krwi ponad 1 promil alkoholu (lub 0,5 mg/dm3). Co więcej, sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu w stosunku do tych kierowców, którzy spowodują wypadek mając we krwi od 0,5 do 1 promila alkoholu. Co to oznacza dla prowadzących samochody służbowe, czy współwłaścicieli samochodów, piszemy bardziej szczegółowo tutaj. Przepisy dotyczące konfiskaty zaczną obowiązywać 14 marca.