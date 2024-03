Przetargi Agencji Mienia Wojskowego to niepowtarzalna okazja na zakup niecodziennego sprzętu w wyjątkowo dobrej cenie. Nie dziwi zatem, że cyklicznie organizowane wyprzedaże od lat przyciągają fanów motoryzacji i militariów. W postępowaniach zorganizowanych na marzec 2024 roku, na zwolenników promocji czekają m.in. ciężarówki, samochody osobowe i użytkowe, sprzęt rolniczy, a nawet części zamienne i całe silniki. Poniżej prezentujemy listę najciekawszych naszym zdaniem ofert.

Przetargi AMW w marcu 2024 roku. Najciekawsze pojazdy

Na nowych nabywców czeka kilka pojazdów osobowych oraz dostawczych. Wśród nich sporą uwagę przyciągają:

Samochód terenowy Ford Ranger XLT 2.0 (powypadkowy) z 2003 roku, w cenie 3600 zł.

Samochód małej ładowności Fiat Ducato z 2003 roku, w cenie 3600 zł.

Samochody ciężarowo-osobowe Honker z lat produkcji 1993 - 2004, w cenach od 8800 do 11200 zł.

Samochody dostawcze Lublin II, w cenach od 2000 do 3000 zł.

To jednak nie wszystko. Także zainteresowani cięższym sprzętem powinni znaleźć coś dla siebie. Wśród pojazdów ciężarowych szczególną uwagę zwracają:

Samochód ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200, w cenie 6000 zł.

Cysterna paliwowa Jelcz 417, w cenie 22000 zł.

Na przetarg trafił także sprzęt rolniczy w postaci ciągnika Ursus C-360 z dodatkowym wyposażeniem w formie koparko-ładowarki. Cena wywoławcza pojazdu to 29 000 zł. Nie brakuje także sporego wyboru przyczep, części zamiennych, a nawet całych silników do pojazdów. W szczególności do marki STAR.

Jak wziąć udział w przetargu Agencji Mienia Wojskowego?

Informacje o aktualnych postępowaniach przetargowych dotyczących tzw. mienia niekoncesjonowanego, publikowane są na stronach Agencji Mienia Wojskowego. Najbliższe licytacje, w których będzie można wziąć udział odbędą się w dniach 21, 22, 26 i 28 marca tego roku.

Oferty należy składać osobiście lub poprzez pocztę w kancelarii oddziałów AMW w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Zielonej Górze. Po wygraniu przetargu należy pamiętać o terminowej zapłacie oraz odbiorze pojazdu lub sprzętu, ponieważ za opóźnienie są naliczane kary. Zwykle obowiązek zapłaty następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.