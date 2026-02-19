Spis treści: Który silnik w Seat Arona jest najlepszy? Typowe usterki silnika 1.0 TSI w Aronie Typowe usterki silnika 1.5 TSI w Aronie Skrzynia DSG w Aronie - na co uważać? Jak jeździ Seat Arona? Typowe usterki Seat Arona według TUV Co psuje się w Arona według właścicieli? Akcje przywoławcze Seat Arona Czy Seat Arona rdzewieje? Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanej Arony? Ile kosztuje używany Seat Arona?

Arona trafiła do salonów pod koniec 2017 roku jako odpowiedź Seata na rosnącą popularność miejskich crossoverów. W uproszczeniu to Ibiza z podwyższonym zawieszeniem, plastikowymi nakładkami na nadkola i wyższą karoserią. Prześwit 19 centymetrów to przyzwoity wynik, choć terenowe ambicje kończą się na wyglądzie - Arona występuje wyłącznie z napędem na przednią oś. Lifting w 2021 roku przyniósł odświeżony wygląd i poprawiony system multimedialny. Kolejny lifting przeprowadzono pod koniec 2025 roku. Samochód ma 4,14 metra długości i jest technicznym bratem Volkswagena T-Cross oraz Skody Kamiq - wszystkie trzy powstają na tej samej platformie w hiszpańskiej fabryce w Martorell.

Który silnik w Seat Arona jest najlepszy?

Najpopularniejszy wybór to trzycylindrowa jednostka 1.0 TSI dostępna w wersjach 95 i 110 KM (do 2020 i od 2024 roku ma 115 KM). W codziennej eksploatacji zużywa około 6 litrów na 100 km. To rozsądny kompromis między osiągami a ekonomią. Mocniejsza alternatywa to 1.5 TSI (EA211 evo, od 2024 EA2110 evo2) o mocy 150 KM, który od 2020 roku występuje wyłącznie z dwusprzęgłową skrzynią DSG.

"Zarówno jeden jak i drugi silnik jest względnie przyzwoity jak na klasę samochodu. Gdybym miała wybierać, wybrałabym jednak silnik o większej pojemności" - mówi Iwona Kornatko, właściciela zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach. "Silniki 1.0 to jednak małe jednostki, które mają krótszą żywotność i zrobią o wiele mniejsze przebiegi. Nie liczyłabym na to, że taki silnik przejedzie 500 tysięcy kilometrów."

Diesel 1.6 TDI o mocy 95 KM zniknął z oferty w 2020 roku. Do początku 2023 roku dostępna była jeszcze wersja TGI na gaz ziemny (90 KM), ale na rynku wtórnym oba warianty są rzadkością. Jeśli trafi się egzemplarz z dieslem, należy dokładnie sprawdzić stan filtra cząstek stałych - jego regeneracja lub wymiana to spory wydatek.

Większość używanych Aron ma manualną skrzynię pięcio- lub sześciobiegową. DSG jest pożądanym dodatkiem, ale starsze egzemplarze tej przekładni bywały kapryśne i reagowały z opóźnieniem. Nowsze wersje działają już znacznie lepiej.

Typowe usterki silnika 1.0 TSI w Aronie

Trzycylindrowy silnik 1.0 TSI ma kilka charakterystycznych słabych punktów, które warto znać przed zakupem. Iwona Kornatko z Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach wymienia trzy główne problemy.

"Mała turbina przy krótkich trasach i wymianie oleju co 30 tysięcy kilometrów może sprawiać problemy nawet przy około 80 tysiącach przebiegu. Będzie wymagała regeneracji lub naprawy" - ostrzega Kornatko.

Drugim częstym problemem jest układ chłodzenia. "Pompa wody jest zintegrowana z termostatem i napędzana oddzielnym paskiem, nie jak w większości samochodów paskiem rozrządu. Dosyć szybko pojawiają się nieszczelności" - wyjaśnia Kornatko. "Warto wymienić cały zespół. Próby ograniczenia kosztów i wymiana wyłącznie jednego elementu kończą się szybkim powrotem problemu. Obecnie nowy moduł oryginalny z paskiem to koszt około 1,2 tys. złotych, a czas wymiany to około 3 godziny."

Trzeci problem to nagar na zaworach w głowicy. Dotyczy szczególnie egzemplarzy eksploatowanych w cyklu miejskim, na krótkich trasach. Można go usunąć przez czyszczenie, ale wymaga to interwencji w serwisie.

"Biorąc pod uwagę, że usunięcie tych usterek wymaga nakładów finansowych, to nie są to kwoty astronomiczne" - podsumowuje Kornatko.

Typowe usterki silnika 1.5 TSI w Aronie

Większa jednostka 1.5 TSI również ma swoje charakterystyczne przypadłości, choć lista jest krótsza.

"W pierwszych rocznikach 2018-2019 były problemy z szarpaniem, tak zwanym kangurzeniem" - mówi właścicielka Morela Serwis Samochodowy. "Ten problem rozwiązał sam producent i udostępnił aktualizację sterownika ECU. W przypadku takich objawów warto poszukać serwisu, który zna się na tych samochodach. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy na temat tych usterek, często kończy się niepotrzebnym wymienianiem różnych elementów."

Podobnie jak w silniku 1.0, również w 1.5 TSI zdarzają się nieszczelności modułu pompy wody z termostatem, choć koszty naprawy są nieco wyższe.

"Zarówno w jednym jak i drugim silniku pojawiały się problemy z nadmiernym poborem oleju. Na szczęście nie były tak nagminne jak w słynnym 2.0 TFSI i dosyć szybko producent je wyeliminował" - dodaje Iwona Kornatko.

Ważna uwaga dotyczy rozrządu. "W obu silnikach producent nie określa terminu i przebiegu, przy którym należy wymienić pasek rozrządu, co dla użytkowników, którzy ślepo słuchają zaleceń producenta, może być zgubne. Nie ma w samochodzie elementów wiecznych. Z naszego doświadczenia wynika, że bezpiecznie jest to zrobić w okolicy 180-200 tysięcy kilometrów lub 5-6 lat" - radzi Kornatko.

Obydwa silniki źle znoszą też wydłużone interwały wymiany oleju. "Wymiana oleju co 30 tysięcy to za rzadko, ale to chyba dotyczy wszystkich silników, nie tylko tego koncernu" - podkreśla właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy.

Skrzynia DSG w Aronie - na co uważać?

W Aronie montowano siedmiobiegową automatyczną skrzynię DSG DQ200, nazywaną potocznie "suchą DSG".

"Nie jest to skrzynia, która cieszyła się nienaganną opinią. Skrzynie z pierwszych lat produkcji były wyjątkowo awaryjne i kosztowne w naprawach" - przyznaje Iwona Kornatko z Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach. "Na szczęście były to lata przed wejściem Arony na rynek i problem dotyczył głównie VW Golfa 1.4 TSI. Oczywiście nie oznacza to, że skrzynia jest zupełnie bezawaryjna, ale awarie nie są już tak nagminne."

Zdarzają się awarie mechatroniki, która wymaga wymiany na nową lub naprawy. Iwona Kornatko zwraca jednak uwagę na istotną kwestię: "Często użytkownicy traktują zużycie sprzęgieł jako awarię. Sprzęgła zarówno w manualnej jak i automatycznej skrzyni ulegają zużyciu i ich wymianę należy po prostu wkalkulować w koszty eksploatacji samochodu."

Koszty wymiany sprzęgła w DSG nie należą do niskich. "Obecnie koszt sprzęgła jako części to około 3,2 tys. złotych za oryginał, są dostępne również tańsze zamienniki. Kwota za wymianę może być zbliżona do kwoty za część, oczywiście w zależności od serwisu i rejonu Polski. Do wymiany niezbędne są specjalistyczne narzędzia i wykonanie adaptacji po wymianie" - wylicza Kornatko.

Jest też rada, która może wydłużyć życie przekładni: "W tych skrzyniach warto wymienić olej w mechatronice i mechanicznej części skrzyni biegów, pomimo że producent nic o tym nie mówi. Wydłuża to życie skrzyni, a usługa nie jest kosztowna - chodzi o kwotę od 700 do 1 tys. zł."

Jak jeździ Seat Arona?

Tu Arona pozytywnie zaskakuje. Prowadzi się żwawo i pewnie, z dobrym wyczuciem układu kierowniczego, które nie jest oczywistością w tej klasie. W testach zachowuje się stabilnie i przewidywalnie nawet podczas gwałtownych manewrów. Ceną za sportowe zacięcie jest pewna sztywność zawieszenia na nierównościach - w mieście może to przeszkadzać.

Wyższa pozycja za kierownicą ułatwia wsiadanie i wysiadanie, co docenią szczególnie starsi kierowcy. Otoczenie, w którym "pracuje" kierowca jest czytelne i intuicyjne - zarówno zegary, jak i przyciski nie sprawiają problemów. Wyjątkiem jest regulacja oparcia fotela, która bywa uciążliwa. Niektóre egzemplarze mają opcjonalne cyfrowe zegary. Opinie o fotelach są podzielone - część kierowców siedzi wygodnie, inni narzekają. Lepsze fotele trafiają do wersji wyposażenia Xcellence i FR.

Arona pozytywnie zaskakuje. Prowadzi się żwawo i pewnie, z dobrym wyczuciem układu kierowniczego, które nie jest oczywistością w tej klasie. Mirosław Domagała INTERIA.PL

Z tyłu zmieszczą się dwaj dorośli pasażerowie, w razie potrzeby trzej, ale kanapa jest dość płaska. Bagażnik ma 400 litrów pojemności (według niektórych źródeł 282 litry do półki), po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do 1280 litrów. Poziom hałasu w kabinie jest stosunkowo niski, a izolacja akustyczna i komfort pozwalają na dłuższe trasy bez zmęczenia.

Typowe usterki Seat Arona według TUV

Między innymi raporty z niemieckich stacji kontroli pojazdów TUV wskazują na kilka powtarzających się problemów. Najpoważniejszy dotyczy osłon gumowych przegubów układu kierowniczego. W egzemplarzach sześcio- i siedmioletnich odsetek usterek w tej kategorii jest aż dziesięciokrotnie wyższy niż średnia dla wszystkich badanych samochodów. To identyczny problem jak w Ibizie, na której Arona bazuje technicznie.

Drugim poważnym problemem są tarcze hamulcowe. Kontrolerzy regularnie zgłaszają nieprawidłowy wzór zużycia - i to niezależnie od wieku samochodu. Funkcja hamulca zasadniczego i postojowego bywa wadliwa ze średnią częstotliwością, ale sam stan tarcz to bolączka Arony w każdej grupie wiekowej. Przewody i węże hamulcowe trzymają się natomiast dobrze.

Seat Arona ma wnętrze w starym, dobrym stylu. Nie przesadzono z cyfryzacją Mirosław Domagała INTERIA.PL

Przednie oświetlenie częściej szwankuje w młodszych egzemplarzach, co jest dość zaskakujące i może wskazywać na problemy z jakością montażu lub elektroniką. Światła mijania wypadają lepiej niż średnia, tylne oświetlenie również, a kierunkowskazy są praktycznie bezawaryjne.

Dobra wiadomość dotyczy szczelności układów. Wycieki oleju, nadmierna emisja spalin czy zardzewiałe układy wydechowe to w przypadku Arony absolutne wyjątki - wszystkie wartości są znacznie poniżej średniej.

Co psuje się w Arona według właścicieli?

Poza danymi z przeglądów technicznych warto znać problemy zgłaszane przez użytkowników. Najczęstsze dotyczą oprogramowania systemu multimedialnego i łączności Bluetooth. To uciążliwe w codziennym użytkowaniu, ale stosunkowo tanie w naprawie - często wystarczy aktualizacja softu w serwisie.

Właściciele skarżą się też na słaby akumulator, który szybko się rozładowuje, szczególnie gdy auto stoi dłużej nieużywane. Zdarzają się przypadki zalewania wnętrza przez źle dopasowane uszczelki - warto sprawdzić, czy pod dywaników nie ma śladów wilgoci.

Lusterka zewnętrzne w niektórych egzemplarzach odmawiały składania - problem rozwiązywała aktualizacja oprogramowania.

Seat Arona Mirosław Domagała INTERIA.PL

Akcje przywoławcze Seat Arona

Na europejskim rynku przeprowadzono pięć akcji serwisowych dotyczących Arony. Najpoważniejsza dotyczyła zamka pasa bezpieczeństwa na środkowym miejscu tylnej kanapy, który mógł się nieoczekiwanie otwierać podczas jazdy. Akcja objęła samochody z lat 2017-2018, a następnie ponownie rocznik 2020. Przy zakupie należy upewnić się, że wymiana zamka została wykonana.

Kolejna akcja dotyczyła ryzyka nieprawidłowego działania hamulca postojowego w egzemplarzach z lat 2017-2018. W samochodach z grudnia 2017 roku poduszka powietrzna kierowcy mogła napełniać się zbyt wolno. Błąd oprogramowania w rocznikach 2021 powodował, że przypomnienie o zapięciu pasów z tyłu nie działało prawidłowo. Ostatnia akcja dotyczyła ryzyka obrażeń przy aktywacji poduszek powietrznych.

Czy Seat Arona rdzewieje?

Seat udziela 12-letniej gwarancji na perforację nadwozia i w przypadku Arony jest ona uzasadniona. Wszystkie elementy karoserii, układ wydechowy i komponenty zawieszenia wykonano ze stali. Podłoga jest osłonięta plastikowymi osłonami - pod nimi zabezpieczenie jest słabsze, ale sama konstrukcja utrudnia gromadzenie się wilgoci i rdzy.

Belki i profile podwozia mają bardzo dobrą ochronę wewnętrzną, a niemal wszystkie spoiny od spodu są uszczelnione. Nadkola przednie i tylne wykonano z plastiku. Tylne krawędzie błotników są dobrze zaprojektowane i nie zbierają brudu. Narożniki drzwi i maski silnika mają dobre uszczelnienie, nieco gorzej wygląda to w przypadku klapy bagażnika. Maska i klapa bagażnika nie mają wewnętrznej powłoki ochronnej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanej Arony?

Podczas oględzin należy dokładnie sprawdzić stan tarcz hamulcowych i osłon gumowych przegubów kierowniczych - to statystycznie najczęstsze usterki wykrywane na przeglądach. Warto przetestować system multimedialny i połączenie Bluetooth z telefonem. Trzeba też upewnić się, że lusterka zewnętrzne składają się prawidłowo.

Należy zwrócić uwagę na reakcje skrzyni DSG podczas jazdy próbnej - wahania przy ruszaniu lub szarpnięcia przy zmianie biegów mogą zwiastować problemy. W przypadku silnika 1.5 TSI z roczników 2018-2019 charakterystyczne "kangurowanie" przy ruszaniu oznacza, że nie wykonano aktualizacji oprogramowania.

Warto sprawdzić historię serwisową pod kątem wykonanych akcji przywoławczych, szczególnie tej dotyczącej zamków pasów bezpieczeństwa. Pod dywaniki należy zajrzeć w poszukiwaniu śladów wilgoci, która mogłaby świadczyć o nieszczelnych uszczelkach. Przy silnikach 1.0 TSI z wyższym przebiegiem warto dopytać o stan turbosprężarki i ewentualną wymianę modułu pompy wody z termostatem.

Ile kosztuje używany Seat Arona?

Ceny używanych Seat Arona na polskim rynku zaczynają się od około 35-40 tysięcy złotych za egzemplarze z 2018 roku z przebiegiem powyżej 100 tysięcy kilometrów. Młodsze roczniki po liftingu to wydatek rzędu 55-70 tysięcy złotych. Arona kosztuje na rynku wtórnym nieco więcej niż Ibiza, ale różnica jest mniejsza niż przy zakupie nowego auta. Jak na crossovera segmentu B, model trzyma wartość przyzwoicie.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL