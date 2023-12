Spis treści: 01 Używany Opel Mokka X 4x4: opinie, komfort, napęd

02 Używany Opel Mokka X 4x4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Opel Mokka X 4x4 - benzyna i diesel

04 Opel Mokka X 4x4 - typowe usterki

05 Opel Mokka X 4x4 - ceny

06 Opinia autora

Używany Opel Mokka X 4x4: opinie, komfort, napęd

W przypadku Opla Mokki, samochodu o typowo miejskim charakterze i wymiarach, napęd 4x4 ma zapewniać przede wszystkim lepszą trakcję i bezpieczne prowadzenie na śliskiej nawierzchni, bo nikt o zdrowych zmysłach nie będzie się tym autem zapuszczał w teren. Nadwozie małego Opla nie ma imponujących właściwości terenowych (kątów natarcia, zejścia i rampowego), a prześwit wynosi, wg różnych źródeł, od 15,7 do 17,5 cm. Nawet przyjmując tę wyższą wartość nie jest to wynik imponujący. Do tego auto często wyposażone jest w stosunkowo duże obręcze kół (nawet 19-calowe) i opony o niskim profilu, które jeździe terenowej także nie sprzyjają.

Reklama

Mokka z napędem na cztery koła sprawdzi się natomiast na zaśnieżonych drogach, bo dołączany napęd tylny pozwoli łatwiej wdrapać się np. na parking pod wyciągiem, a w czasie jazdy po mieście zapewni lepszą trakcję podczas ruszania na mokrym. Zaletą napędu 4x4 w Oplu Mokka jest jego niewielka masa (około 65 kg), a także to, że dołączany jest w mgnieniu oka bez udziału kierowcy. Siła napędowa może być wysyłana między osiami w stosunku 100:0 podczas normalnej jazdy lub 50:50, kiedy dojdzie do uślizgu kół. Wszystkim steruje komputer. Opel Mokka ma system ułatwiający ruszanie pod górę (zapobiega stoczeniu się auta) oraz ten wspomagający kierowcę podczas zjeżdżania ze stromej drogi.

Kabina Mokki okazuje się wystarczająco przestronna, do spakowania bagaży musi wystarczyć bagażnik o pojemności tylko 356 l. Jakość materiałów jest dobra, a co najważniejsze użytkownicy nie zgłaszają uwag, co do ich odporności na zużycie. Bardzo wygodne fotele sprzyjają nawet długim podróżom, szczególnie te opcjonalne, z certyfikatem AGR. W 2016 roku auto przeszło face lifting, w nazwie pojawiła się litera "X. Samochód zyskał wtedy nowocześniejszy wygląd i lepsze wyposażenie (m.in. interfejsy do łączenia telefonów z systemem multimedialnym), unowocześniono także wnętrze zmniejszając liczbę przycisków i dodając większy ekran multimediów. W trakcie face liftingu wprowadzono do ofert nową odmianę napędową z silnikiem 1.4 turbo o mocy 152 KM, skrzynią automatyczną i napędem 4x4.

Zdjęcie Opel Mokka X od 2019 roku ma zmienioną kabinę z mniejszą liczbą przycisków i nowym ekranem dotykowym / materiały prasowe

Używany Opel Mokka X 4x4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 4278/1774/1646 mm

4278/1774/1646 mm Rozstaw osi: 2555 mm

2555 mm Pojemność bagażnika: 356/1372 l

Opel Mokka X 4x4 - benzyna i diesel

Szukając Opla Mokki z napędem 4x4 mamy do wyboru zarówno odmianę z silnikiem benzynowym jak i dieslem. Pod uwagę bierzemy wyłącznie model po face liftingu, z dwóch ostatnich lat produkcji (2018-2019). W tym wypadku po stronie wersji benzynowych z napędem 4x4 możemy znaleźć model z silnikiem 1.4 turbo o mocy 140/152 KM. Ten pierwszy może występować z 6-biegową skrzynią mechaniczną lub 6-biegowym automatem, ten drugi łączono wyłącznie ze skrzynią automatyczną. Oba silniki zapewniają dobrą dynamikę, ten pierwszy nadaje się do instalowania LPG, drugi, z uwagi na wtrysk bezpośredni, raczej nie. Oba silniki nie są awaryjne, ale nie należą do najoszczędniejszych, zużycie paliwa podczas jazdy w mieście może dobić do 10 l/100 km.

Zdjęcie Opel Mokka X / materiały prasowe

Dlatego opcją wartą rozważenia jest też Opel Mokka X 4x4 z dieslem. Jedynym wariantem jest silnik 1.6 CDTI o mocy 136 KM i maksymalnym momencie obrotowym 320 Nm (przy 2000 obr/min). On także dostępny był albo z 6-biegową skrzynią mechaniczną albo 6-biegowym automatem. W tej wersji Mokka nie powinna zużywać więcej niż 7-8 l/100 km. Niestety, diesel jest też bardziej awaryjny od odmian benzynowych. Problemy może sprawić łańcuchowy napęd rozrządu, jego wymiana jest czasochłonna, a przez to droga. Kłopoty sprawia także zawór EGR i układ oczyszczania spalin SCR. Silnik może zużywać duże ilości oleju. W przypadku odmian 4x4 trzeba też pamiętać o wymianie oleju w napędzie, koszt operacji to kilkaset złotych.

Opel Mokka X 4x4 - typowe usterki

korozja podwozia

zawieszający się system multimedialny

Opel Mokka X 4x4 - ceny

Przede wszystkim podaż nie jest wysoka, większość aut to te wyłącznie z przednim napędem. Wersje 4x4 kosztują co najmniej 45 tysięcy złotych, ale większość aut w dobrym stanie i z ostatnich roczników kosztuje 60-70 tysięcy złotych, w zależności od poziomu wyposażenia i przebiegu.

Opinia autora

Opla Mokkę X z napędem 4x4 można polecić tym, którzy szukają auta zapewniającego dobre właściwości jezdne i bezpieczne prowadzenia, a od czasu do czasu wykorzystują go np. na dojazd na narty. Minusem jest niewielki bagażnik. Mokkę można polubić za dobre wyposażenie i atrakcyjną stylizację oraz dynamiczne silniki.

Używany Opel Mokka X 4x4 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.4 Turbo 1.6 CDTI Silnik Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1364 cm3 1598 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 140 KM przy 4900-6000/min 136 KM przy 3500-4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 200 Nm przy 1850-4900/min 320 Nm przy 2000/min Masa własna/ładowność 1370/509 kg 1429/509 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 10,3 s Prędkość maksymalna 186 km/h 187 km/h