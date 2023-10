Spis treści: 01 Opel Insignia - komfort i kabina

02 Używany Opel Insignia A - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używany Opel Insignia A - silniki benzynowe

04 Używany Opel Insignia A - silniki Diesla

05 Używany Opel Insignia A - typowe usterki

06 Używany Opel Insignia - sytuacja na rynku i ceny

Opel Insignia, po stosunkowo już przeterminowanej i nudnej stylistycznie Vectrze, wniósł świeży powiew do klasy średniej, szczególnie, że auto w niektórych wersjach starało się przyciągnąć klientów z półki premium. Elementy wyposażenia takie jak biksenonowe, "inteligentne" reflektory AFL z kilkoma trybami świecenia, czytnik znaków drogowych czy system multimedialny z dużym ekranem dotykowym nie były wtedy wcale takie oczywiste u konkurencji. Auto było popularne także z uwagi na szeroki wybór napędów (benzynowe, diesle), kilka rodzajów nadwozia (liftback, sedan, kombi) oraz wyposażenia (w tym odmiana usportowiona OPC i uterenowione kombi Country Tourer).

Zdjęcie W kabinie Opla Insignii jest dużo przycisków i ekran dotykowy, a także elektroniczny hamulec postojowy / materiały prasowe

Opel Insignia - komfort i kabina

Niestety, mimo sporych rozmiarów (patrz tabela poniżej), Insignia nie rozpieszcza pasażerów, szczególnie tych, którzy wybiorą miejsca z tyłu. Przestrzenie brakuje i na nogi i nad głową. W kwestii komfortu ogólną ocenę ratują nieco przednie fotele, te z atestem instytutu ortopedycznego, które faktycznie zapewniają świetne trzymanie boczne i nie męczą nawet w długiej podróży. Deska rozdzielcza Insignii jest upstrzona przyciskami i pokrętłami, ale w tym gąszczu można się odnaleźć, a na pewno do niego przyzwyczaić. Gorzej, że po latach wychodzi kiepskie spasowanie elementów i ich przeciętna jakość - tu coś trzeszczy, tam coś piszczy. Bagażnik Insignii, w zależności od wersji, mieści co najmniej 500 l (w liftbacku 530 l, w kombi 540), ale pakowanie utrudnia niewielki otwór załadunkowy (sedan) lub szeroki próg (kombi).

Zdjęcie W kombi, przez szeroki próg bagażnika, problematyczne jest ładowanie ciężkich bagaży / materiały prasowe

Używany Opel Insignia A - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4830/1856/1498 mm (4908/1856/1520 mm - kombi)

Rozstaw osi 2737 mm

Pojemność bagażnika 530/1470l (540/1530 l - kombi, sedan - 500 l)

Używany Opel Insignia A - silniki benzynowe

W ofercie były zarówno silniki wolnossące jak i turbodoładowane, także V6. Najsłabszy wariant 1.6 o mocy 115 KM nie jest awaryjny, ale zupełnie nie radzi sobie z ciężkim nadwoziem - Insignia to auto, które od początku cierpiało na sporą nadwagę, masa własna niektórych egzemplarzy dochodzi do 1,9 tony. Lepszym wyborem będzie jednostka wolnossąca 1.8 o mocy 140 KM. Jedynym problemem w tym silniku może okazać się zwiększony apetyt na olej.

Najlepszym wyborem wśród benzynowych jednostek okaże się prawdopodobnie silnik 1.4 turbo o mocy 140 KM, wyższy moment obrotowy w jego wypadku zapewnia lepsze osiągi niż w modelu z jednostką 1.8. Silnik ten co prawda nie należy do najoszczędniejszych (kłania się wysoka masa auta), ale dobrze współpracuje z instalacją gazową, która może obniżyć koszty użytkowania. Nie polecamy jednostek 1.6 turbo (180 a od 2013 roku 170 KM) - zdarzają im się poważne awarie. Dwulitrowa jednostka turbo (220/250 KM) zapewnia dużo lepsze osiągi, ale niestety kosztem spalania. Flagowe warianty, w tym najmocniejszy OPC, napędza jednostka 2.8 V6 turbo o mocy 260 lub 325 KM. W nim potrafi dojść do rozciągnięcia się łańcucha rozrządu, a jego wymiana jest droga, to koszt kilku tysięcy złotych.

Zdjęcie W wersji po face liftingu (2013 r.) zmieniono m.in. wygląd reflektorów / materiały prasowe

Osobnym tematem jest jeszcze skrzynia biegów (M32), w której mogło dochodzić do zużycia łożysk. Efekt jest taki, że najpierw do kabiny dochodzą niepokojące dźwięki, a potem, przeważnie co najdalej 60 tys. km, skrzynia "rozlatuje się". Niestety po regeneracji historia się powtarza, ale lekiem na wszystko może być zastosowanie łożysk wysokiej jakości (jest ich w sumie osiem) i częste wymiany oleju. Skrzynia ta nie lubi też chiptunignu oraz agresywnego stylu jazdy.

Używany Opel Insignia A - silniki Diesla

Także wybór jednostek wysokoprężnych był w Insignii szeroki. Dwulitrowy diesel z pierwszych lat produkcji to jednostka Fiata (2.0 Multijet), której zdarzają się kłopoty z filtrami DPF, zaworem EGR czy smarowaniem. Jednostka ta była dostępna w wariantach mocy 110/160 KM, a z podwójnym turbodoładowaniem także o mocy 195 KM. Warto kontrolować w tym silniku zużycie koła dwumasowego i skrócić interwał wymiany napędu rozrządu - należy robić to częściej niż co 10 lat lub 125 tys. km jak zaleca producent. Od 2013 roku ten silnik zmodyfikowano, czego efektem była inna moc (120/140/163 KM). Po 2015 roku wprowadzono diesla 2.0 o mocy 170 KM z układem SCR, który wymagał dolewania płynu AdBlue. Niestety, system ten nie należy do niezawodnych, psują się czujniki, których wymiana może kosztować nawet 2000 zł.

Zdjęcie Odmiana Country Tourer ma o 2 cm podniesione nadwozie / materiały prasowe

Od 2015 roku dostępny jest także diesel 1.6 o mocy 110 lub 136 KM. Nie jest to udana konstrukcja z uwagi na nietrwały napęd łańcucha rozrządu i pękający kolektor wydechowy.

Używany Opel Insignia A - typowe usterki

Co psuje się jeszcze w Insignii pierwszej generacji? Poniżej lista usterek. Niestety model ten nie należy do najbardziej niezawodnych...

problemy z elektroniką

nieodporny na zarysowania lakier

psujący się elektroniczny hamulec postojowy

nietrwałe elementy układu hamulcowego (winna masa auta)

Używany Opel Insignia - sytuacja na rynku i ceny

Nieuszkodzonych egzemplarzy modelu jest na rynku używanych niemal 2000. Zdecydowana większość to te z silnikami Diesla, benzynowe stanowią mniej niż 25%, nawet wliczając auta z instalacją LPG, których nie jest dużo. Polecane przez nas odmiany 140-konne (wolnossąca 1.8 lub 1.4 turbo) kosztują od 30 do 50 tys. zł, w zależności od przebiegu i rocznika. Diesle z pierwszych lat produkcji (2.0/160 KM)) wyceniane są na 20-40 tys. zł.

Zdjęcie Topowa Insignia w wersji OPC osiąga setkę w czasie poniżej 6 s / materiały prasowe

Używany Opel Insignia A - plusy

bogate wyposażenie

wysoki komfort jazdy, dobra zwrotność i prowadzenie

wygodne fotele

atrakcyjny wygląd

Używany Opel Insignia A - minusy

wysoka masa własna

ciasne wnętrze

paliwożerne silniki benzynowe

Którą wersję Opla Insignii A najlepiej wybrać? Polecamy odmianę 2.0 CDTi 160 KM.