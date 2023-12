Używany Citroen Berlingo III Multispace. Praktyczny, ale ma też wady

Spis treści: 01 Używany Citroen Berlingo III Multispace: opinie, komfort, opis

02 Citroen Berlingo III Multispace - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używany Citroen Berlingo III Multispace - silniki benzynowe

04 Używany Citroen Berlingo II Multispace - silniki wysokoprężne

05 Używany Citroen Berlingo III Multispace - zalety

06 Używany Citroen Berlingo III Multispace - wady

07 Używany Citroen Berlingo III Multispace - typowe usterki

08 Używany Citroen Berlingo III Multispace - sytuacja na rynku, ceny

09 Używany Citroen Berlingo III Multispace - opinia autora

Używany Citroen Berlingo III Multispace: opinie, komfort, opis

Citroen Berlingo Multispace to kombivan, czyli samochód pochodzący od auta dostawczego. Bez wątpienia takie auto będzie niezłym wyborem dla kogoś, kto szuka auta mogącego zmieścić w drugim rzędzie trzy foteliki dla dzieci. Dzięki oddzielnym siedzeniom Citroen Berlingo III Multispace spełnia te założenia, również dlatego, że każde z nich wyposażono w system Isofix. Można je też oddzielnie składać lub wyjmować. Produkowane od 2018 roku Berlingo trzeciej generacji zdecydowanie przewyższa poprzedników pod względem wyposażenia, wykończenia, a także dostępnej gamy silników. Jego charakter stał się zdecydowanie bardziej osobowy, co sprawia, że bez kłopotów można nim jeździć na co dzień. I będzie to przyjemne doświadczenie - widoczność ze środka jest znakomita, kwadratowe nadwozie łatwo wyczuć na drodze (choć są wspomagacze w postaci czujników parkowania, a czasem nawet kamery cofania), komfort resorowania okazuje się przyzwoity, tak jak wyciszenie kabiny.

Zdjęcie Trzy niezależnie siedzenia w II rzędzie Berlingo III można niezależnie składać i wyjmować. Boczne drzwi przesuwane przydają się na wąskich miejscach parkingowych / materiały prasowe

Citroen Berlingo III występuje w dwóch odmianach z różnym rozstawem osi (i długością nadwozia) - wersji M wynosi on 2785 mm, a w wersji XL jest o 20 cm dłuższy, co pozwoliło zmieścić we wnętrzu III rząd siedzeń (dostępny opcjonalnie także w wersji krótkiej). Bagażnik Berlingo mieści 597 lub 850 l - już wynik wersji o standardowej długości pozwala niemal bez ograniczeń spakować się na rodzinny wyjazd. A to nie wszystko, bo w kabinie Berlingo nie marnowano miejsca i każde zagłębienie, wnęka czy powierzchnia stała się schowkiem lub uchwytem. Praktycznym rozwiązaniem są też przesuwne drzwi boczne, dzięki którym o wiele łatwiej dostać się do środka na wąskich miejscach parkingowych.

Citroen Berlingo III Multispace ma też tę zaletę, że mimo ogólnie "prostokątnego" nadwozia udało się stylistom wykrzesać z niego atrakcyjny wygląd. To dzięki ciekawie zaprojektowanym detalom czy kolorowym dodatkom umieszczonym np. z przodu czy z boku auta. Także w kabinie, mimo przeważających twardych plastików (które łatwo utrzymać w czystości), nie ma śladu po roboczym charakterze poprzedników - jest ekran dotykowy, są przyciski na kierownicy, a wszystko umieszczone wygodnie, w zasięgu ręki. Fotele okazują się dość miękkie, ale komfortowe. Każdy wyposażono w oddzielny podłokietnik.

Citroen Berlingo III Multispace - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 4403/1848/1844 mm (4753 mm - wersja 7-osobowa

4403/1848/1844 mm (4753 mm - wersja 7-osobowa Rozstaw osi: 2785 mm (2975 mm - wersja 7-osobowa

2785 mm (2975 mm - wersja 7-osobowa Pojemność bagażnika: 597/2126 l (850-2693 - wersja 7-osobowa)

Używany Citroen Berlingo III Multispace - silniki benzynowe

W ofercie Berlingo trzeciej generacji dostępny był jeden silnik benzynowy, w dwóch wariantach mocy, każdy z turbodoładowaniem. Trzycylindrowa jednostka 1.2 PureTech zapewniała 110 lub 131 KM. Co prawda pracuje ona w charakterystyczny, warkotliwy sposób, ale zapewnia dobrą dynamikę i nie potrzebuje wiele paliwa - średnio 7 l/100 km. Niestety, część jednostek cierpiała na łuszczący się pasek rozrządu, którego drobinki mogą dostać się do układu smarowania i całkowicie zniszczyć silnik. Mogło do tego dojść już przy przebiegu 60 tys. km. W związku z tym przed kupnem auta zalecamy dokładne sprawdzenie tego elementu. W czasie eksploatacji auta radzimy też wymieniać olej częściej niż co 20 tys. km, jak rekomenduje producent. Warto też skrócić interwał wymiany paska rozrządu do mniej niż 100 tys. km.

Zdjęcie Citroen Berlingo / materiały prasowe

Używany Citroen Berlingo II Multispace - silniki wysokoprężne

W przypadku silników Diesla wybór był nieco większy, choć nadal mówimy o jednym silniku, tyle, że dostępnym w kilku wariantach. Jednostka BlueHDi o pojemności 1,5 litra mogła generować 75, 102 lub 130 KM. Najsłabszą odmianę można od razu odpuścić, bo nie zapewnia nawet przeciętnych osiągów. Optymalna będzie wersja 130-konna, dostępna także z 8-biegową skrzynią automatyczną. Silnik proponowany przez Citroena należy do nowoczesnych diesli, więc trzeba uważać na zapychający się filtr DPF, który nie lubi ciągłej, miejskiej eksploatacji czy też układ oczyszczania spalin wymagający uzupełniania płynu AdBlue. Do tego dochodzi wrażliwość silnika na jakość paliwa. Tankowanie na niepewnych stacjach odradzamy, bo ucierpieć mogą wtryskiwacze - koszt regeneracji jednego może wynieść kilkaset złotych. Jednostka BluHDi odwdzięcza się za to dobrą kulturą pracy i dynamiką, a przede wszystkim bardzo małym apetytem na paliwo. Nawet w aucie o tak niekorzystnym z punktu widzenia aerodynamiki nadwoziu wyniki rzędu 5 l/100 km nie są niczym nadzwyczajnym.

Używany Citroen Berlingo III Multispace - zalety

praktyczne, przemyślane wnętrze z mnóstwem schowków

duży bagażnik

komfortowe resorowanie

silniki o oszczędnej naturze

zadowalające wyposażenie

atrakcyjny wygląd

Używany Citroen Berlingo III Multispace - wady

kabina wykończona twardymi plastikami

tylne szyby tylko uchylane

mało precyzyjny układ kierowniczy

Używany Citroen Berlingo III Multispace - typowe usterki

awarie systemu multimedialnego

problemy z paskiem rozrządu (wersja benzynowa)

awarie przewodów do podawania płynu AdBlue - konieczna wymiana zbiornika (tylko wersje wysokoprężne)

Zdjęcie W ofercie Berlingo znajdziemy tylko jeden silnik benzynowy i tylko jeden silnik wysokoprężny. Oba oferowane są jednak w różnych wersjach. / materiały prasowe

Używany Citroen Berlingo III Multispace - sytuacja na rynku, ceny

Tylko co piąty Citroen Berlingo III Multispace ma pod maską silnik benzynowy. Samochody z lat 2021-2023 kosztują około 100-120 tys. zł, egzemplarze z pierwszych lat produkcji startują od poziomu mniej więcej 60 tysięcy złotych, ale większość wyceniana jest na 70-80 tysięcy. Wiele aut na rynku jest dobrze wyposażonych, na przykład w światła dzienne LED czy automatyczną klimatyzację. Co ciekawe, rzadko zdarza się Berlingo z przebiegiem wyższym niż 200 tys. km, w przypadku 5-6 letnich aut wynosi on najczęściej około 150 tys. km. Warto też wiedzieć, że wiele aut pochodzi z polskich salonów.

Używany Citroen Berlingo III Multispace - opinia autora

Citroena Berlingo III Multispace, tak jak jego bliźniaka Peugeota Riftera, cenię przede wszystkim za niezwykłe stężenie praktycznych cech - zaczynając od przesuwnych drzwi poprzez wnętrze pełne zmyślnych schowków po bardzo duży bagażnik. Jazda tymi autami, z uwagi na wyższą pozycję za kierownicę i wygodne fotele, nie jest w żadnym stopniu męcząca. Z uwagi na ekonomię i dynamikę jazdy najlepszym wyborem będzie mocny diesel. Z kolorowymi dodatkami nadwozia Berlingo wygląda naprawdę zachęcająco.

Używany Citroen Berlingo III Multispace – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 Silnik Benz., R3, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1199 cm3 1499 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 131 KM przy 5500/min 130 KM przy 3500-4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 230 Nm przy 1750/min 300 Nm przy 1750/min Masa własna/ładowność 1482-1649/451-618 kg 1506/634 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 12,3 s 12,3-12,8 s Prędkość maksymalna 186-200 km/h 184-186 km/h