Spis treści: 01 Audi A6 C7 - wygodne dla czterech, świetnie wykonane

02 Używane Audi A6 C7 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

03 Używane Audi A6 C7 - które silniki benzynowe biorą olej, które są godne polecenia?

04 Używane Audi A6 C7 - najlepiej z silnikiem Diesla, ale którym?

05 Używane Audi A6 C7 - typowe usterki

06 Używane Audi A6 C7 - ceny i sytuacja na rynku

Audi A6 C7 pojawiło się na rynku w 2011 od razu w wersjach sedan i kombi (Avant), rok później do salonów trafił wariant Allroad z podwyższonym prześwitem oraz odmiana hybrydowa, a w 2013 roku na drogi wyjechało flagowe RS 6 z silnikiem 4.0 V8 o mocy 560 KM. Na rynku polskim przeważają auta z nadwoziem kombi i, w zdecydowanej większości, silnikiem Diesla. A6 C7, mimo długiego stażu na rynku, nadal trzyma poziom w kwestii wyposażenia (multimedia, systemy bezpieczeństwa) czy komfortu (wyciszenie, przestrzeń w środku). Nowoczesne rozwiązania oznaczają jednak, że jego ewentualne naprawy mogą być droższe, a zaawansowana elektronika nie zawsze okazuje się bezawaryjna po latach. Plusem A6 jest także sporo wariantów silnikowych, choć nie wszystkie, o czym za chwilę, są godne uwagi.

Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 KM Tiptronic 1 / 27 Audi A6 Allroad 3.0 TDI 320 KM Tiptronic Źródło: INTERIA.PL

Audi A6 C7 - wygodne dla czterech, świetnie wykonane

Tylko piąty pasażer siedzący pośrodku tylnej kanapy nie będzie zadowolony, bo to miejsce jest wąskie, a w dodatku przestrzeń na nogi ogranicza tunel środkowy. Bagażnik A6 w sedanie ma 530 l pojemności, a w kombi 565 l. Wnętrze jest wykonanie starannie, nadwozie dobrze zabezpieczono przed korozją. Praktycznie jedynymi problemami we wnętrzu A6 C7 może być niewysuwający się ekran dotykowy i niedziałający elektroniczny hamulec postojowy. Na zewnątrz dochodzi czasem do pękania kloszy reflektorów. Wysoka jakość montażu i odporność materiałów na zużycie mają też drugą stronę medalu- nieuczciwi handlarze potrafią zmniejszać przebieg, bo wnętrze wygląda na niezużyte nawet w 12-letnich egzemplarzach.

Zdjęcie We wnętrzu Audi A6 można znaleźć wysmakowane materiały, np. prawdziwe drewno / materiały prasowe

Używane Audi A6 C7 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4915/1874/1455 mm (4926/1874/1468 mm - kombi)

Rozstaw osi 2912 mm

Pojemność bagażnika 530-995 l (565-1680 l - kombi)

Zdjęcie Z tyłu wysokim osobom może brakować nieco miejsca na stopy i nad głową / materiały prasowe

Używane Audi A6 C7 - które silniki benzynowe biorą olej, które są godne polecenia?

Wszystkie jednostki benzynowe A6 C7 mają łańcuchowy napęd rozrządu, bezpośredni wtrysk paliwa, tylko jeden silnik jest wolnossący (2.8 V6 FSI/204 KM). Szczególnie problematyczne okazują się jednostki z pierwszych lat produkcji o oznaczeniu EA888 drugiej generacji i pojemności 2.0 TFSI (180 KM), które mogą spalać olej oraz mieć problemy ze szczelnością pompy wody. Koszt wymiany takiej pompy to 2500-3000 zł. Dopiero od face liftingu w 2014 jednostki benzynowe są godne polecenia - zarówno 1.8 TFSI jak i 2.0 TFSI nowej generacji ze zmodernizowaną głowicą i turbosprężarką nie biorą już oleju. W mocniejszych odmianach z kompresorem (seryjnie uzbrojonych w napęd quattro w układzie Torsen) 3.0 V6 TFSI (300/310/333 KM) dochodzi z kolei do rozciągania się łańcucha rozrządu. Koszt wymiany może sięgnąć nawet do 20 tys. zł, do tego dochodzi fakt, że nie każdy warsztat potrafi to zrobić profesjonalnie.

Zdjęcie Bagażnik Audi A6 Avanta mieści 565 l, a po złożeniu kanapy aż 1680 l / materiały prasowe

Używane Audi A6 C7 - najlepiej z silnikiem Diesla, ale którym?

Do rozciągania się łańcucha rozrządu dochodzi także w silnikach V6 3.0 TDI (204, 218, 245, 272, 313 lub 326 KM). Najczęściej po 200 tys. km, mniej więcej wtedy może też dojść do wycieku z górnej miski olejowej. W przypadku rozrządu sytuację komplikuje (i podwyższa koszt wymiany) fakt, że jest on umieszczony od strony skrzyni biegów - a więc jego wymiana jest czasochłonna. Mniej wymagający w eksploatacji jest 2.0 TDI dostępny w wariantach 136-, 150-, 177- i 190-konnym, chociaż i w nim dochodziło (w autach do 2014 roku) do awarii chłodniczek zaworu EGR. Zdarzały się też usterki pompy oleju.

Używane Audi A6 C7 - typowe usterki

możliwe wysokie zużycie oleju w silnikach benzynowych 2.0 do 2014 r.

kosztowne awarie silników 3.0 TDI i 3.0 TFSI - rozciąganie łańcucha rozrządu

nieszczelne przewody wtryskowe w silnikach benzynowych V6

awarie wspomagania układu hamulcowego w dieslach

niedziałające czujniki poziomowania w egzemplarzach z zawieszeniem pneumatycznym

problemy z wysuwaniem się ekranu multimediów

pękające klosze reflektorów

awaryjne i drogie skrzynie bezstopniowe Multitronic

awaryjna skrzynia dwusprzęgłowa w przypadku braku regularnych wymian oleju i przy dynamicznym stylu jazdy, usterki mechatroniki i wielopłytkowego sprzęgła

Zdjęcie Lifting w 2014 roku odświeżył przód auta, wprowadzono poprawione silniki (na zdjęciu A6 Allroad) / materiały prasowe

Używane Audi A6 C7 - ceny i sytuacja na rynku

Jak wspomniałem, na rynku polskim wśród używanych A6 C7 niemal nieobecne są wersje benzynowe, natomiast można przebierać wśród diesli, szczególnie z nadwoziem kombi. Ceny startują od około 40 tys. zł za auta z przebiegiem 400-500 tys. km, im wyższa cena, tym niższy przebieg, chociaż w wielu przypadkach może być on zaniżony. Auta z ostatnich lat produkcji (2015-2017) kosztują nawet powyżej 150-180 tys. zł, ale często mają na licznikach do 100 tys. km. Za egzemplarz poliftowy z 2014-2015 roku z silnikiem Diesla i mocą 190 KM trzeba wydać 70-80 tys. zł, mocne diesle V6 z napędem quattro kosztują bliżej 100 tys. zł.

Zdjęcie Wersja sedan A6 C7 występuje na rynku aut używanych w śladowych ilościach / materiały prasowe

Używane Audi A6 C7 - plusy

wysoka jakość wykonania kabiny

komfortowe zawieszenie, dobre właściwości jezdne

dynamiczne i oszczędne silniki diesla

bogate wyposażenie

szeroki wybór egzemplarzy na rynku wtórnym

Używane Audi A6 C7 - minusy

drogie w utrzymaniu w przypadku kłopotliwych wersji benzynowych i Diesla

wrażliwe na traktowanie przekładnie dwusprzęgłowe

na rynku nie brakuje aut o wysokim/wątpliwym przebiegu

Którą wersję Audi A6 C7 najlepiej wybrać? Polecamy odmianę 2.0 TDI 190 KM quattro.