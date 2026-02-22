Spis treści: Skrzynia DSG w Cuprze Formentor - szarpie i się ślizga Silniki TSI i TFSI w Cuprze Formentor - na co uważać? Napęd 4Drive (Haldex) w Cuprze Formentor System multimedialny Cupry - zawieszki i awarie ekranu Hybrydy plug-in Cupry Formentor - ryzyko zwarcia Klimatyzacja i układ hamulcowy Cupry Formentor Sześć akcji serwisowych i systemy wspomagania kierowcy

Pod maską Formentora pracują silniki znane z Golfa i Leona - od 1.5 TSI o mocy 150 KM, przez dwulitrowe jednostki benzynowe (190, 204, 245, 265, 310 i 333 KM) i diesla 2.0 TDI z 150 KM, po hybrydy plug-in o mocy 204 i 272 KM. Na szczycie gamy stoi limitowany do 7 tys. egzemplarzy VZ5 z 2,5-litrowym pięciocylindrowcem o mocy 390 KM, znanym z Audi RS 3. Facelifting w 2024 roku przyniósł nowy przód i większy ekran systemu multimedialnego.

Skrzynia DSG w Cuprze Formentor - szarpie i się ślizga

Dwusprzęgłowa skrzynia DSG to element, który w koncernie Volkswagena zbiera mieszane opinie od lat, a w Formentorze nie jest inaczej. Właściciele zgłaszają szarpnięcia przy zmianie biegów, opóźnione reakcje na gaz i ślizganie się sprzęgieł, szczególnie przy niskich prędkościach i manewrowaniu w mieście. Winowajcami bywają wadliwe zawory elektromagnetyczne, moduł mechatroniczny lub problemy z komponentami elektrycznymi sterującymi skrzynią. Przy zakupie używanego egzemplarza warto przejechać się zarówno w korku, jak i dynamicznie na drodze szybkiego ruchu, żeby sprawdzić, czy skrzynia pracuje płynnie w całym zakresie obrotów i prędkości.

Silniki TSI i TFSI w Cuprze Formentor - na co uważać?

Silnik 2.0 TFSI to jednostka, która zdążyła już pozbyć się problemów z nadmiernym spalaniem oleju znanych ze starszych generacji. Napęd rozrządu realizowany jest łańcuchem, który jest trwały, ale - jak podkreśla Iwona Kornatko, właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach - absolutnie nie "wieczny".

"Problemy mogą pojawić się w okolicach 200-300 tys. km, choć ogromne znaczenie ma sposób serwisowania auta i częstotliwość wymiany oleju" - mówi Kornatko. "Przy interwałach rzędu 30 tys. km ryzyko przyspieszonego zużycia znacząco rośnie i problemy mogą wystąpić dużo wcześniej."

Typowe objawy zużycia rozrządu to głośniejsza praca silnika, szczególnie na zimnym rozruchu, błędy w sterowniku silnika i nieprawidłowa korelacja wałka rozrządu z wałem korbowym. Nie zawsze jednak pojawiają się kody jednoznacznie wskazujące na rozrząd - często są to błędy związane z fazami rozrządu lub mieszanką paliwową, co wymaga doświadczenia diagnostycznego i właściwej interpretacji parametrów bieżących.

W obu popularnych silnikach - 1.5 TSI i 2.0 TFSI - zastosowano zbliżony układ pompy wody i termostatów, który z czasem może wymagać interwencji. Kornatko z Morela Serwis Samochodowy zwraca też uwagę na element, o którym wielu właścicieli zapomina - odmę, czyli separator oleju (PCV). "Początkowo jej zużycie może nie dawać wyraźnych objawów, ale z czasem pojawiają się nierówna praca silnika, wypadanie zapłonów, spalanie oleju bez widocznych wycieków i obecność oleju w przewodach dolotu oraz intercoolerze" - wyjaśnia właścicielka serwisu Morela.

Napęd 4Drive (Haldex) w Cuprze Formentor

Cupry Formentor bardzo często występują z napędem na cztery koła 4Drive, opartym na sprzęgle Haldex. To układ precyzyjny i wrażliwy na jakość oleju, który według Kornatko warto wymieniać nawet co 30 tys. km, a koszt takiej usługi wynosi zwykle 500-800 zł. "Przy okazji należy bezwzględnie wyczyścić filtr przy pompie - jego zabrudzenie jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z dołączaniem napędu tylnej osi" - podkreśla.

System multimedialny Cupry - zawieszki i awarie ekranu

Problemy z systemem infotainment to bolączka całego koncernu Volkswagena, a Formentor nie jest wyjątkiem. Ekran potrafi się zawieszać, Apple CarPlay i Android Auto tracą połączenie z telefonem, a system audio generuje trzaski i zakłócenia. Aktualizacje oprogramowania pomagają, ale nie eliminują problemu całkowicie - to kwestia, z którą borykają się nawet właściciele nowych egzemplarzy po faceliftingu. Materiały wykończeniowe wewnątrz kabiny też bywają przedmiotem krytyki, bo ich jakość nie zawsze odpowiada cenie, którą Cupra sobie życzy za Formentora.

Hybrydy plug-in Cupry Formentor - ryzyko zwarcia

Oddzielna kategoria problemów dotyczy hybryd plug-in z lat produkcji 2020-2022, w których nieprawidłowo dobrane bezpieczniki stwarzały ryzyko zwarcia i pożaru w układzie wysokonapięciowym. Producent przeprowadził akcję serwisową obejmującą wymianę bezpieczników i montaż dodatkowej maty izolacyjnej. Przy zakupie używanej hybrydy koniecznie trzeba sprawdzić, czy akcja została wykonana. Osobnym problemem jest kabel ładowania, który potrafi zaklinować się w gnieździe nawet po odblokowaniu, oraz awarie siłownika klapki portu ładowania, który przestaje ryglować i odryglowywać pokrywę.

Klimatyzacja i układ hamulcowy Cupry Formentor

Skraplacz klimatyzacji zamontowany za dolną częścią zderzaka jest narażony na uszkodzenia od kamieni, co prowadzi do ucieczki czynnika chłodniczego. Naprawa z częściami i robocizną potrafi kosztować nawet 4-5 tys. zł. Ciepłe powietrze z nawiewów lub charczący dźwięk po włączeniu klimatyzacji mogą wskazywać na problem z kompresorem, którego wymiana to wydatek od ok. 1 tys. do 3 tys. zł.

Układ hamulcowy wypada w kontrolach technicznych bardzo dobrze - przewody, węże, hamulec ręczny i nożny nie sprawiają problemów. Jedynym punktem wymagającym uwagi jest zużycie tarcz hamulcowych, które jest nieco ponadprzeciętne, co może wynikać ze sportowego charakteru auta i sposobu, w jaki właściciele Formentorów je eksploatują.

Sześć akcji serwisowych i systemy wspomagania kierowcy

Formentor ma na koncie sześć akcji przywoławczych, z których żadna nie dotyczy drobiazgów - awarie systemów asystujących, niespełniające specyfikacji pasy bezpieczeństwa, wadliwe tylne wahacze, zagrożone pęknięciem poduszki silnika oraz luźne osłony silnika, które mogły się zapalić. Do tego dochodzą problemy z modułami w kolumnie kierowniczej, które powodują fałszywe alarmy systemu SOS i samoczynne wykonywanie połączeń z pomocą drogową.

Zawieszenie ogólnie wypada przeciętnie - bywa ono punktowane podczas przeglądów, choć amortyzatory i sprężyny trzymają się lepiej niż średnia rynkowa. Układ kierowniczy, przeguby i półosie napędowe przechodzą kontrole bez zastrzeżeń. Oświetlenie to mocna strona Formentora - wszystkie kategorie poniżej średniej usterkowości, a kierunkowskazy i światła awaryjne mają praktycznie zerowy wskaźnik usterek.

