Osobówka i terenówka w jednym. Co to jest SUV?

Samochody z nadwoziem SUV weszły na rynek pod koniec lat 90. XX w. Wielu kierowców zapragnęło jeździć osobówką i terenówką w jednym. Co to jest SUV?

Nazwa wywodzi się od angielskich słów sport utility vechicle. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to samochód sportowo-użytkowy. W praktyce SUV-y łączą cechy samochodów terenowych i osobowych.

Z tych pierwszych czerpią wysoką budowę nadwozia, duży prześwit i często spore gabaryty zewnętrzne oraz napęd na cztery koła. W przeciwieństwie do klasycznych terenówek nie są zbudowane na ramie.

SUV-y podobnie jak samochody osobowe posiadają nadwozia samonośne. Ogranicza to ich zdolności terenowe, ale wpływa na wyższy komfort jazdy i pewniejsze prowadzenie pojazdu.

Toyota RAV4 to jeden z prekursorów segmentu SUV

Budżet w wysokości 20 tys. zł pozwala wybierać spośród egzemplarzy Toyoty RAV 4 drugiej generacji, która była produkowana w latach 2000-2006.

Oferowano trzy- oraz pięciodrzwiową wersję nadwozia. Karoseria ma przyjemną dla oka stylistykę i kryje całkiem przestronne wnętrze, w którym wygodnie może podróżować nawet 5 osób.

Toyota RAV4 drugiej generacji to tani SUV, który słynie z niezawodności. Szczególnie polecane są bezawaryjne silniki benzynowe, które dobrze współpracują z LPG. Silnik o pojemności 1,8 l występuje jedynie z napędem na przednią oś. Jest on nieco za słaby dla tego auta, ale spala średnio trochę ponad 8 l/ 100 km.

Dwulitrowa jednostka zapewnia przyzwoite osiągi oraz napęd na obie osie. Dostępna jest także z automatyczną skrzynią biegów. Jedyny mankament to stosunkowo wysokie spalanie, które przekracza 10 l/ 100 km.

Dwulitrowy diesel również występuje z napędem na cztery koła. Jest to najbardziej oszczędna wersja, bo zużywa średnio ok. 7,5 l/100 km. Silnik trapią typowe dla diesli bolączki. Występują problemy z turbiną, układem wtryskowym oraz kołem dwumasowym.

Honda CR-V to tani SUV z mocnym i bezawaryjnym dieslem

Dla zwolenników dynamicznych silników wysokoprężnych japoński producent ma ciekawą propozycję. Honda CR-V to tani SUV z mocnym i bezawaryjnym dieslem.

Zakładany budżet pozwala na zakup drugiej generacji modelu. Warto rozejrzeć się za autami po face liftingu z 2004 r.

Wtedy odbyła się premiera polecanego silnika diesla o pojemności 2,2 l. Zapewnia on spalanie na poziomie 8 l/100 km oraz zapas mocy, ale występuje jedynie z manualną skrzynią biegów.

Zdjęcie Stylistyka Hondy CR-V nawiązuje do modelu Civic. / 123RF/PICSEL

Zwolennicy automatów muszą zadowolić się dwulitrową jednostką benzynową, która spala średnio 2 l więcej na 100 km i nie zapewnia dobrych osiągów.

Auta importowane z USA wyposażone są w silnik benzynowy o pojemności 2,4 l z automatem. Zazwyczaj mają napęd tylko na przednią oś i spalają średnio ok. 12 l/100 km. Jednostki benzynowe dobrze znoszą zasilanie LPG.

Stylistyka CR-V nawiązuje do modelu Civic. Kabina oferuje miejsca dla 5 pasażerów oraz duży bagażnik o pojemności 525 l. Jedyne awaryjne elementy to alternator i sprężarka klimatyzacji. Warto przejrzeć też zawieszenie.

Ten tani SUV posiada dość niski prześwit i oferuje jedynie automatycznie dołączany napęd na tylną oś, co ogranicza zdolności terenowe.

BMW X3. Niemiecki SUV o dynamicznym zacięciu

Pierwsza generacja modelu X3 miała premierę w 2003 roku. Do wyboru jest szeroka gama jednostek napędowych benzynowych oraz diesli. Budżet w wysokości 20 tys. zł pozwala raczej na zakup taniego SUV-a z dwulitrową jednostką napędową z początków produkcji.

Dwulitrowe diesle zapewniają dobre osiągi przy średnim spalaniu ok. 8 l/100 km, ale uchodzą za awaryjne. Przy większych przebiegach dochodzi do kosztownych awarii. Wersję 2,0 D oferowano z manualną skrzynią biegów i napędem na cztery koła.

Dopiero po modernizacji wprowadzono automat, a także wersję z napędem jedynie na tył. Lepsze opinie mają 3-litrowe silniki, ale trudno znaleźć niewyeksploatowany egzemplarz w kwocie do 20 tys. zł.

Zdjęcie BMW X3 przekonuje do siebie dynamiczną stylistyką. / 123RF/PICSEL

Dwulitrowa jednostka benzynowa uchodzi za bezawaryjną. Nie zapewnia tak dobrych osiągów, jak diesel i spala średnio ok. 10 l/100 km. Pod maską modelu występują też silniki benzynowe o pojemności 2,5 oraz 3 l, ale kosztują zazwyczaj ponad 20 tys. zł.

BMW X3 przekonuje do siebie dynamiczną stylistyką, całkiem pojemnym wnętrzem i doskonałymi właściwościami jezdnymi. Niestety koszty napraw tego samochodu nie należą do niskich.

Dacia Duster to tani SUV, który stał się hitem sprzedaży

Kompaktowy SUV rumuńskiego producenta to najmłodsza konstrukcja w tym zestawieniu. Swoją premierę miał w 2010 r. Dacia Duster to tani SUV, który stał się hitem sprzedaży. Kwota 20 tys. zł pozwala na zakup pojazdu z pierwszych lat produkcji.

Płyta podłogowa Dacii Duster pochodzi z modelu Logan. Wysoko zawieszone nadwozie wygląda solidnie i oferuje spory prześwit. Wnętrze wykonano z materiałów nie najwyższej jakości, ale tani SUV ma być przede wszystkim praktyczny i niezawodny. Miejsca w środku wystarczy dla 5 osób, a bagażnik o pojemności 475 l pomieści spore bagaże.

Zdjęcie Dacia Duster sprawdza się w każdym miejscu. / 123RF/PICSEL

Do napędu wykorzystano silniki Renault. Benzynowa jednostka wolnossąca o pojemności 1,6 l i mocy 105 km uchodzi za bezawaryjną i zapewnia wystarczające osiągi. Może występować z napędem na przednią lub obie osie. Średnie zużycie paliwa wynosi ok. 9 l/100 km. Silnik dobrze współpracuje z LPG, a instalacje montowano także fabrycznie.

Dla zwolenników diesli przewidziano jednostkę o pojemności 1,5 l i mocy od 90 do 110 km. Występuje w wersji z napędem na przednie oraz na cztery koła. Średnie spalanie w zależności od wersji wynosi od 5,5 do 7 l/100 km. Silniki wysokoprężne choć ekonomiczne, to uchodzą za bardziej awaryjne.