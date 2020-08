Pozakupowy przegląd auta. W co warto zainwestować?

Aż połowa kierowców nie wie, jak właściwie postępować z nowo zakupionym samochodem używanym. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z konieczności zainwestowania w tzw. "pakiet startowy".

Zdjęcie Używane auta w drodze do Polski /Wojciech Laski /Agencja SE/East News

Takie dane płyną z badania AAA Auto - największej w naszej części Europy sieci komisów samochodowych. Jak dbać o nowo zakupiony używany samochód i jakie czynności warto wykonać, aby jak najdłużej cieszył się dobrą kondycją techniczną? Nawet najmłodsze używane samochody nie są wyjątkiem - w tym przypadku warto znać zalecenia dotyczące właściwej obsługi.



Przede wszystkim należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem i sprawdzić, czy producent nie zapowiadał żadnych akcji serwisowych. Jeśli tak, warto zapytać, czy konieczna jest wizyta, czy też można poczekać na okresowy przegląd techniczny. Częstotliwość przeglądów wynosi od jednego do dwóch lat i od 20 do 30 tys. kilometrów. Wiele samochodów ma przedłużoną gwarancję, wykraczającą poza wymagane prawem dwa lata. Przykładowo marki Hyundai lub Kia zapewniają wieloletnią gwarancję na prawie wszystkie swoje samochody, a Skoda i Volkswagen często mają dodatkową gwarancję. Marki premium czasami oferują przedpłacone pakiety usług, które gwarantują bezpłatne przeglądy serwisowe.



Inaczej jest w przypadku starszych aut w wieki od 5 do 10 lat legitymujących się przebiegiem 100-150 tys. km. Wówczas zaleca się wykonać tzw. "przegląd olejowy" pamiętając również o innych płynach eksploatacyjnych i filtrach (w skrzyni biegów czy dyferencjale w przypadku aut z napędem 4x4). Warto też zainwestować w nowy zestaw rozrządu. Wprawdzie wielu producentów zaleca jego wymianę po około 160 tys. km, ale mechanicy radzą, pasek wymieniać nie rzadziej, niż co 5-8 lat. Zdecydowanie zaleca się skrócenie interwału serwisowego do jednego roku i 15 tys. kilometrów.



Pamiętajmy, że złym pomysłem jest zakup używanego auta tuż przed długą podróżą. To właśnie w pierwszych miesiącach eksploatacji ujawnią się wszystkie potencjalne usterki. Z tego względu, w przypadku aut w wieku powyżej 10 lat, po zakupie należy niezwłocznie wymienić płyny eksploatacyjne, takie, jak: płyn chłodzący, płyn hamulcowy, olej w silniki i skrzyni biegów. Warto też udać się do mechanika celem diagnozy, czyli tzw. sprawdzenia błędów, które może oszczędzić wiele nerwów i wydatków związanych z drobnymi usterkami elektroniki i ich diagnozowaniem.



Wiek i liczba przejechanych kilometrów oczywiście wpływają też na stan podwozia, karoserii i amortyzatorów. Dlatego należy zadbać o odpowiednią ochronę antykorozyjną i zlecić sprawdzenie skuteczności amortyzatorów. Na dokładny serwis i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego zasługuje również klimatyzacja!



Przypominamy, że zwłaszcza w przypadku starszych aut z większymi przebiegami warto kierować się zasadą ograniczonego zaufania i... tzw. dwóch kupek. Ostatnia dotyczy oczywiście naszego budżetu, z którego - maksymalnie - 80 proc. powinno być przeznaczone na zakup auta, a pozostałe 20 proc. na opłaty i - właśnie - solidny, pozakupowy, przegląd.