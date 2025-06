Zderzenie człowieka z samochodem może być bardzo poważne w skutkach. Szacuje się, że zderzenie z samochodem jadącym 45 km/h powoduje u człowieka obrażenia porównywalne z upadkiem z wysokości trzeciego piętra. Z kolei pojazd jadący o 5 km/h więcej w przypadku potrącenia jest w stanie doprowadzić do natychmiastowej śmierci pieszego. Z tego powodu ważne, aby kierowcy zachowywali ostrożność, zdejmując przy okazji nogę z gazu w miejscach, gdzie prawdopodobieństwo pojawienia się pieszych jest największe.

Wypadki są zmorą polskich dróg. Duża część z nich to efekt nieuwagi

Statystyki zawarte w raporcie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazują na to, że kierowcy wciąż mają problem z ostrożną jazdą. W 2024 roku spowodowali 19 636 wypadków, co stanowi 91,2 proc. wszystkich ubiegłorocznych wypadków drogowych. W tych zdarzeniach zginęło 1 629 osób, a 22 264 osoby zostały ranne. Wśród najczęstszych przyczyn znajduje się między innymi nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Wiadomo także, które miesiące w roku okazały się najtragiczniejsze pod względem bilansu odnotowanych wypadków. Statystyki pokazują, że najwięcej z nich, bo aż 2010 wydarzyło się w maju, potem 1980 w lipcu, 1913 w sierpniu, 1899 w czerwcu i 1891 we wrześniu. BRD posiada również dane z zestawieniem godzinowym. Pokazują one, że najwięcej wypadków działo się w godzinach od 14:00 do 18:00.

Wspólne działania dla bezpieczeństwa. Yanosik wkracza do akcji

Pośpiech i brak ostrożności na drodze niewątpliwie mocno przyczyniły się do wystąpienia dużej części wspomnianych wypadków. Oznacza to, że wiele z nich dałoby się uniknąć, gdyby kierowcy z nieco większą uważnością obserwowali to, co się dzieje ja drodze. Aby im to ułatwić, Polska Policja wraz z twórcami aplikacji Yanosik oraz firmą Screen Network S.A., będzie zwracać uwagę kierowców na miejsca, które wymagają większego skupienia.

Jak Yanosik zadba o bezpieczeństwo? Akcja Policji w praktyce

W praktyce będzie to wyglądało tak, że od 1 do 30 czerwca aplikacja Yanosik będzie informowała kierowców o niebezpiecznych punktach na drogowej mapie Polski. Mowa tutaj o 752 newralgicznych lokalizacjach, które zostały dodane do Yanosika, a które wytypowano na podstawie policyjnych analiz. Pod uwagę wzięto miejsca, w których doszło do co najmniej 5 wypadków.

Gdy kierowca zbliży się do oznaczonej lokalizacji, zostanie odtworzony komunikat głosowy o treści "Zbliżasz się do niebezpiecznego miejsca! Zwolnij i żyj", któremu towarzyszył będzie trudny do przeoczenia baner graficzny. To nie pierwsza taka akcja z wykorzystaniem aplikacji Yanosik. Poprzednie edycje pokazały, że aplikacja jest skuteczna w informowaniu zmotoryzowanych o zagrożeniach na drodze. W tegorocznej edycji do mapy dodano 200 dodatkowych lokalizacji, których dotyczyły będą ostrzeżenia.

