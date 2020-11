Lista wstydu. Tych aut unikaj jak ognia!

Blisko 9 mln przeglądów technicznych wykonanych w Niemczech między lipcem 2019 a sierpniem 2020. W oparciu o takie dane powstał najnowszy raport usterkowości pojazdów - TÜV-Report 2021. Które marki i modele mają największe powody do wstydu?

Logan od lat uchodzi za auto raczej kłopotliwe w eksploatacji

W kilku ostatnich edycjach za niekwestionowanego "króla wpadek" uchodziła Dacia Logan. W tym roku jest inaczej. Na "prowadzenie" wysunął się nowy model - niestety również z oferty Dacii.



Miano najbardziej usterkowego pojazdu przypadło Dusterowi ze średnim wynikiem usterkowości na poziomie 11,1 proc. wśród samochodów trzyletnich, 16 proc. wśród pięciolatków i aż 22,7 proc. wśród aut w wieku do 7 lat. Nie oznacza to jednak, że właściciele Loganów mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Usterkowość taniego sedana z Rumunii wynosi 10,4 proc. (auta do 3 lat), 19,2 proc. (auta do 5 lat), 30,9 proc. (auta do 7 lat), 34,4 proc. (auta do 9 lat) oraz rekordowe 36,2 proc.(!) wśród samochodów w wieku do lat 11. Mówiąc inaczej - jedna na trzy skontrolowane przez TUV Dacie Logan nie przechodzi obowiązkowego przeglądu technicznego za pierwszym podejściem!



Logan jest też najbardziej awaryjnym autem wśród 9-latków. Za nim plasują się kolejno: Renault Kangoo (usterkowość 34,1 proc.), Dacia Sandero (usterkowość 31,8 proc), Renault Twingo (usterkowość 31,3 proc.) i (Fiat Panda (usterkowość 31,0 proc.). W tym przedziale wiekowym sporo problemów sprawiają też właścicielom: Kia Picanto (usterkowość 29,7 proc.), Renault Clio (usterkowość 29,2 proc.), Fiat Punto (usterkowość 29,0 proc.), Ford Galaxy (usterkowość 28,4 proc.) i Volkswagen Passat CC (usterkowość 28,1 proc.).



Volkswagen Passat CC nie ma wśród niemieckich diagnostów najlepszej opinii

Biorąc pod uwagę, że średni wiek sprowadzonego w ubiegłym roku do Polski samochodu wynosił 11 lat i 11 miesięcy, warto też przyjrzeć się uważnie liście dziesięciu najbardziej usterkowych aut w wieku do lat 11. W tym przypadku tytuł "króla lawet" dzierży Renault Kangoo (średnia usterkowość 37,5 proc.). Na "podium wstydu" znajdziemy też oczywiście: Dacię Logan (średnia usterkowość 36,2 proc.) i Hyundaia Tucsona (średnia usterkowość 34,0 proc.). W pierwszej piątce są też ponadto: Mazda 5 (średnia usterkowość 33,0 proc.) i Nissan Qashqai (średnia usterkowość 32,9 proc.).



Z raportu TUV można również wywnioskować, że lepiej unikać starszych egzemplarzy: Citroena C4 (usterkowość 32,7 proc.), Renault Twingo (32,0 proc.), Peugeota 207 (usterkowość 31,9 proc.), Volkswagena Foxa (usterkowość 31,8 proc.) i Forda Galaxy (usterkowość 31,7 proc.)



